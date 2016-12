Joulupöydän päätähdet saivat uudet asut – kokeile vaikkapa joulukinkkua aasialaisella kuorruttella

Ruoka

on monessa kodissa jouluaterian ykköstähti. Uutta ytyä vanhaan tuttuun kinkkuun saat sivelemällä pinnan makeahkolla, hieman chilisellä kuorrutteella. Sen mausteet tuovat kinkkuun aasialaisen karamellisoidun possun makumaailmaa.Haluatko juhlapöydän pääruuaksi kalaa? Mausta nieriä tai sen muu rasvainen sukulainen italialaisittain tuoreilla yrteillä, sitruunalla ja kapriksella. Kääräise kala sanomalehteen ja nosta uunin lämpöön hautumaan. Sanomalehti pitää kalan mehevänä, ja paketista kuoriutuu lempeästi kypsynyt nieriä.kasvissyöjälle sopivaa juhlavaa pääruokaa? Tee kokonaisena kypsennetty kukkakaali! Uunissa paistettu tuttu kasvis saa päälleen juhlavamman hunnun harissasta, yrteistä, manteleista ja kuivatuista hedelmistä. Tämä annos on vegaaninen, jos lisäketsatsikin valmistaa kasvipohjaisesta jogurtista.Kokonainen kana tai kukonpoika valmistuu melkein itsekseen uunissa. Makua tuo tällä kertaa mandariinin ja valkosipulin piristämä maustevoi. Kypsennyksessä kannattaa käyttää apuna paistolämpömittaria, niin lopputulos on takuuvarmasti mehevä.