Maukkaat viinit tekevät jouluateriasta juhlavan – katso tästä viinit joulupöytään

Ruoka

Viinillä on merkittävä asema kristinuskossa. Jo sen takia joulupöydän juomat kannattaa valita niin, että ne nostavat jollain tavalla arjen yläpuolelle. Usein juhlavuuteen riittää jo se, että hankkii hiukan parempia versioita tutuista viinityypeistä.



Viinien henkisen puolen lisäksi on tietysti hyvä kiinnittää huomiota viinien maallisiin ominaisuuksiin eli niiden makuihin, erityisesti suhteessa jouluruokiin. Jos nämä eivät kohtaa, saattaa jouluateria vesittyä. Yhdellä viinillä tuskin pärjää koko jouluateriaa, sillä yleensä pöytään on katettu iso määrä erilaisia makuja. Alkuruuille, pääruuille ja makeille annoksille kannattaakin valita eri viinit.



Perinteisesti kalat hallitsevat joulun alkuruokapöytää. Jos tarjolla on esimerkiksi maustekaloja ja kylmäsavulohta, voi näille passelin yhteisen viinin löytäminen olla haastavaa, sen verran erilaisia ne ovat. Maustekalojen etikka, mausteet ja suola vaativat viiniltä tiettyjä ominaisuuksia, ja lohen savuisuus on aivan toisen tyyppinen haaste.



Onneksi meillä on kuitenkin puolikuivia tai -makeita rieslingejä, joiden hapot ja sokeri antavat vastinetta niin suolalle, mausteille kuin rasvaiselle savullekin. Grans-Fassian Catherina Riesling 2015 (17,89 e) Moselista on erinomainen puolikuiva vaihtoehto kalapöytään. Hiukan hedelmäisemmän ja makeamman maun antaa australialainen Plan B Riesling 2016 (14,48 e). Vegaanin alkuruuille käy hyvin viileänä tarjottu puolimakea Gisselbrecht Gewurztraminer Tradition 2015 (13,90 e).



Yksi suosituimmista viineistä kinkulle on ranskalainen Chateauneuf-du-Pape. Alkossa on saatavilla peräti kaksikymmentä viiniä tältä alueelta. Niiden hinnat liikkuvat 15 ja 43 euron välillä. Näiden viinien täyteläinen, mausteinen ja kohtuullisten tanniinien sävyttämä maku siivittää kinkkua lisäkkeineen erinomaisen herkullisesti. Nämä viinit sietävät myös kohtuullista savun makua.



Hyvin suosittu Amarone on vieläkin täyteläisempi ja pehmeämpi viini, ja sekin sopii hyvin joulun pääruuille lämmittävän luonteensa ansiosta. Alkossa on peräti 36 erilaista Amaronea alkaen 25 euron hintatasosta. Tommasi Amarone della Valpolicella Classico 2012 (39,50 e) käy myös vegaanille.



Joulun suklaisten jälkiruokien viinivalinta on helppo: se on portviini. Varsinkin, kun se käy vallan erinomaisesti myös joulupöydässä suositulle sinihomejuustolle. Portviineissäkin kannattaa sijoittaa hiukan parempiin laatuihin.



Late Bottled Vintage Portit ovat vielä hyvin kohtuuhintaisia: Halvin puolikas pullo on alle 10 euroa ja kallein Smith Woodhouse Late Bottled Vintage Port 2003 25,90 euroa. Se on kohtuuhinta hyvin ikääntyneestä ja kypsyneestä portviinistä.



Marjaisten jälkiruokien kanssa portviiniä mielenkiintoisempi vaihtoehto ovat vaaleat makeat viinit. Tässä voi tukeutua hyvin klassiseen vaihtoehtoon eli Tokajiin. Jo edullisin vaihtoehto St. Stephan's Crown Tokaji Aszú 5 puttonyos 2007 (19,99 e) on säkenöivän makuinen marjaisten jälkiruokien kera. Vegaanille loistokas makea viini on puolikkaassa pullossa myytävä Esterházy Beerenauslese 2012 (17,15 e). Se on tilaustuote, joten varaudu neljän päivän toimitusaikaan.