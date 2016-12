Ruoka

Mikä on paras tapa paistaa joulukinkku? Vastauksia on todennäköisesti yhtä monta kuin kokkejakin. Ja niitähän riittää. Kinkku on pysynyt suomalaisen joulupöydän kunkkuna. Kauppaketju Lidlin Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 85 prosenttia suomalaisista syö tänäkin jouluna kinkkua.