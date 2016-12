Näitä Suomi syö ja juo vuonna 2017, arvioivat asiantuntijat: Caipiroskaa, ostereita ja kotimaista kasvisruokaa

Ruoka

Ensi vuonna

Toinen

Kotimaisuus

Terveellisyys

Isojen

1. Lähiöravintolat

2. Spontaani ulkona syöminen

3. Osterit

4. Vanhan maailman viinit

5. Kuohujuomat

6. Erilaiset oluet

7. Tanniiniset punaviinit

8. Caipiroskan comeback

9. Annosjälkiruuat

10. Ruokarauha

Juttua varten antoivat trendiennusteensa Master of Wine Essi Avellan, Haaga-Helian lehtori ja HS:n viiniasiantuntija Jouko Mykkänen, Keskon päivittäistavarakaupan tavarakaupan johtaja Ari Akseli, S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa, Nytin ravintolakriitikko Valtteri Väkevä, baarimestari ja Suomen baarimestareiden ja kannattajien kerhon F.B.S.K. ry:n varapuheenjohtaja Greta Grönholm, Fazer Culinary Teamin joukkueen kapteeni Mika Pesonen ja Nytin ravintolakriitikko Jouni K. Kemppainen.