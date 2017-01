Kokkisota inspiroi kokkeja ja katsojia – ”Piiskurin homma sopii minulle hyvin”, sanoo juontaja Sikke Sumari

Ruoka

Rakastettu

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pipsa%20Hurmerinta

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Teemu%20Laurell

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antto%20Melasniemi

Tosiaan

Sumari

Kokkisota MTV3:lla torstaina 19.1. klo 20. Ensimmäisen jakson vieraina ovat juontajat Maria Veitola ja Jenni Pääskysaari.

Tölkkitomaatteja ja kotitekoista yrttisuolaa