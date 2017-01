10 vinkkiä, joiden avulla syöt helposti enemmän kasviksia – asiantuntijat neuvovat lisäämään kasviksia niin kakkuun kuin pastaankin

Ruoka

Suomalaisten

Näin lisäät kasviksia perusruokiin:

1. Korvaa pasta kasviksilla

2. Kuorruta kasviksilla

3. Kätevät kasvissoseet

4. Jatkettu jauheliha

5. Lasagne on vegejemmarin unelmaruoka

6. Kaikki samassa kattilassa

7. Leivän päälle mutta juuston alle

8. Kiisselin kunnianpalautus

9. Entistä parempi pannukakku

10. Mehevät leivonnaiset

Vinkkejä antoivat kasviksiin erikoistunut ruokatoimittaja ja kotitalousopettaja Pirjo Toikkanen, kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen Marttaliitosta ja ravintoloitsija ja keittiömestari Maija Silvennoinen.