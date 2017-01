Kokkaa aamuistasi parempia – tee tattarivohveleita tai vadelmainen kulhosmoothie

Ruoka

Joko olet kokeillut tuorepuuroa? Jos et, ryhdy toimeen. Siitä nimittäin pitävät yleensä nekin, jotka eivät tavallisesta kaurapuurosta välitä. Tässä tuorepuurossa yhdistyvät kaurahiutaleet, chiansiemenet ja pieni määrä paksua jogurttia. Rakenteesta tulee ihanan kermainen.



Tuorepuuro on helppo tehdä, ja vadelma-cashewkulho ei vaadi juuri sen enempää. Pähkinät illalla pehmenemään ja smoothie soseutuu aamulla tehokkaalla koneella hujauksessa. Banaani makeuttaa kulhoherkun, mutta jos kaipaat siihen lisää makeutta, sekoita joukkoon 1–2 teelusikallista vaahterasiirappia tai hunajaa.



Kun aikaa on enemmän, kokeile maailmalla kovasti muodissa olevia pannukakkuja (Dutch baby pancakes). Kuohkeat, valurautapannussa paistettavat pikapannarit kannattaa nauttia lämpiminä. Ripottele päälle tomusokeria ja marjoja.



Vohvelirauta kannattaa kaivaa esiin tattarivohvelien vuoksi. Gluteenittomien vohveleiden koostumus on ilmava ja kevyt. Tarjoa lisänä kylmäsavulohta ja kananmunia. Jos mielesi tekee makeaa, jätä taikinasta suola pois ja tarjoa vohveli vaikka hillon kera.



Myöskään paahdetun leivän ei tarvitse olla tylsä – eikä joka aamu samanlainen. Kokeile vaikka avokadoa viipaleina tai hienonnettuna ja maukkailla lisukkeilla höystettynä. Myös punajuurihummus on herkullinen levite.



Notkea vuohenjuusto on oiva pari puolikuivattujen kirsikkatomaattien kanssa. Puolitettujen tomaattien päälle vain oliiviöljyä, suolaa ja sokeria ja sitten noin 90-asteiseen uuniin pariksi kolmeksi tunniksi.



Kovalla lämmöllä paistetut sienet saavat klassisen kaverin pannulle heitetystä pinaatista. Jos leivälle kaipaa maitotuotetta, mozzarella tai kotijuusto ovat sävyisiä kumppaneita.



Maustamaton tuorejuusto on hyvä pohja marjoille. Tuoreiden marjojen lisäksi leivälle vai ripotella paahdettuja pinjansiemeniä tai manteleita ja valuttaa muutaman tipan balsamicosiirappia.



Jos haluat vältellä viljaa, mutta rakastat perinteisiä aamiaisherkkuja, kokeile avokadon ja kananmunan yhdistelmää. Kananmunan paistaminen avokadoon onnistuu parhaiten silloin, kun avokado on suurikokoinen. Irrota avokadon puolikkaasta siemen, suurenna koloa poistamalla 1–2 rkl hedelmälihaa. Ripottele avokadolle suolaa ja riko koloon pieni kananmuna. Laita avokado uunivuokaan ja nosta 225-asteiseen uuniin. Pidä, kunnes kananmuna on hyytynyt, mutta on vielä löysä, eli 15–18 minuuttia. Tarjoa sellaisenaan tai rapeaksi paistetun pekonin kera.