Yhdysvallat voitti kultaa maailman arvostetuimmassa kokkikisassa

Bocuse d’Or -kokkikilpailu

Bocuse d’Or -kokkikilpailu Vuodesta 1987 järjestetty kokkien maailmanmestaruuskilpailu. Kisa on nimetty kuuluisan ranskalaisen keittiömestarin Paul Bocusen mukaan.



Finaalissa on mukana 24 maata, jotka on karsittu mukaan viime vuonna käytyjen maanosakilpailuiden perusteella. Finaali on jaettu kahdelle päivälle. Suomi kisasi tiistaina eli ensimmäisenä finaalipäivänä.



Finaalissa on kaksi tehtävää: lautasannos ja lihavati. Kummastakin voi saada enintään 100 pistettä, ja pisteet lasketaan yhteen. Annoksen maku voi tuoda 40 pistettä, esillepano 20 pistettä, maan ominaispiirteiden käyttäminen 20 pistettä ja keittiötyöskentely 20 pistettä.



Suomi on osallistunut kilpailuun 12 kertaa. Ensimmäisenä suomalaisena kilpailussa kokkasi Eero Mäkelä vuonna 1991. Toistaiseksi parhaaseen sijoitukseen on päässyt Matti Jämsén, joka sijoittui kilpailun finaalissa neljänneksi vuonna 2015.



Eniten kisavoittoja on tähän mennessä voittanut Ranska, jolla Bocuse-kultia on seitsemän kappaletta. Pohjoismaista parhaiten on menestynyt Norja, jolla on viisi voittoa.