Onko hunaja oikeasti terveellistä? Entä pähkinät? Ravitsemuksen asiantuntijat arvioivat kuusi tuttua ruoka-ainetta

Ruoka

Onko

Hunaja

Hunaja on käytännössä puhdasta sokeria

Kookosöljy

Kookosöljyssä ei ole juuri lainkaan hyviä tyydyttymättömiä rasvoja

Kuivatut hedelmät

niissä on yhä pieniä määriä vitamiineja ja muita ravintoaineita

Pähkinät

Pähkinöissä on hyvää rasvaa, kuitua, jonkin verran kasviproteiinia, vitamiineja ja kivennäisaineita.

Suola- tai chilipähkinät eivät ole terveellisiä

Tumma suklaa

tummalla suklaalla saattaa olla verenpainetta alentava vaikutus

Banaani

Banaani on kuitenkin myös hyvä kuidun lähde