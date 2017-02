Olut ei saa olla olutmyymälän päätuote – myyntiluvan edellytyksenä ”riittävän monipuolinen elintarvikevalikoima”

Ruoka

Suomessa kehittyy hurjaa vauhtia, mutta erikoistuneet olutpuodit ovat jääneet pienpanimobuumin ja uusien olutravintoloiden varjoon. Liikkeitä on vasta yksi, viime elokuussa Helsingin keskustaan avattu pullokauppa Pien.”Huomasimme, että olutkulttuuri menee selkeästi eurooppalaisempaan suuntaan, mutta tällainen puuttuu Suomesta. Euroopassa hyviä olutpuoteja on joka kylässä”, sanoo, toinen liikkeen perustajista.Myymälätila Ateneuminkujalla on pieni, mutta pitää sisällään laajan olutvalikoiman. Hyllystä löytyvät lähes kaikki suomalaiset pienten panimoiden kauppavahvuiset oluet sekä ­valikoima erikoisempia ulkomaisia oluita.Osa kotimaisista oluista on paikallisia harvinaisuuksia eri puolelta Suomea, kuten Tornion panimon oluet, joita ei Etelä-Suomessa muualla myydä. Liike tekee myös yhteistyötä suoraan panimoiden kanssa saadakseen hyllyynsä pienimpiäkin tuotantoeriä.Hämeen mukaan trendikkäitä hapanoluita menisi enemmänkin, niitä ihmiset osaavat puodista hakea. Mutta suomalaiset hapanoluet on vielä harvassa, joten valikoima on siltä osin maahantuojien varassa.kauppoja on vireillä muissakin kaupungeissa, vaikka vielä toistaiseksi muita ei ole avattu, Häme tietää.Yksi iso hidaste on Suomen laki, joka käytännössä kieltää alkoholiin erikoistuneen kaupan perustamisen. Käymisteitse valmistettuja enintään 4,7-prosenttisia alkoholijuomia saa myydä vain elintarvikeliikkeissä ja myyntiluvan edellytyksenä on ”riittävän monipuolinen elintarvikevalikoima”.”Alkoholijuomien myynti ei saa olla liiketoiminnassa määräävässä asemassa. Olemme tätä säädöstä tulkinneet ja ohjeistaneet niin, että myyntipaikan valikoimissa tulisi olla tuotteita siinä määrin, että myyntipaikka voi toimia perheen normaalien peruselintarvikkeiden ostopaikkana”, selventää ryhmäpäällikköValvirasta.Pienin myymälätilasta puolet on varattu lähituotetuille elintarvikkeille. Hämeen mukaan kaupassa myytäisiin elintarvikkeita vaikka laki ei sitä edellyttäisikään, mutta ilman lain vaatimusta ”monipuolisuudesta” valikoima voisi keskittyä tuotteisiin, jotka sopivat hyvin yhteen oluen kanssa.”Se säädös tuntuu vähän vanhanaikaiselta tällaisen kaupan näkökulmasta. Toki ymmärrän sen sikäli, ettei haluta halpaa kaljaa myyviä koppeja joka kulmaan. Me mennään sääntöjen mukaan”, Häme sanoo.Pienin kohdalla vaatimuksen täyttäminen on tasapainottelua ja tulkintaa. Valvira onkin suositellut hallituksen esittämään alkoholilain muutokseen tarkennusta elintarvikevalikoiman määrittelyyn.”Elintarvikevalikoimaa ei ole määritelty lainsäädännössä sen tarkemmin, joten rajan vetäminen on todella hankalaa, etenkin pienten kioskien tapauksessa”, Valviran Kunnas myöntää.elintarvikevalikoimasta pätee myös tuottajien omaan ulosmyyntiin, lukuunottamatta tilaviinejä ja sahtia. Jos panimo haluaa myydä oluitaan suoraan kuluttajalle, sen on perustettava elintarvikemyymälä.Panimoiden osalta vaatimus on alkoholilain uudistuksen myötä ehkä poistumassa, mutta muutoin alkoholituotteita saa jatkossakin myydä vain osana päivittäistavarakauppojen elintarviketarjontaa. Monet isot ruokakaupat ovat jo ottaneet monia pienpanimoiden tuotteita valikoimiinsa, mutta Hämeen mukaan myös erikoistuneelle myymälälle on kysyntää.”Jos haluaa syvempää palvelua, esimerkiksi suosituksia olut-ruokapareista, niin sellaista saa vain erikoisliikkeestä. Eivätkä marketit pysty samanlaiseen valikoimaan, meillä on tuotteita niin pieniltä panimoilta pidemmän matkan päästä, ettei niitä hyvistäkään marketeista löydä”, Häme sanoo.