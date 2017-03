Huokeaa ja herkullista: possunlapa palkitsee kärsivällisen kokin Lapa tekee paljon työtä, joten se on vahva ja sitkeä osa eläintä. Pitkä kypsennysaika palkitsee kuitenkin kokin: lihassa on syvä, herkullinen maku. Ja hinta on lihatiskin edullisimpia.