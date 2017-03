Irlantilaisessa ruuassa ei pihistellä maussa eikä rasvassa – Kokkaa rento ja helppo ateria Pyhän Patrickin päivän kunniaksi

Ruoka

Irlantilaiset heittävät 17. maaliskuuta arkihuolensa ja suuntaavat kohti lähintä pubia. Irlannin kansallispäivää, suojeluspyhimys Pyhän Patrickin juhlaa vietetään paitsi Irlannissa, myös Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa – oikeastaan kaikissa maailmankolkissa, joihin saarivaltiosta peräisin olevat ihmiset ovat asettuneet.



Alun perin harras katolinen juhlapäivä on muuttunut rymistelypäiväksi, jolloin on lupa ottaa rennosti ja viettää äänekäs iltapäivä pubissa. Myös suomalaisten irkkupubien ympäristössä voi havaita ylimääräistä pöhinää, vihreitä vaatteita ja hattuja sekä kolmiapilakoristeita.



Rentous tosin liittyy irlantilaiseen mielenlaatuun kaikkina vuoden päivinä, ja huoleton asenne näkyy myös syömistavoissa. Irlantilainen perinneruoka on pubiruokaa, jossa ei pihistellä rasvaa eikä makuaineita.



Lihamuhennokset perunamuusin kera, stout-oluella maustetut kastikkeet, uppopaistettu kala sekä soodaleipä ovat tukevia sapuskoja koleiden säiden pieksämille sieluille.



Kun haluat ottaa hetken rennosti, ota mallia Irlannista: valmista viikonloppuna rehellinen ateria, joka päästää kokin helpolla. Karitsanpotkat ja jälkiruuan voi valmistella tuntikausia etukäteen, perunamuusikin pysyy lämpimänä ilman minuuttiaikataulua.



Karitsapotkiin otetaan aluksi hyvä pintaväri paistinpannussa, ja uuni hoitaa loput. Kiiltävässä stout-olutkastikkeessa lihasta tulee niin mureaa, että hento nykäisy riittää irrottamaan sen luusta.



Muhenna potkien viereen perinteinen perunamuusi Colcannon. Purjosta ja lehtikaalista saat muhennokseen irlantilaisen juhlapäivän teemaväriä.



Jälkiruuassa maistuu irish cream -likööri. Lasiin koottu juustokakku on makea malja aterialle, jonka jälkeen tietää syöneensä vatsan täyteen maukasta ruokaa.