Ranskalainen kasvisvuoka vai rapeat rosmariinipotut? – 10 seuralaista pääsiäisen pääruuille

on monen pääsiäisaterian pääosassa. Sen kylkeen sopivat monenlaiset lisäkkeet, kuten ranskalainen Tian-kasvisvuoka.Kannattaa kokeilla myös pilvenpehmeää kukkakaalimuusia, joka saa makua parmesaanista ja paahdetusta valkosipulista.Eikä perunoitakaan sovi unohtaa! Perinteiset valkosipuliperunat maustetaan pääsiäisen kunniaksi sitruunalla. Mutta jos haluat kokata takuuvarman pottuhitin, kokeile tuplapaistettuja rosmariiniuuniperunoita, jotka puserretaan lyttyyn paistokertojen välissä.Entistäkin parempien uuniperunoiden salaisuus on tuplauunituksessa. Kypsennä uuniperunat tavalliseen tapaan, nuijaise ne lyttyyn, mausta rosmariinivoilla ja pane vielä hetkeksi uuniin rapeutumaan. Lammaspaistin paras lisäke on tässä!Valkosipuliperunat saavat silauksen sitruunasta, joka on yksi pääsiäisen perusmauista. Sitruunaiset valkosipuliperunat maistuvat kaikkien pääsiäisruokien lisäkkeenä.Tämä helppo perunalisäke ei kermaa kaipaa. Viinietikkapotut vain viipaloidaan, maustetaan öljy-viinietikkakastikkeella ja kypsennetään uunissa lohkoperunoiden tapaan.Pilvenpehmeä kukkakaalimuusi saa samettisen rakenteen tilkalla kermaa ja herkullisen maun parmesaanista ja paahdetusta valkosipulista.Kokonaisena paahdettu kukkakaali on laiskan kokin unelma, sillä se näyttää hyvältä mutta valmistuu hävyttömän helposti. Kukkakaalin kanssa voi tarjota vaikkapa parmesaanimajoneesia.Rutkasti juustoa, mehevä sipulipaistos ja reilusti kesäkurpitsaa, munakoisoa ja tomaattia. Niistä syntyy ranskalainen Tian-vuoka, jonka provencelainen makumaailma sopii niin lampaan, kanan, lihan kuin kasvistenkin seuralaiseksi. Ja se vielä näyttääkin pöydässä komealta!Kun yhdistät purkkipapuihin tuoreita vihreitä papuja, yrttejä ja parmesaania, saat helpon lisäkkeen, joka maistuu vaikka kalan kanssa.Juustolla kuorrutetut fenkolit saavat rouskuvuutta pinjansiemenistä ja suolaisuutta anjoviksista. Jos anjovikset eivät maistu, kokeile tilalla kaprista.Tämä munakoisomuhennos on hyvää lämpimänä mutta se toimii myös kylmänä salaatin tapaan.Tuhdin lisäkesalaatin juureksiin paahdetaan maku uunissa. Linssit tuovat salaattiin ruokaisuutta, ja täyteläinen vuohenjuusto viimeistelee kokonaisuuden.