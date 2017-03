Klassisesti karitsaa vai sittenkin komea kasvispaistos? – 10 resepti-ideaa pääsiäisen pääruuaksi

Ruoka

Pääsiäisen

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002721294.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002567034.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002890351.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005125306.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005126216.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002909938.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002854624.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002723112.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002758531.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002869209.html

pääruuan raaka-aineeksi moni valitsee karitsan. Perinteinen karitsanviulu tai -paisti ovat omiaan etenkin silloin, jos pöydän ääreen kokoontuu iso joukko ruokailijoita. Pienemmälle porukalle näppärämpiä ovat karitsankareet tai paahtopaistit. Kareesta leikatut luulliset kyljykset maistuvat esimerkiksi maa-artisokka-pasternakkasoseen kera. Paahtopaistit mukautuvat helposti tunnelmaan: niistä saa juhlavat pihvit tai rennosti tortillaan kiedotut kääröt.Jos karitsa ei maistu, pääsiäispöytään voi tehdä vaikka sitruunalohta ja parmesaaniparsaa. Ne kypsyvät helposti yhdellä uunipellillä.Kasvissyöjän pääsiäisherkuksi voi valmistaa esimerkiksi vegaanisen paimenen piiraan eli shepherd’s pien. Suosikkiruuassa peruna-bataattimuusin alla muhii mehevä linssikastike.Meheväksi kypsennetty karitsankaree on pääsiäispöydän komea pääruoka. Pehmeä maa-artisokka-palsternakkasose sopii hyvin karitsankyljysten kaveriksi.Kun panet pataan karitsanpaistin lisäksi kasviksia, lisäke valmistuu melkein itsestään ja liha saa entistä paremman maun.Valkosipuli ja rosmariini antavat pääsiäisen klassikkopääruualle tutun maun. Anna karitsan marinoitua vuorokauden verran ennen kypsentämistä.Trendikkäät karitsatacot kruunaavat rennomman pääsiäispäivällisen. Tilli on karitsanlihan paras kaveri, tässä ohjeessa se tuo makua tacojen kanssa tarjottaviin kurkkuihin.Tuhdit karitsanpotkat sopivat tymäköitä makuja kaipaavalle, sillä ne kypsennetään stout-oluessa. Potkien kanssa pääsee helpolla, sillä ne valmistuvat uunissa melkein itsestään.Helppo ja keväinen kala-ateria kypsyy yhdellä uunipellillä. Mausta lohipalat valkosipulilla, sitruunalla ja dijonsinapilla, ja raasta lisäkeparsojen päälle hieman parmesaania.Etikkapunajuuren kipakkuus sopii hyvin rasvaisen lohen pariksi. Lisäkerisoton joukkoon voit lorauttaa punaviinipullon jämät.Juhlava ankanrinta saa viimeisen silauksen jännittävästä vadelmakastikkeesta. Seurana maistuu linssipata, jonka syvän maun salaisuus on ankanrasvassa.Pienet, mustat belugalinssit pysyvät kiinteinä kypsennettäessä, joten ne sopivat hyvin juhlapöytään. Tämä komea kasvisruoka valmistuu vain muutamasta raaka-aineesta.Peruna-bataattisoseen alla muhii makuja tulviva linssikastike. Shepherd’s Pie vaatii hieman vaivannäköä, mutta ruuan voi valmistaa etukäteen ja säilyttää jääkaapissa kypsennykseen asti.