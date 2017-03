Sitruunan raikkautta ja suklaan suloja – 10 hurmaavaa jälkiruokaa pääsiäisaterian huipennukseksi

Ruoka

Koska

pääsiäisateria sisältää usein monia ruokalajeja ja lisäkkeitä, jälkiruuassa on usein jokin raikas elementti, kuten sitruunaa tai rahkaa. Viime vuonna hitiksi noussut ”töhnämuna” on hauska ja nimestään huolimatta varsin tyylikäs jälkiruoka, kun suklaamunan täyttää sitruuna-passiomoussella.Pasha ja erilaiset jäätelöt ovat kokille helppoja jälkiruokia, sillä ne valmistellaan odottamaan h-hetkeä jo tarjoilua edeltävänä päivänä. Yksinkertaisin jälkiruoka on tietysti mämmi. Se ei tarvitse kumppaniksen kuin kermaa ja ripauksen sokeria.Ja totta kai pääsiäiseen kuuluu myös suklaa. Pääsiäismunien lisäksi suklaata voi nauttia esimerkiksi helppona krokanttina tai jos oikein laiskottaa, voit kuorruttaa valmiit muffinit simppelillä suklaakuorrutteella.Moussella täytetyt suklaamunat eli töhnämunat nousivat vuosi sitten niin isoksi pääsiäishitiksi, että ne loppuivat kaupoista. Onneksi töhnämunat on helppo tehdä myös itse.Tässä jälkiruuassa kermainen mascarpone kohtaa kirpeänmakean lemon curdin. Viimeistele annos rouskuvilla marenkimuruilla ja rouhituilla pistaaseilla.Kuohukermaa, sokeria ja sitruunamehua. Pääsiäisen helpoin jälkiruoka valmistuu kolmesta raaka-aineesta, jotka saa vaikka lähikaupasta.Kermainen pannacotta maistuu erityisen hyvältä, kun maustat sen sitruunaruoholla. Pannacotta on mukavan raikas päätös pääsiäisaterialle.Jäädytetyt pashat ovat kiireisen kokin valinta, sillä ne voi tehdä valmiiksi pakastimeen jo monta päivää ennen pääsiäistä. Mutta jos aikaa jääkin yli, tee jääpashojen koristeeksi kandeerattuja sitruunankuoria.Pasha on monelle pääsiäisen tärkein jälkiruoka. Tässä ohjeessa pasha saa makua paahdetuista mantelilastuista. Koristele pasha pääsiäiskarkeilla tai tuoreilla hedelmillä.Jos mämmi ei maistu sellaisenaan tai sitä jää yli, kokeile sekoittaa mämmiä vaniljajäätelöön. Viimeiseksi silaukseksi sopii sitruuna, sillä onhan mämmissäkin pomeranssinkuorta.Tässä tulee pääsiäisen suklaapaketti! Kokeile rouskuvaa suklaakrokanttia tai päällystä valmiit muffinit helpolla suklaakuorrutteella. Näpertele tai laiskottele, lopputulos on joka tapauksessa suklaisen hurmaava.Tuhdin suklainen rocky road -jäätelö valmistuu vartissa, tosin jäätyminen kestää vielä yön yli. Viimeistele kotijäätelö vaahtokarkeilla ja pähkinöillä.Täydellisen savariinin salaisuus on tarpeeksi pitkässä kohotusajassa. Mitä kuohkeampi savariinista tulee, sitä enemmän se imee ihanaa rommilientä.