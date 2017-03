10 leivontareseptiä pääsiäiseksi – taiteile dramaattinen suklaakakku tai pyöräytä perinteinen rahkapiirakka

Ruoka

Pääsiäisleivonnaisissa

maistuu usein rahka tai tuorejuusto. Klassikko on New York -juustokakku, jota kannattaa täydentää raikkaalla marjakastikkeella. Happamanmakean appelsiinikakun resepti julkaistiin Helsingin Sanomissa viime keväänä, ja siitä tuli heti lukijoiden suuri suosikki.Suolaisempia leivonnaisia kaipaava pyöräyttää helpon rouheisen pataleivän tai pieniä sympaattisia kaalipiirakoita, jotka maistuvat erityisen hyvältä teekupposen kanssa.Suklaanystävän taas kannattaa kokeilla suklaista raakakakkua tai suklaa-kirsikkakakkua, jonka kirsikat maustetaan aikuiseen makuun sopivasti liköörillä.Pataleipä on niin helppo tehdä, että aloittelijakin onnistuu. Tämän leivän rouheuden takaavat speltti, leseet ja rouhitut siemenet tai pähkinät.Kaalipiiraat ovat ihana seuralainen keitolle tai salaatille, mutta ne maistuvat myös sellaisenaan vaikka teekupposen kanssa.Kulitsa on pääsiäispullista perinteisin. Nauti kulitsa sellaisenaan tai vanhaan tapaan pashan kanssa.Amerikkalainen juustokakku katoaa kahvipöydästä parempiin suihin silmänräpäyksessä. Anna kakun vetäytyä jääkaapissa yön yli, niin sen maku ja rakenne pääsevät oikeuksiinsa.Rahka raikastaa pääsiäisen leivonnaisia. Tämän sitruunaisen rahkapiirakan voi leipoa joko yhdeksi isoksi tai moneksi pieneksi makupalaksi.Nämä raikkaat sitruunaleivonnaiset ovat gluteenittomia, sokerittomia ja laktoosittomia. Maku on kuitenkin hurmaava, sillä hunaja taittaa sitruunaneliöiden kirpeyden juuri sopivaksi.Vanha kunnon keikauskakku saa makua appelsiinin lisäksi veriappelsiinista, jotka ovat olleet tänä vuonna aivan erityisen mehukkaita. Täyteläisen kakun salaisuus on mantelijauhe.Amerikkalainen limettipiirakka on laiskan leipurin unelma, sillä sen tekemiseen tarvitsee vain viisi raaka-ainetta. Tarjoa piirakka kermavaahdon tai vaniljajäätelön kanssa.Ei uunia – ei ongelmaa! Raakaruokafilosofiaa noudattaen syntyy uskomattoman hyvä suklaakakku, kunhan kotoa löytyy kunnollinen tehosekoitin.Kirsikka ja suklaa on klassinen jälkiruokayhdistelmä. Tämän kakun mehevyyden takaavat liköörissä marinoidut kirsikat ja kakkutaikinaan painellut maitosuklaapalat.