Näin nopeutat arjen ruuanlaittoa – Huippukokki ja ruokabloggari antavat seitsemän vinkkiä kiireeseen

Ruoka

Arkiruoka

Yksi

Pekka Terävä ja Ariela Säkkinen antoivat HS:n lukijoille 7 vinkkiä arkikokkausta nopeuttamaan

1. Tomaattipasta on pöydässä pikaisesti

2. Kypsää kanaa kaupan tiskistä

3. Pikakorvaajat pastalle

4. Kaaliraaste käy ruokiin tai lisukkeeksi

5. Perunamuusijauhe pelastaa

6. Iso lohifilee muuntuu moneksi

7. Purkkipavuista pikaruokaa