Kun minulta kysytään, mitä viiniä pääsiäiseksi pitäisi hankkia, lyhyin vastaukseni on: osta pullo ranskalaista Châteauneuf-du-Pape-viiniä.



Se on hyväksi koettu, muh­kean täyteläinen ja maukas viini, joka sopii perinteisen lähes kypsäksi paistetun lampaanpaistin kanssa. Alkossa on jopa parikymmentä Châteauneuf-du-Pape-viiniä, halvimmat ovat 23 euron hintaisia ja kalleimmat yli 50 euroa.



Selvästi halvempi vaihtoehto tulee Espanjasta. Monelle perinteisen pääsiäispaistin viini on espanjalainen Rioja. Niistä kannattaa hankkia kypsempiä, vähintään 5-vuotiaita Reservan tai Gran Reservan tasoisia viinejä.



Kypsälle paistille saa hyvän ja huomattavan edullisen kumppanin myös todella trendikkäistä italialaisista appassimento-tyylisistä viineistä. Nämä runsaan hedelmäiset viinit antavat täyteläistä ja marjaista makua liharuokaan.



Kahvilla maustetulle lampaanpaistille kannattaa tarjota eteläafrikkalaista pinotage-viiniä, joissa on omintakeista paahteista aromia. 15–20 eurolla saa korkeatasoisen tuottajan viinin.



Alkon valikoimassa on juuri nyt myös kohtalainen valikoima hyvien vuosikertojen Bordeaux-viinejä. Erityisesti vuosikerrat 2009, 2005 ja 2000 ovat maineikkaita. Myös 2010 on klassinen vuosi.



Bordeaux-viineissä on hyvä ryhti maukkaiden tanniinien ansiosta, viinit ovat myös hiukan keveämpiä kuin Riojan tai Rhônen viinit. Siksi ne ovat parhaimmillaan puolikypsän lihan kanssa.



Lampaan ja karitsan kyljykset, fileet tai paahtopaistit jätetään yleensä paistettaessa reilusti roseenvärisiksi. Tällainen liha suorastaan vaatii tanniinista punaviiniä. Jos varaa on, ehdoton valinta olisi italialainen barolo tai barbaresco, joiden hinnat alkavat 30 eurosta.



Hiukan sivistyneempää karvautta voisi saada Chiantin ­alueelta. Hyvätasoisia Chianti Classico Riserva -viinejä saa 20–30 eurolla.



Jälkiruokapashan kanssa tasapainoinen juoma on makea valkoviini, jossa on riittävästi happoja. Klassikkoviineistä tokajit (20–32 euroa) täydentävät makua herkullisesti, mutta ranskalainen Muscat de Beaumes de Venise (15–18 euroa) on myös hyvä vaihtoehto.