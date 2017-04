Tässä ovat kevään kolme kuuminta kakkutrendiä: överiä, kukkivaa ja kimaltavaa

Ruoka

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime vuosi oli nakukakkujen aikaa eli kakkujen pinnassa oli kuorrutusta vain ujosti tai ei yhtään. ”Alastomia” kakkuja on hauska katsoa, sillä sisuksen näkee heti eikä mikään jää arvailujen varaan. Trendi on jo hieman hiipumassa, eikä ihme – sillä kuka nyt haluaisi kakkuun vain vähän kuorrutetta, jos vaihtoehtona on saada sitä kunnolla ja paljon?



1) Nuolaise ennen kuin tipahtaa Ehdottomasti isoin kakkuhitti Amerikassa juuri nyt on drip cake eli kakku, joiden pintaa pitkin valuu herkullista kuorrutusta rentoina raitoina. Valumana voi käyttää suklaata, toffeeta tai muuta hieman tahmeaa kastiketta.



Näennäisestä huolettomuudesta huolimatta valumien tekeminen on tarkkaa puuhaa. Yleensä valumat pursotetaan, minkä jälkeen kakun pinta silotetaan samalla kuorrutteella. Edelläkävijät menevät askelen pidemmälle ja pursottavat ainoastaan valumat.



Kakun päällystä koristaa joko maltillinen, hallittu määrä herkkuja tai sitten valtava keko kaikkea. Silloin kyse on överikakusta.



Mieti kahmivasi kaikkea lähikaupan karkkihyllyltä, kaappaavasi mukaan jotain keksi­osastolta ja lastaavasi koko komeuden kakulle . . . Esimerkiksi pääsiäisen kakkuun voi kasata erikokoisia karkkimunia ja suklaapupuja painovoimaa uhmaavaksi keoksi.



2) Anna kaikkien kakkujen kukkia Karkkien ja valumien vastapainona ovat maanläheiset kakut. Niitä koristaa lähes kedollinen syötäviä kukkia. Tai yrttejä, kuten tuuhea kerros rosmariininoksia valkoisessa kakussa.



Luontoa voi havitella kakkuhetkeen koristelemalla leivonnaisen sokerimassasta tai suklaasta tehdyillä lehdillä tai maalaamalla kakun pintaan kaarnaa imitoivan kuorrutuksen.



Jos flora ei ole juttusi, kokeile faunaa ja lennätä kakkuun vaikkapa marsipaanista tehtyjä perhosia.



3) Peilikirkasta ja satunnaisia tähtipölykuuroja Jos lähiluonto tuntuu liian rustiikilta herkkuhetkeen, inspiraatiota kakkuihin voi hakea kauempaankin.



Ensin Instagramin täyttivät tähtisumulla koristellut, tummansinisävyiset donitsit, muffinit, jätskit ja voileivät, nyt avaruuspintaiset kakut ovat valloittaneet sosiaalisen median.



Tähtimäistä kimalletta kaipaavat koristelevat kakun metallinhohteiseksi. Uusissa kakuissa näkee myös komeasti hohtavaa mirror glazea eli peiliglaseerausta tai marmorointia imitoivaa pintaa.