Avaa grillikausi herkullisilla vartailla – kokeile kreikkalaisia, georgialaisia tai japanilaisia versioita

Erilaisia varrasruokia löytyy lähes jokaisesta ruokakulttuurista. Poimi tästä reseptit kreikkalaisiin, georgialaisiin sekä japanilaisiin vartaisiin.



Kreikkalaiset souvlakit valmistuvat mureasta karitsanpaistista, jolloin kypsennys on melko nopeaa ja vaivatonta. Tilli tuo kivaa vaihtelua lihan marinadiin. Kylkeen sopivan jogurtti-fetasalaatin salaisuus on rapea raaka kukkakaali, jota kermainen ja suolainen fetajuusto säestää.



Georgialaiset vartaat on syytä aina valmistaa grillissä, jos haluaa että maku on kohdillaan. Valkoviinimarinadi antaa possulle upean, hieman happaman maun. Hmeli Suneli -mausteseos vaatii paljon raaka-aineita, mutta se kannattaa tehdä. Sen upea ja moniulotteinen aromi antaa hienoa makua myös mausteiselle adjika-kastikkeelle.



Broilerinsydämet ovat halpoja ja helppoja käyttää. Lisäksi ne kypsyvät nopeasti ja ovat mureita. Pienet japanilaiset vartaat eli yakitorit ovat parhaimmillaan nopeasti paistettuna tai grillattuna. Suolaisen makea Tare-kastike kruunaa herkulliset vartaat.