Muhkea piirakka maistuu kevään juhlissa – tässä viisi takuuvarmaa hittireseptiä

Ruoka

Juhlatarjoilujen

Juustopiiras ja rucola-viikunasalaattia

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005189435.html

Gluteeniton kasvispiirakka

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004875172.html

Feta-linssibaklava

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002823803.html

Wasabilohi-avokadopiirakka

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002823795.html

Muhkea broileri-chorizoquiche

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002823798.html

painopiste on Suomessa siirtynyt makeasta suolaiseen. Kun aiemmin kahvipöydässä piti olla ”sen seitsemän sortin” makeat tarjoilut, nykyään juhlavieraita hemmotellaan esimerkiksi suolaisilla piirakoilla ja salaateilla.Suolainen piirakka onkin kätevä juhlaruoka, sillä sen voi yleensä tehdä etukäteen, ja piirakan voi täyttää juhlasankarin tai vieraiden toiveiden mukaisesti.Helsingin Sanomien ruokatoimitus valitsi viisi parasta piirakkareseptiä kevään ja kesän juhliin.Tämä piiras sopii oivasti juhliin: juuston maku piiraassa voimistuu, kun sen tekee päivää ennen tarjoilua. Piirakan pohja saa ryhtiä spelttijauhoista, ja lisäkkeenä tarjottava rucola-viikunasalaatti sopii täydellisesti juustoisen täytteen kaveriksi.Tässä piirakassa on tavallista terveellisempi, juuresraasteista tehty pohja. Ja kun pohjassa on jo kosolti kasviksia, piirakan täytteeksi riittää simppeli – mutta erittäin toimiva – juusto-parsakaalitäyte.Lehtevä baklava on aina juhlava tarjottava, ja tällä kertaa se tehdään suolaisena versiona. Tämä kasvispiirakka täytetään linsseillä, munakoisolla, fetalla ja reilulla määrällä valkosipulia. Lisäksi piirasta tukevoittavat pähkinät ja mantelit.Kalapiirakat ovat monen juhlavieraan suosikkeja. Tämä lohipiirakka saa täytteekseen trendikkäitä makuja: avokadoa, wasabia ja limettiä. Lohipiirakka on parhaimmillaan jäähtyneenä, joten sen voi hyvin valmistaa etukäteen.Mahtavan maukkaan broileri-chorizopiirakan täyte on niin tuhti, että sitä kelpaa tarjota isompaankin nälkään. Mausteinen chorizomakkara on täydellinen makupari miedolle broilerille, ja paahdetut paprikat tuovat piirakkaan upean loppusilauksen.