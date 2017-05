Nämä kakut kruunaavat kahvipöydän – ihastuta suklaisella britalla tai kanna pöytään trendikäs nakukakku

Ruoka

Suklainen britakakku

Red Velvet -kakku

Kakku ihmemarengista

Suklainen raakakakku

Vadelmajuustokakku

kakku kruunaa juhlien kahvipöydän. Helsingin Sanomien ruokatoimitus valitsi viisi suosikkikakkuaan kevään ja kesän juhlapöytiin.Iki-ihana britakakku tehdään nyt suklaisena versiona. Amerikan-klassikko eli Red Velvet -kakku tarjoillaan puolestaan trendikkäästi nakuversiona eli ilman reunojen kuorruttamista. Vegaanin valinta taas on mansikkainen marenkikakku, jonka marengit tehdään kikhernetölkin liemestä.Vispilät tanaan ja vuokia voitelemaan. Nyt käydään kakkutalkoisiin!Kerros pehmeää suklaakakkua ja päällä aavistuksen rapsakkaa marenkia. Voiko britaa parempaa leivonnaista olla olemassakaan?Tuorejuustopintaisen Red Velvet -kakun juuret ovat Yhdysvalloissa. Punainen kakku tehdään nakutyyliin, eli kakku koristellaan vain päältä, mutta sivut jäävät paljaiksi. Tässä juhlapöydän punainen kruunu!Rapeaa ja ilmavaa marenkia säilöttyjen kikherneiden nesteestä? Kyllä! Tämän marengin valmistaminen on yhtä helppoa kuin tavallisenkin, eikä valmiissa kakussa ole häivähdystäkään herneiden mausta.Suklaaraakakakku on takuuvarma hitti juhlapöydässä. Tämä perinteiseltä leivonnaiselta näyttävä suklaakakku tehdään taateleista, pekaanipähkinöistä ja raakakaakaojauheesta.Jo pieni määrä vadelmia tuo erityisen hyvän aromin vaikkapa mehuun tai hilloon. Klassikko on vadelmajuustokakku, jonka täytteeseen tulee tuorejuuston lisäksi myös rahkaa.