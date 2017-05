Ruokaisa salaatti raikastaa juhlapöydän, ja se syntyy helposti edullisistakin raaka-aineista

Ruoka

Ruokaisat

Marja-vuohenjuustosalaatti

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002902934.html

Kukkakaalimurusalaattia ja harissajogurttikastiketta

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002917481.html

Gazpachosalaatti

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002902928.html

Nuudeli-varhaiskaalisalaatti

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002900588.html

Salami-punasikuripanzanella

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002796163.html

salaatit sopivat loistavasti juhlapöytään, sillä ne raikastavat mukavasti suolaisten piirakoiden ja voileipäkakkujen makumaailmaa.Eikä salaattiin tarvitse käyttää kalliita raaka-aineita, vaan sen voi tehdä vaikkapa ihanan rouskuvasta varhaiskaalista. Kun salaatin asettelee kauniisti tarjolle ja koristelee esimerkiksi yrttisilpulla, se hurmaa juhlavieraat varmasti.Helsingin Sanomien ruokatoimitus valitsi viisi ruokaisaa salaattia kevään ja kesän juhliin.Tämä kaunis salaatti on juhlapöydän kruunu! Marjat parittuvat täydellisesti vuohenjuuston kanssa suolaiseen salaattiin, ja karamellisoidut pähkinät viimeistelevät kokonaisuuden.Gluteeniton ”kuskus” syntyy pieneksi hakkelukseksi leikatusta kukkakaalista. Kukkakaalisalaatti on juhlapöydän hauska lisä, eikä vähiten jännittävän jogurttikastikkeen ansiosta, joka saa säpäkkyyttä harissa-maustetahnasta.Gazpacho, tuo espanjalainen kylmä kasviskeitto, tarjotaan vaihteeksi pienenpieniksi kuutioiksi leikattuna salaattina. Keitosta tuttu raikas maku sopiikin salaattina mainiosti esimerkiksi suolaisten piirakoiden kaveriksi.Rapea ja mehukas varhaiskaali on parsan veroinen sesonkiherkku. Edullinen kaali kannattaa muistaa myös juhlapöydässä, etenkin jos sen yhdistää nuudeleiden kanssa. Tämä aasialaisia makuja uhkuva salaatti on ruokaisaa ja rapsakkaa tarjottavaa.Perinteinen panzanella eli italialainen leipäsalaatti saa tässä versiossa raikkautta fenkolista ja tukevuutta salamista. Panzanella kannattaa tehdä etukäteen, että leipäpalat ehtivät imeä itseensä mahdollisimman paljon makua.