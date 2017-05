Näihin tapahtumiin kannattaa matkustaa ruuan perässä: Uusi olutfestivaali Lappeenrantaan, Michelin-kokkeja Mänttään ja 17 muuta kesätapahtumaa

Ruoka

Näihin tapahtumiin kannattaa matkustaa ruuan perässä: Uusi olutfestivaali Lappeenrantaan, Michelin-kokkeja Män

Ruoka

Lappeenranta sai oman pienpanimojuhlan

Pienpanimobuumi

Jos Lappeenranta

http://www.hitohyva.fi/

Michelin-tähdet tuikkivat Mäntässä

Taidetta

Tänä kesänä

Taidemuseo Göstan

http://www.foodandart.fi/

Muita tapahtumia herkuttelijan kesään

http://www.suuretoluet.fi/

http://www.maailmakylassa.fi/

http://www.tasteofhelsinki.fi/

http://www.neitsytperunafestivaali.fi/

http://satoa.fi/satoa_goes_wild/

https://www.olutsatama.fi/

http://kuopiowinefestival.fi/

http://www.craftbeerhelsinki.fi/

http://www.oluset.fi/

http://www.mansikkakarnevaalit.fi/

https://www.mtk.fi/herkkujen_suomi

http://www.beerfestival.fi/

http://www.artgoeskapakka.fi/

http://www.chilifest.fi/

http://www.valkosipuliyhdistys.com/

https://www.facebook.com/events/101103780466957

https://www.facebook.com/events/740000439498496