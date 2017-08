Ruoka

Suomiruokaa kelpaa tarjota rinta rottingilla – näin Henri Alén valmistaa veriletut, helmipuuron ja lanttukukon

Suomalainen ruokakulttuuri on täynnä kekseliäitä ruuanvalmistustapoja ja lähes unohdettuja klassikkoherkkuja.



Veriletut maistuvat lähes kaikille lapsista vanhuksiin. Veri on ravinteikasta ja hinnaltaan huokeaa. Lisäksi se on helppo valmistaa ruuaksi. Hapan puolukka ja täyteläinen valkokastike ovat nappiosumia veriruokien seuraksi. Etenkin kun valkokastikkeessa on lipstikkaa, jonka voimakas maku pariutuu hienosti veren aromin kanssa.



Moni suomalainen on unohtanut helmivellin, joka on vähän kuin suomalainen vastine tapiokahelmille. Pienet perunahelmet on perinteisesti keitetty velliksi, mutta niistä saa myös loistavan lisukkeen suolaisille ruuille. Piparjuurella maustettu helmivelli sopii paahdetulle lohelle, ja mäti tuntuu rakenteensa ansiosta suussa vinkeältä, kun samassa haarukallisessa on myös helmivelliä.



Tämä lanttukukon resepti taas syntyi ravintolassa, kun yritimme miettiä vaivattomia tapoja luoda perinteisiä makuja. Lantun upea makeus vain korostuu, kun sen paahtaa uunissa kypsäksi. Savukylki puolestaan antaa aromia ja rasvaisuutta taikinakerrokseen paketoidulle herkulle. Valmiin lanttukukon kanssa toimii omenalla maustettu voi. Syö kukko sellaisenaan tai tarjoa vaikka riistaherkun lisukkeena!