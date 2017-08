Ruoka

Sienisato houkuttelee retkelle metsään – ja jo litran saalis riittää näihin syksyisiin resepteihin

Sienijutut on tapana aloittaa sormi pystyssä, varoitteluilla ja ohjeilla. Poimi vain sieniä, jotka varmasti tunnet! Älä poimi sieniä ison tien vierestä! Puhdista sienet jo metsässä!



Tässä vielä yksi neuvo: ellet halua kantaa sienikirjaa mukanasi mutta haluat oppia tuntemaan pari uutta lajia, lataa puhelimeesi sienentunnistussovellus ennen metsään menoa.



Tärkein ohje on sanomattakin selvä: nauti metsästä.



Kun turvallinen, puhdistettu sienisaalis on korissa, alkaa suloinen jalostustyö. Osa sienistä tuoreeltaan ruokaan, osa käsiteltyinä talteen. Näissä ohjeissa käytetään tuoreita sieniä, mutta voit syksyn ja talven mittaan korvata ne vastaavalla määrällä pakastettuja, kuivattuja tai säilöttyjä sieniä.



Jos et ole säilöjäluonne, pienikin piipahdus apajille riittää. Litran saalis uppoaa syksyn parhaaseen sienipiirakkaan, viinillä ja yrteillä maustettuun broileripataan, muhkeaan lampurinleipään tai mantelisen lempeään sienilevitteeseen.



Sienten oikeanlainen paistaminen takaa parhaan maun. Paloittele isot sienet ja jätä pienet kokonaisiksi. Kuumenna paistinpannu erittäin kuumaksi ja lisää rasva. Paista sienet pienehköissä erissä. Sienten rakenne säilyy napakkana, maku tiivistyy ja pinnasta tulee herkullisen rapea.



Poikkeuksiakin on: sienimuhennosta valmistaessa kannattaa sienistä ”keittää” pannulla aluksi pois niiden omaa nestettä. Näin sienet pysyvät pehmeinä ja sulautuvat kastikkeen makuihin ja rakenteisiin.