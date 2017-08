Ruoka

Reseptikaaos kuriin digivoimin – testasimme kuusi verkkopalvelua ruokaohjeiden järjestämiseen

Juttua varten on haastateltu järjestämisen ja ajanhallinnan asiantuntijaa Minna Koivistoa. Soppa365 ja Helsingin Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.

tekisi mieli tomaattipiirakkaa. Sitä, joka näkyi pari päivää sitten Facebookissa. Vai oliko se sittenkin jossain blogissa? Vai lehdestä talteen repäistyssä leikkeessä?Hyvät reseptit unohtuvat ja katoavat, jos niitä ei talleta järjestelmällisesti. Paperikansioiden lisäksi apua voi löytyä hyvästä nettipalvelusta. Testasimme kuutta reseptien järjestämiseen sopivaa palvelua muutaman päivän ajan.testattavat palvelut näillä kriteereillä:Omien reseptien tulee synkronoitua laitteesta toiseen. Eli jos lisää omaan sähköiseen reseptikirjaan ohjeen läppärillä, ohjeen tulee olla käytettävissä myös kännykällä. Näin kaupassa voi tarkistaa, mitä reseptiin tulee.Halusimme myös löytää palvelun, johon olisi helppo kerätä reseptejä mistä tahansa lähteestä: blogeista, Facebookista, lehtileikkeistä ja jopa käsintehdyistä muistiinpanoista.Tässä yhteenveto testatuista palveluista. Juttu jatkuu taulukon jälkeen.suosikiksi nousi kaksi sovellusta yli muiden: Evernote ja Pinterest.Molemmille yhteistä on, että niitä ei ole tehty vain reseptien järjestelyyn. Evernotea käytetään yrityksissäkin yleisenä muistiinsovelluksena. Pinterest taas on tunnettu lifestyle- ja viihtymissovellus, jota selailemalla voi hakea inspiraatiota ruuan lisäksi vaikka sisustamiseen.Näiden sovellusten valtti on se, että lähes minkä tahansa lähteen käyttö on helppoa. Netistä bongattu resepti siirtyy parilla klikkauksella osaksi omaa muistikirjaa. Läppärillä se tosin vaatii lisäosan asentamista nettiselaimeen, mutta se kävi helposti.vaihtoehdot, Kotikokki ja Soppa365, toimivat palvelun sisällä moitteetta. Hankaluuksia syntyy, kun haluaisi siirtää jostain muualta bongaamansa reseptin omaan muistikirjaansa. Se ei palveluissa onnistu muuta kuin näpyttelemällä resepti manuaalisesti ja omin sanoin palveluun.ei täydellinen reseptikokoelma synny millään apuvälineellä. Toimiva kotiarkisto vaatii kahta seikkaa.Ensinnäkin, täytyy tehdä valinta. Mihin yhteen palveluun reseptinsä keskittää? Monen eri sovelluksen ja kirjanmerkkilistan pyörittäminen ei kannata.Toiseksi, on opeteltava rutiinit. Hyvä resepti on lisättävä heti kokoelmaan ja mieluusti myös luokiteltava eri kategorioihin esimerkiksi avainsanoilla tai kansioilla. Kategorioita voivat olla vaikkapa: ”kokeilua odottavat”, ”nopeat ruuat” ja ”maistui lapsellekin”. Tee samoin heti myös tarvittavat muokkaukset resepteihin. Jos suolaa on ohjeessa liikaa, lisää tästä merkintä heti kokkauksen jälkeen reseptin tietoihin.