Ruoka

Suomessa yritetään tehdä luomupuuron syömisen maailmanennätys keskiviikkona – Katso puurovinkit

Suomessa

Luomupuuropäivään

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös

HS kokosi puuroideoita maailmanennätykseen osallistuville. Valmista oma suosikkipuurosi tai kokeile jotain näistä!

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002566704.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002567485.html

http://www.hs.fi/blogi/kiusauksessa/art-2000005231292.html