Huomenna hänet silvotaan – suomalaiskuvaaja todisti ympärileikkausta Keniassa

Lapsen kädessä oli taskulamppu. Se oli savimajan ainoa valonlähde. Lapsi osoitti lampulla tyttöä, joka makasi majan lattialla. Valokeila osui tytön paljaiden reisien väliin.

Ympärileikkaaja valmistautui tehtäväänsä taskulampun valossa.

Lamppua pitelevä lapsi ei jaksanut keskittyä. Hänen katseensa harhaili pitkin majaa, ja samalla taskulampun valokeila heilui holtittomasti.

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi oli saapunut kenialaiseen maasai-kylään edellisenä päivänä. Monta tuntia oli ajettu kärrypolkua. Lähin kaupunki on Narok.

Koutaniemen matkakumppani oli maasai-heimoon kuuluva mies. Koutaniemi oli tutustunut häneen Facebookissa. Mies työskenteli opettajana kenialaisessa turvatalossa, johon ympärileikkausta pakenevat maasai-tytöt voivat tulla. Siellä he pääsevät kouluun.

Koutaniemi oli selittänyt miehelle, että hän halusi valokuvata tyttöjen ympärileikkauksen. Hän halusi taistella ikivanhaa perinnettä vastaan ja aikoi tehdä aiheesta kirjan.

Yllättäen mies oli palannut asiaan sähköpostitse. Kuvaus voisi onnistua.

Koutaniemi lensi Keniaan.

Länsi-Afrikasta Arabian niemimaalle Jemeniin kulkee nauhamainen alue, jolla tyttöjen sukupuolielinten silpominen kuuluu perinteiseen kulttuuriin.

Alueella on sellaisia maita kuin Sierra Leone, Senegal, Guinea, Mauritania, Mali, Sudan, Egypti, Djibouti, Etiopia, Eritrea, Somalia ja Jemen. Vanhaa tapaa noudattavat muslimit, mutta yhtä lailla kristityt ja luonnonuskontojen harjoittajat.

Perinne lienee saanut alkunsa siksi, että naisen sukupuolielimiä on pidetty epäpuhtaina. Tarkoitus on myös ollut vähentää naisten seksuaalista nautintoa ja siten naisten aviorikoksia.

Artikkeliin liittyvät Meeri Koutaniemi 5.1.2014

Joissain paikoissa tytöt leikataan vauvoina, toisissa vasta teini-iässä.

Lievimmillään klitoriksesta leikataan pieni pala. Väkivaltaisimmissa operaatioissa tytöiltä poistetaan kaikki ulkoiset sukupuolielimet: klitoriksen huppu, klitoris sekä pienet ja suuret häpyhuulet. Joskus emättimen suu ommellaan kiinni niin, että virtsaa, kuukautisverta ja yhdyntää varten jää pieni aukko.

Esimerkiksi Somaliassa tällaiset leikkaukset ovat yhä tavallisia, vaikka ympärileikkauksia vastaan on kampanjoitu vuosia.

Leikkaukset tehdään alkeellisissa oloissa, ja niihin liittyy monenlaisia riskejä. Tyttö voi saada kipušokin tai verenmyrkytyksen. Myöhemmin naiset voivat kärsiä jatkuvista tulehduksista, ja virtsaaminen ja yhdyntä voivat olla kivuliaita ja synnyttäminen hengenvaarallista.

Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan silvottuja naisia on 140 miljoonaa.

Joka vuosi Afrikassa silvotaan kolme miljoonaa tyttöä. Unicefin mukaan Somaliassa, Guineassa, Djiboutissa ja Egyptissä vähintään yhdeksän naista ja tyttöä kymmenestä on ympärileikattu.

Esimerkiksi Egyptissä leikkaukset kiellettiin vuonna 2008, ja sen jälkeen ne ovat vähentyneet. Silti jopa maan pohjoisosan kehittyneemmissä kaupungeissa puolet tytöistä joutuu edelleen ympärileikattaviksi. Näillä alueilla asuu paljon niin sanottuja koptikristittyjä. Myös he noudattavat tapaa.

Keniassakin tyttöjen ympärileikkaukset ovat laittomia. Joissain heimoissa, kuten maasaiden keskuudessa, ne ovat silti arvostettu perinne. Sellaista on vaikea saada lopetetuksi.

Valtaosa maasaista harjoittaa luonnonuskontoa, mutta kristittyjäkin on. Vanhan tavan mukaan ajatellaan, että vain leikattu tyttö on normaali, puhdas ja kunniallinen.

Kun valokuvaaja Meeri Koutaniemi viimein saapui perille, kylän miehet olivat humalassa, suorastaan umpikännissä. Ympärileikkaukset ovat tärkeä juhla, kiljua näytti riittävän.

Koutaniemi puheli kyläläisten kanssa ja kuvasi savimajoja, kotieläimiä ja rituaaleja. Pari eläintä teurastettiin juhlan kunniaksi.

Ympärileikkaukset tehtäisiin seuraavana päivänä.

Tällä kerralla leikattaisiin erään miehen kaksi tytärtä ja kaksi poikaa, jotka olivat keskenään sisarpuolia. Heillä oli siis eri äidit.

Koutaniemi kutsuu tyttöjä Isinaksi ja Nasirianiksi. Asia on vaikea, eikä tytöistä voi käyttää heidän oikeita nimiään. He ovat noin 14-vuotiaita.

Koutaniemi sai seurata sisällä majassa, kun heidän päänsä ja kulmakarvansa ajeltiin paljaiksi. Sen jälkeen tytöt pidettiin majassa odottamassa aamua.

Poikien ympärileikkauksen tekisi lääkäri. Tyttöjä varten paikalle oli kutsuttu perinteinen ympärileikkaaja samasta kylästä. Kuten tapana on, hän oli nainen.

Poikien ympärileikkauksia tehdään eri kulttuureissa kaikkialla. WHO:n mukaan noin joka kolmas mies maailmassa on ympärileikattu. Lääketieteellisesti poikien ympärileikkaukset ovat melko vaarattomia ja ongelmattomia, jos ne tehdään steriileissä oloissa.

Aurinko laski, ylängön kyliin putosi kylmä yö. Lämpötila painui alle kymmenen asteen.

Koutaniemi sai yösijakseen yhden kylän majoista. Puulaverin päällä oli viltti. Aamulla hänen ihonsa oli luteiden puremilla, jotka kutisivat.

Ympärileikkaus tapahtui aikaisin aamulla. Kumpikin tyttö leikattiin kotonaan.

Oli sovittu, että Koutaniemi sai seurata toimitusta ja kuvata vapaasti, kunhan ei ottaisi kuvia tyttöjen sukupuolielimistä.

Hän pani merkille, että kylän majat koostuivat kahdesta ikkunattomasta huoneesta: toisessa asuivat ihmiset, toinen oli eläimiä varten. Ihmisten puolella poltettiin avotulta. Savua varten oli vain pieni reikä seinässä.

Naiset kokoontuivat eläinten puolelle. Maalattialle levitettiin eläimen talja, jonka päälle Nasirianin tuli käydä makaamaan.

Kaikki tapahtui nopeasti.

Huoneessa oli pimeää, ja se oli niin täynnä savua, että sisällä oli vaikea hengittää. Nasirian sidottiin käsistään ja jaloistaan.

Tyttö oli vahva ja rimpuili. Kuusi naista oli kontallaan maassa ja yritti pitää häntä aloillaan. Häntä ei puudutettu, eikä mitään kivunlievitystä käytetty. Päälle kaadettiin sangollinen kylmää vettä.

Ympärileikkaaja otti esiin tavallisen partakoneenterän.

Koutaniemi yski ja kuvasi. Hän näki, että Nasirianista alkoi vuotaa valtavasti verta.

Pieni lapsi piteli taskulamppua. Sen valokeila harhaili ympäriinsä.

Nasirian huusi.

Koutaniemi oli tukehtua. Hänen oli pakko juosta välillä savuisesta huoneesta ulos yskimään ja pidättämään pahoinvointia.

Sisältä majasta kuului hirvittävää huutoa ja itkua.

Tuli Isinan vuoro, ja Meeri Koutaniemi siirtyi toiseen majaan.

Kun toinen ympärileikkaus oli jo alkanut, majan luo tuli vanhoja maasai-miehiä. He olivat vihaisia ja käskivät Koutaniemeä lopettamaan kuvaamisen. He sanoivat, että Koutaniemi oli rikkonut sopimuksen ja kuvannut sukupuolielimiä. Koutaniemi joutui poistumaan majasta.

Leikkauksen jälkeen verta valuvat tytöt vietiin lepäämään. Koutaniemi sai vierailla vain lyhyesti Nasirianin luona. Tämä makasi majassa peittojen alla.

Koutaniemelle selitettiin, että tyttöjen piti maata aloillaan neljä viikkoa, syödä lihaa ja juoda lehmän verta. Niin oli aina tehty.

Sen perusteella, mitä hän näki, tytöiltä poistettiin valtaosa ulkoisista sukupuolielimistä. Emättimen suuta ei kuitenkaan ommeltu kiinni.

"Se oli paljon brutaalimpaa kuin olin kuvitellut", Koutaniemi sanoo. "Tytön sukupuolielin oli silpomisen jälkeen täysin tunnistamaton."

Kun kaikki oli ohi, hän tunsi olonsa lamaantuneeksi ja vihaiseksi. Oli vaikea yrittää olla reipas ja ystävällinen, vaikka hyvät tavat vaativat sitä. Hän kuvasi kylässä vielä muutamia tunteja. Sitten oli pakko päästä pois.

Kummallekaan ympärileikatulle tytölle ei ollut vielä valittu aviomiestä. Niin Koutaniemelle ainakin sanottiin.

Tyttöjen vanhemmat halusivat, että tytöt ympärileikataan, jotta nämä pääsevät naimisiin, ja sitä varten he järjestivät seremonian.

Kun Koutaniemi kysyi, miksi he halusivat ympärileikkauksen, vanhemmat toistelivat samaa asiaa:

Tämä on hieno perinne, he sanoivat. Tahdomme tyttöjen parasta, he perustelivat.

Toisen äidin viidestä tyttärestä neljä vanhinta oli jo leikattu. Yhden heistä Koutaniemi tapasi Narokin kaupungissa.

Tyttö oli lähetetty sinne lukioon.

Sama mies, joka vaati tyttärensä ympärileikattaviksi, oli siis valinnut yhden lapsistaan koulutettavaksi. Ja tämä oli tyttö.

Isä ei kuitenkaan tiennyt, mitä kaupungissa oli tapahtunut. Lukiossa tämä tyttö oli alkanut vastustaa ympärileikkauksia. Hän oli päättänyt ryhtyä puhumaan niiden vaaroista myös kotikylässään.

Tyttöjen sukupuolielinten silpominen on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko, josta voi saada useiden vuosien vankeusrangaistuksen, myös silloin, jos Suomessa asuva tyttö viedään operaatioon ulkomaille. Myös avustaja ja yllyttäjä voidaan tekijän lisäksi tuomita. Tyttölapsi on mahdollista ottaa jopa huostaan, jos epäillään, että hänet aiotaan viedä ympärileikattavaksi ulkomaille.