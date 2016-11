Tarina, joka voitti Tieto-Finlandian: Kiina pakotti aborttiin – rouva Wang synnytti kostoksi seitsemän lasta

Tieto-Finlandian marraskuussa 2016 voittaneen Mari Mannisen juttu julkaistiin Helsingin Sanomissa ensimmäisen kerran huhtikuussa. Mannisen kirja käsittelee tämän jutun tavoin Kiinan yhden lapsen politiikkaa.

”Seitsemän lasta? Taivas sentään!”

Kiinassa seitsenlapsinen perhe kuulostaa niin hullulta, ettei autokuskini tahdo uskoa tarinaan.

Etsin herra Zhangin ja rouva Wangin suurperhettä Pekingin laitamilta maalaiskylästä, matalien tiilitalojen kujilta. Tämä viljelijäpariskunta on onnistunut huiputtamaan naisten vatsanseutua vahtivia, tiukoista otteistaan kuuluisia perhesuunnitteluviranomaisia lukemattomia kertoja.

On lokakuun alku vuonna 2015, ja Kiinassa on vielä voimassa yhden lapsen politiikka. Maan johto pelkäsi 1970-luvun lopussa kiinalaisten määrän kasvavan sellaista vauhtia, ettei talouden kehitys pysy perässä. Perheen lapsiluku rajoitettiin siis yhteen. Tosin yhden lapsen politiikka lientyi vuosien varrella lukuisten poikkeusten myötä niin paljon, että siitä tuli käytännössä 1,5 lapsen politiikkaa.

”Onko kaikilla seitsemällä lapsella hukou?” kuski kysyy.

Se on kiinalaisittain keskeinen kysymys.

Ei, kaikki lapset eivät ole saaneet hukouta, asuinpaikkaoikeutta, elämänsä tärkeintä todistusta. Heillä ei siis ole asiaa sairaalaan, he eivät pääse naimisiin, töihin tai edes junan kyytiin. Heitä kutsutaan mustiksi lapsiksi.

Miljoonat paperittomat kansalaiset ovat yksi syntyvyyden sääntelyn rajuista seurauksista Kiinassa, vaikka sitä ei länsimaissa tunnetakaan siten kuin tyttösikiöiden abortointeja ja vauvojen hylkäämisiä.

Millaista on elää, kun ei ole virallisesti olemassa?

Ison punaisen ulko-oven takana tilavassa olohuoneessa on kolme sohvaa ja seinällä juliste, jossa on puhemies Mao. Jokaiseen sohvaan mahtuu istumaan ainakin kolme henkeä. Sohvat täyttyvät, sillä herra Zhang Bozengin ja rouva Wang Maochenin seitsemästä lapsesta kotona on yhä viisi nuorinta.

Pienimmät tytöt katsovat televisiosta piirrettyä, parikymppiset pojat tarjoilevat teetä laseihin. Sitten herra Zhang ja Zelong -poika menevät viereiseen ruokailuhuoneeseen syömään rouvan lounaaksi vokkaamaa kaalipaistosta ja kaalipataa, joilla perhe pitkälti elää. Peltotyöt odottavat.

Kaksi vanhinta lasta on jo muuttanut muualle. Kukaan ei muista kaikkien lasten tarkkoja ikiä, joten laatikonpohjalta etsitään paperi, johon on kirjattu syntymävuodet. Niin saamme laskettua iät: Songtao -tytär, 31. Zejin -poika, 29. Zelong-poika, 23. Jinxin -tytär, 21. Zedong -poika, 18. Xiaomin -tytär, 11. Xiaoman -tytär, 9.

Aikanaan näin isot perheet olivat Kiinassa tavallisia. Yli 40-vuotiailla tapaa olla liuta sisaruksia, mutta yhden lapsen politiikan aikoina herra Zhangin ja rouva Wangin lapsilauma on harvinaisuus.

”Tämä on minun kostoni”, rouva Wang sanoo. ”Tavallisena kansalaisena ja naisena minulla ei ole muuta keinoa kapinoida kuin tehdä lapsia.”

Alkujaan kyse oli herra Zhangin ja rouva Wangin lapsirakkaudesta, eikä lapsia pitänyt näin paljon tulla. ”Suunnittelimme kolmea lasta.”

Olisi sekin toki ollut vakava sääntörikkomus, mutta kolmilapsinen kiinalaisperhe ei ollut ainakaan maaseudulla tavaton. Kukaan ei tosin tiedä, paljonko näin isoja perheitä oli, sillä kolmas, luvaton lapsi usein salattiin viranomaisilta.

Kaksilapsiset perheet puolestaan ovat olleet maalla aivan normaaleja. Merkittävin poikkeus yhden lapsen politiikkaan oli se, että maalla toiseen lapseen sai yleensä luvan, jos ensimmäinen oli tyttö.

Rouva Wangin kolmen vauvan suunnitelma toimi seuraavasti: Rouva piilotteli toisen ja kolmannen raskauden aikana kotona, ja tuttava auttoi synnytyksessä. Pariskunta säästi, jotta se voisi sitten maksaa luvattomista lapsista koituvat rangaistusmaksut.

Yhden lapsen politiikkaa on nimittäin voinut pitkään kiertää rahalla. Ylimääräisestä vauvasta on laskettu ”sosiaalisen ylläpidon maksu” eli sakko, yleensä muutaman vuoden palkkaa vastaava summa. Niinpä säästeliäillä ja rikkailla on ollut varaa isompaan perheeseen.

Lapsisakot ovat olleet Kiinan köyhemmissä kolkissa merkittävä kirstuntäyte. Viime vuosina monet rahanhimoiset paikallisvirkailijat ovat jääneet kiinni siitä, että he ne ovat suorastaan yllyttäneet laittomien lasten tekoon.

Rouva Wangilta raskauksien piilottelu sujui hyvin, samoin kotisynnytys. Mutta sakkoja hän ei onnistunut maksamaan, sillä paikallisviranomaiset eivät huolineet rahaa. Herra Zhangin ja rouva Wangin mukaan virkailijat eivät halunneet jäädä kiinni siitä, että heidän alueellaan on syntynyt liikaa lapsia. Se on uskottava väite, sillä suunnitelmataloudessa kiintiöitä ei voi rankaisematta alittaa tai tässä tapauksessa ylittää.

Pariskunta oli ihmeissään. Lapset eivät päässeet virallisiin kirjoihin.

Yleensähän näin kävi, jos perheellä ei ollut rahaa sakkoihin. Periaatteessa hukou piti antaa, olipa sakkoihin varaa tai ei, mutta käytännössä hukoulla kiristettiin sakkorahoja ympäri Kiinaa.

Usein perheet halusivatkin piilotella lastaan sakkojen tai muiden rangaistusten pelossa.

Valtion työntekijä – olipa sitten professori tai valtion tehtaan liukuhihnalla – saattoi saada liikalapsista sakkojen lisäksi potkut. Maalaiskylissä viranomaiset kävivät usein takavarikoimassa perheen arvotavaroita, kuten television, joskus jyräsivät talonkin maan tasalle.

Mustien lasten määrää on tietysti mahdoton tietää, koska heitä ei ole rekistereissä. Asiaa tutkineen Shanghain sosiaalitieteiden akatemian väestötieteilijän Liang Zhongtangin arvion mukaan paperittomia on jopa 25 miljoonaa. Hänen lukunsa on paljon isompi mutta uskottavampi kuin Kiinassa yleensä käytetty ”virallinen” arvio.

Rouva Wang tuli neljännen kerran raskaaksi, tällä kertaa vahingossa. Hän meni pyytämään perhesuunnitteluvirkailijoilta aborttia, kuten kunnon kansalaisen kuuluikin tehdä. Syntyvyydensääntely teki abortista niin arkisen, että moni kiinalaisnainen suhtautuu aborttiin kuin ehkäisyyn. Raskaudenkeskeytyksiä tehdäänkin paljon.

Wangin käynnin aikaan perhesuunnittelutoimisto oli kuitenkin tyhjillään, virkailijat olivat ilmeisesti työmatkalla.

Kului aikaa, ja rouva Wang kiintyi odottamaansa lapseen. Hän päätti pitää senkin.

Viikkoa ennen laskettua aikaa perhesuunnittelutoimistosta tehtiin rouva Wangin luokse kotivisiitti. Viranomaiset huomasivat rouvan pinkeän vatsan.

”He pakottivat minut sairaalaan. En halunnut aborttia, mutta sitten he kysyivät minulta, mitä tahdon vastineeksi. Vaadin, että toinen ja kolmas lapsi saavat hukout, ja se minulle luvattiin.”

Lounasaikaan sairaalassa pistettiin kohdussa olevan vauvan päähän piikki. Seuraavana päivänä rouva Wang synnytti kuolleen lapsen. Hän näki ruumiin, ja näky jäi vainoamaan.

”Se oli täydellinen tyttövauva. Olin pitkään hyvin surullinen.”

Ruoka ei maistunut, uni ei tullut, ja kun se lopulta tuli, rouva näki vauvasta painajaisia. Välillä hän luuli sekoavansa.

Kului kuukausia, eikä hukou-papereita kuulunut kakkos- ja kolmoslapsille. Rouvan suru muuttui raivoksi.

"Viranomaiset vaativat, että minut täytyisi steriloida. Kysyin heiltä, että tuollaisiako teidän mielestänne ovat hyvät kommunistit.”

”Minusta tuntui, että halusin tappaa minut aborttiin pakottaneet ihmiset.”

Will Burgess / Reuters

Yhden lapsen politiikan seurauksena naisia on houkuteltu, usein myös laittomasti pakotettu, abortteihin ja sterilisaatioon. Vielä 2010-luvulla Guangdongin maakunnan Puningin kaupungissa järjestettiin kampanja tuhansien naisten sterilisoimiseksi ja naisten sukulaisia pidätettiin painostukseksi.

Rouva Wangin murhanhimoiset ajatukset jalostuivat kostoksi: hän ei suostunut sterilisaatioon vaan päätti tehdä niin paljon lapsia kuin mahdollista. Niin syntyivät neljäs, viides, kuudes ja seitsemäs lapsi.

Kuudennen ja seitsemännen lapsen rouva kävi synnyttämässä sairaalassa, sillä hän oli huolissaan lasten terveydestä. Viranomaiset eivät ehtineet väliin, sillä rouva Wang meni sairaalaan ihan viime hetkillä ja pääsi hätätapauksena sisälle. Hän myös kirjautui sairaalaan väärällä nimellä.

Lopulta perheessä oli seitsemän lasta, mutta vain yhdellä heistä oli hukou, ensimmäisenä laillisesti syntyneenä Songtaolla.

Kuuden muun lapsen tulevaisuus näytti synkältä, oikeastaan olemattomalta.

Seitsenlapsisen perheen koti on iso. Olohuoneen lisäksi on keittiö, ruokailutila, halli ja viisi makuuhuonetta. Koti on perheen omin käsin hiljalleen rakentama. Kalusteetkin on hankittu vähitellen, makuuhuoneissa on sängyt mutta ei kaappeja. Vaatteet ovat kasoissa siellä täällä. Perhe viihtyy keskenään neljän seinän sisällä, sillä kyläläiset kyräilevät ja pikkulapsetkin ilkkuvat.

”Sanon lapsille, että älkää vaivatko muita ongelmillanne. Te olette lapsia, joiden ei pitäisi olla olemassa.”

Lapsia, joiden ei pitäisi olla olemassa.

Julmia sanoja äidin suusta, mutta rouva Wang sanoo ne hellästi. Pienimmät tyttäret tunkevat äitinsä kainaloon, ja äiti asettelee leteistä karanneita suortuvia, hieroo heidän pohkeitaan. Vanhemmat pojat katsovat vanhempiaan ja pienempiä sisaruksiaan säteilevin silmin. Ehkä vaikeudet ovat tiivistäneet perheen välit.

Ongelmia sillä totisesti riittää. Tulot ovat niukat. Vuokrapeltojen viljelystä tulee noin tuhat euroa vuodessa. Tytär Songtao on kaupassa töissä ja lähettää perheelle valtaosan tuloistaan, lähes 300 euroa kuussa.

Onneksi myös menot ovat pienet, sillä vihannekset tulevat omalta peltotilkulta. Vaatteet käytetään loppuun. Kaikkien hihansuissa ja lahkeissa on reikiä.

Raha-asiat eivät silti rouva Wangia ahdista. Suurin ongelma ovat ne puuttuvat paperit.

Koulutuksen suhteen lapsille kävi paremmin kuin monelle muulle paperittomalle, sillä paikallinen rehtori on perheen isän entinen luokkakaveri. Lapset pääsivät kouluun, nuorimmat ovat yhä peruskoulussa ja lukiossa. Yliopistosta tai palkkatöistä olikin sitten jo turha haaveilla.

Pojat Zejin ja Zelong jäivät koulun jälkeen auttamaan isäänsä maatöissä. Hukouton Zejin pääsi epävirallisesti naimisiin: hääjuhla vietettiin, mutta paperityöt jätettiin tekemättä. Vaimo muutti perheen luokse.

Hetken perhe oli onnellinen. Nuori pari sai lapsenkin.

Vauva ei vain saanut hukouta, koska pariskunta oli viranomaisten silmissä susipari. Kun lapsi kolmevuotiaana sairastui vakavasti, hän ei päässyt kunnon sairaalaan. Vaimon suku päätti, että paperiton mies on hylättävä. Vaimo vei lapsen mukanaan.

Neljäs lapsi, Jinxin, ei jaksanut lukiota loppuun. Se tuntui turhalta, kun yliopistoon ei ollut asiaa. Jinxin löysi netistä poikaystävän, meni epävirallisesti naimisiin ja muutti miehen perheen luokse.

Ja jälleen kävi näin: Nuorelleparille syntyi vauva. Vauva ei saanut hukouta, ja miehen perhe lähetti Jinxinin takaisin lapsuudenkotiin. Vauva jäi miehelle. Viimeksi Jinxin näki lastaan vuosi sitten.

Jinxin masentui ja on nyt lääkityksellä. Äiti silittää lähes puhumattoman aikuisen tyttärensä päätä ja huokailee.

”Hän on lihonut. Ennen hän oli hoikka ja kaunis. Lääkärin mukaan Jinxinin on syötävä masennuslääkkeitä koko ikänsä.”

Viides lapsi, 18-vuotias lukiolainen Zedong, yritti vajaa vuosi sitten itsemurhaa. Nyt hän nojaa huoneensa ovenpieleen ja sanoo voivansa paremmin.

”Minusta tuntui, ettei minulla ole mitään arvoa. Jopa koirilla on paperit, mutta minulla ei mitään. Kaikki ylenkatsovat minua. Nyt opettelen ajattelemaan, ettei muiden mielipiteillä ole väliä.”

Vanhimmalla lapsella, Songtaolla, on aina ollut hukou, mutta hänenkään asiansa eivät ole aivan mallillaan. Hän asuu sukulaisten luona ja käy kaupassa töissä. Hän ei uskalla ryhtyä seurustelemaan, sillä hän pelkää poikaystävän suvun säikähtävän suurta perhettään. Avioparien kun kuuluu auttaa sukulaisiaan loppuikänsä.

Vuonna 2010 perhe aloitti taistelun, jonka johdosta heidän surkea tilanteensa ei ole sentään yhtä surkea kuin ennen.

Taistelu alkoi internetissä. Zelong kertoi sosiaalisessa mediassa perheen vaikeuksista. Netissä tietenkin syntyi seitsenlapsisesta perheestä räyhäkkä keskustelu.

Pian alkoikin tapahtua. Perheen mukaan tapahtumat etenivät näin: Säikähtänyt poliisi soitti ja lupasi, että toinen ja kolmas lapsi saisivat hukout yhteensä 5 000 yuanilla eli noin 700 eurolla. Sen verran kuulemma olivat rangaistusmaksut siihen aikaan, kun he syntyivät.

Loppujen lasten osalta alueen viranomaiset ilmoittivat sakon olevan vuosien mittaan kertyneine korkoineen noin 80 000 euroa. Eihän perheellä tietenkään ollut sellaista summaa.

Alueviranomaisten päällikkö lupasi kuitenkin velkakirjaa vastaan paperit kaikille lapsille. Niinpä vanhemmat allekirjoittivat lausunnon, jossa totesivat olevansa velkaa 80 000 euroa rangaistusmaksuja.

Monien mutkien jälkeen – veljekset pidätettiin hetkeksi, viranomaiset painostivat perhettä, kiinalainen toimittaja kirjoitti tapauksesta – asia lopulta eteni: viime kesänä toinen ja kolmas lapsi saivat kauan odottamansa paperit. He olivat vihdoin olemassa.

Nyt Zejin pystyi hankkimaan ajokortin, sai vartijan töitä ja muutti kotoa työnantajan asuntolaan. Zelong pääsi tekemään sähköasentajan pätevyystestin.

Rouva Wang ei ole silti tyytyväinen: ”Heidän elämänsä on jo tavallaan pilalla, sillä he eivät voineet käydä kunnolla koulua.”

Muille lapsille viranomaiset eivät ole velkakirjoista huolimatta vieläkään suostuneet antamaan papereita.

”Jos he saisivat hukout, heidän elämänsä muuttuisi. Kolme nuorinta ehtisi vielä hankkia paremman koulutuksen ja kunnon ammatin.”

Netissä monet ovat syyttäneet perheen vanhempia lasten kärsimyksistä. Miksi tehdä niin paljon lapsia, kun tietää seuraamukset?

Rouva Wang ei suostu katumaan kapinaansa. Tai ehkä hetkittäin.

”Joskus ajattelen, että kolme lasta olisi ollut hyvä lukema.”

Vuoden 2016 alusta Kiina siirtyi kahden lapsen politiikkaan: nyt kaikilla perheillä on oikeus kahteen lapseen. Syntyvyydensääntely ei siis loppunut, mutta se lieveni merkittävän askeleen.

Kiina myös ilmoitti, että kaikille mustille lapsille annetaan hukout. On siis aika käydä katsomassa Zhangin ja Wangin perhettä uudestaan, heidän elonsahan on kaiketi mullistumassa.

Olohuoneen sohvalla istuu kuitenkin turhautunut rouva Wang. Uutisen kuultuaan perhe luuli hetken, että maailma asettuisi raiteilleen.

”Paikallisviranomaiset sanoivat, että he eivät mihinkään nettiuutisiin usko. He odottavat tietoa suoraan ylemmältä portaalta.”

Toisaalta: poliisi soitti myöhemmin yhdelle pojista ja sanoi, että pienen paperityön jälkeen hukout voisivat onnistua.

Nyt perhe jännittää, ehtivätkö viralliset määräykset valua kylään asti runsaassa vuodessa. Silloin Zedong voisi tehdä yliopiston pääsykokeen.

Kiinan mustien lapsien virallistaminen vie aikaa. Paikallisviranomaiset eivät hevin luovu kiristyskeinostaan, ja liikalapsiaan piilotelleet vanhemmat pelkäävät yhä ilmoittautua viranomaisille. Lapsi voi saada paperit, mutta sakkoja ja rangaistuksia ei ole ainakaan vielä poistettu.

Mutta kyllä Zhangin ja Wangin perheelle kuuluu tai oikeastaan näkyy hyvääkin. Kaikilla on uudet vaatteet, eikä hihansuissa ole enää reikiä. Lounaspöydässä on monta ruokalajia, jopa lihaa.

Perheen tulot ovat kasvaneet merkittävästi, koska Zejin on nyt vartijana ja Zelong sähköasentajana. Jo heidän kaksi hukoutaan on mullistanut perheen elämän.

Kirjoittajalta ilmestyy syksyllä kirja Yhden lapsen kansa (Atena). Hän on saanut apurahan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä.