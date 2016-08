Lontoota on siunattu auringonpaisteella. Paikalliset ja turistit täyttävät kadut ja puistot, ja jäätelö menee kaupaksi. Ostoskadulla nuori perhe nauttii tötteröitään. Shortseihin ja t-paitaan pukeutuneella isällä näyttää olevan pistaasijäätelöä ja kahdella helleasuisella pikkulapsella suklaata.

Perheen äidin jäätelönsyönti sujuu muita hitaammin. Hän on pukeutunut vartalon täysin peittävään mustaan huntuun, jossa on kasvohunnun alaosan kohdalla läppä. Nainen lusikoi jäätelöä kiposta ja raottaa läppää jokaisen lusikallisen kohdalla. Hieman menee ohi ja rinnuksille. Haluan hymyillä naiselle rohkaisevasti, mutta en näe hänen kasvojaan, en tavoita edes hänen silmiään. Niqab-huivin silmärako on liian kapea.

Kuluvalla viikolla on keskusteltu monien Ranskan kaupunkien asettamasta burkinikiellosta. Uimarannoille ei saa enää tulla koko vartalon peittävissä uima-asuissa. The Guardian -lehden kautta maailmalle ovat välittyneet kuvat poliisien ratsaamasta musliminaisesta, joka on määrätty riisumaan vaatekerroksensa. Raivostus Ranskan linjasta on ollut valtaisa. Perjantaina tuomioistuin kumosi yhden kaupungin burkinikiellon toistaiseksi.

Ranskan linjaus onkin typerä ja epäoikeudenmukainen. Poliisilla pitäisi olla parempaakin tekemistä kuin vahtia naisten uima-asuja. Burkinikielto kääntyy myös itseään vastaan: se sulkee rannat musliminaisilta ja rajaa näin naisten elinpiiriä.

Typerä on kuitenkin myös hokema siitä, että on musliminaisen oma asia, mitä hän rannalla päällensä laittaa. Kunpa olisikin. Suuri osa musliminaisista ei voi valita burkinin tai bikinin välillä – eikä valinnanvapautta rajoita suinkaan ensisijaisesti ranskalainen poliisi. ”Herra varjelkoon, jos musliminainen panisi päälleen bikinit. Se leimaisi hänet yksinkertaisesti huoraksi”, kirjoittaa egyptiläissyntyinen Lähi-idän-kommentaattori Nervana Mahmoud blogissaan.

Mahmoud muistuttaa, että burkinikiistan todellinen ydin ei ole oikeus käyttää burkinia vaan olla käyttämättä sitä (elokuun 21. päivänä kirjoitetun blogitekstin otsikkokin on osuvasti The Right Not To Wear A Burkini): ”Liberaalina naisena burkini ei ole minulle ongelma, koska uskon valinnanvapauteen. Musliminaisena sen sijaan burkini on ongelmallinen kahdestakin eri syystä.”

Ensimmäinen ongelma on se, että muslimimaailmassa naisen arvo määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin hän ruumiinsa peittää. Ryhmäpaine on kova. Kaikkea tätä burkini osaltaan symbolisoi. Toisen ongelman muodostaa se, että burkini ei suinkaan lopeta naisten alistamista. Mitä enemmän naiset antavat periksi vanhoillisille voimille verhoamalla itseään, sitä kovemmiksi käyvät taantumuksellisten vaatimukset. Naisten elinpiiri kapenee entisestään, ja maailma on sananmukaisesti miesten.

Burkinissa yleiselle uimarannalle tulo voi olla yksittäiselle naiselle henkilökohtainen voitto. Olen iloinen hänen puolestaan ja toivon, että hän saa nauttia uimisesta rauhassa. Burkinit yleisenä ilmiönä eivät sen sijaan ole voitto kenellekään. On absurdia ja väärin, että toinen sukupuoli saa uida uimahousuissa, kun toisen sukupuolen pitää verhota itsensä lähes kokonaan. Burkat ja burkinit eivät ole valinnan asioita, jos niitä ei saa myös riisua.