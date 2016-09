Hillary Clinton ja hänen avustajansa tietävät, miten vaimon kuuluu suhtautua miehensä seksiskandaaliin

Viikko sitten Huma Abedin jätti aviomiehensä.

The New York Times -lehden mukaan Abedin oli viime sunnuntaina viettämässä rauhallista viikonloppua New Yorkin seurapiirien suosimilla Hamptonsien rannoilla, kun hän sai uutisia mieheltään. Abedinin puoliso Anthony Weiner kertoi vaimolleen lähettäneensä vieraille naisille seksiviestejä. Osa niistä oli nyt vuotanut ja tulossa julki vielä samana iltana.

Taas. Weiner ei jäänyt julkisesti kiinni seksiviesteistä ensimmäistä kertaa. Tämä kerta oli kolmas.

Weinerin viestit kiinnostavat mediaa, koska hän on poliitikko. Tai siis oli poliitikko ennen kuin erehtyi lähettelemään eroottisia viestejä tuntemattomille naisille.

Eikä Abedinkaan ole vain entisen poliitikon pian entinen vaimo. Hän on demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin lähimpiä avustajia ja ystävä. Weinerin ja Abedinin avioliiton hajoaminen on draamaa Yhdysvaltain politiikan ylimmältä huipulta.

Ensimmäisen kerran Weinerin viestit tulivat julkisuuteen keväällä 2011, kun Weiner vahingossa julkaisi kuvan erektiostaan julkisesti Twitter-tilillään. Kuvaa ei ollut tarkoitettu julkiseksi, mutta ei myöskään Abedinille, joka oli silloin raskaana. Sotku johti lopulta siihen, että Weiner erosi kongressiedustajan paikalta.

Toisen kerran hänen viestinsä tulivat julki kesällä 2013. Weiner oli viestitellyt 22-vuotiaan naisen kanssa ja käyttänyt nimimerkkiä Carlos Danger.

Hän oli silloin pyrkimässä New Yorkin pormestariksi, mutta kampanja romahti skandaaliin. Sen jälkeen Weiner luopui poliittisista pyrkimyksistään ja jäi kotiin hoitamaan hänen ja Abedinin pientä poikaa. Sen jälkeen Weinerin julkisuuskuvassa yhdistyivät moderni koti-isä ja vanhanajan häntäheikki.

Seksiviesteistä Weiner ei onnistunut luopumaan, ja nyt sen tietävät kaikki. Maanantaina tabloidlehti New York Postin kannessa oli kuva, jossa Weinerin penis pullottaa alushousuissa ja vieressä nukkuu hänen poikansa.

Samana päivänä Abedin lähetti tiedotteen, jossa kertoi päättäneensä erota miehestään, pitkien keskustelujen jälkeen. Abedin toivoi, että hänen yksityisyyttään kunnioitettaisiin. Turha toivo.

Kun Abedin ja Weiner menivät kuusi vuotta sitten naimisiin, heidät vihki Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton. Tämän vaimo sanoi juhlapuheessaan, että Abedin on hänelle melkein kuin toinen tytär.

Abedin oli vain 19-vuotias, kun Hillary Clintonista tuli hänen pomonsa. Hän aloitti harjoittelijana Valkoisessa talossa vuonna 1996 ja on siitä lähtien työskennellyt Clintonille, oli tämä sitten senaattori, ulkoministeri tai pyrkimässä presidentiksi.

Abedin on viettänyt Clintonin seurassa enemmän aikaa kuin aviomiehensä. Naiset olivat samassa paikassa myös viikko sitten, kun Abedin päätti kertoa erosta.

Kun Abedin aloitti harjoittelijana Valkoisessa talossa, siellä oli harjoittelijana myös eräs Monica Lewinsky. Lewinskylla ja Bill Clintonilla oli suhde, joka synnytti kaikkien aikojen seksiskandaalin.

New York Daily News Archive

Abedinia ja hänen pomoaan yhdistää siis työn ja ystävyyden lisäksi se, että kummankaan mies ei ole aina osannut hillitä itseään kovin hyvin. Molemmat naiset ovat joutuneet julkisuudessa petetyn vaimon rooliin.

Se on rooli, josta kaikilla on mielipide. Skandaalit pelkistävät ihmissuhteet yksinkertaisiksi valinnoiksi, joihin muiden on helppo ottaa kantaa. Viikko sitten mielipiteensä kertoi esimerkiksi Abedinin ja Weinerin naapuri. ”Olen vaimo. Tiedän, mitä minä tekisin. Mitä olisin tehnyt jo kauan sitten”, naapuri sanoi New York Postille.

Jäädä vai lähteä, kun puoliso ei pysy erossa muista naisista? Hillary Clinton jäi. Huma Abedin jäi ensin mutta lähti sitten.

Silloin kun kaikki on hyvin, poliitikkojen avioelämä on usein julkista. Varsinkin Yhdysvalloissa puolisot seisovat rinnalla ja osallistuvat kampanjointiin. Kun parisuhteisiin tulee ongelmia, kuten että toinen pettää, parisuhde pidettäisiin mieluusti yksityisasiana. Se ei kuitenkaan enää onnistu.

”Poliitikon vaimon rooli on olla kunniallisuuden takaaja”, kertoo sähköpostitse mediatutkija, Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen.

Vaimolle olisi tarjolla myös petetyn ja häväistyn rooli, mutta Koivusen mukaan vaimous on sitä, että pysyy rinnalla ja normalisoi skandaalin tahrimaa miestä.

”Kyllä hän on normaali! Hänellä on perhe! Tuen häntä!” Koivunen kuvaa.

Tämä pätee myös Suomessa. Seksiviestejä lähetelleen entisen ulkoministerin Ilkka Kanervan pitkäaikainen naisystävä Elina Kiikko on pysynyt Kanervan rinnalla, ja esimerkiksi Ilta-Sanomat on palkinnut tästä vuosien varrella otsikoilla ”Elina tukee” ja ”Yhdessä myrskyjenkin jälkeen”.

”Jos vaimon rooli on neutraloida poliitikon tahra, pestä se pois tai vakuuttaa, että pidän mieheni jatkossa aisoissa, rooli on tietysti läpikotaisin konservatiivinen”, Koivunen kirjoittaa.

ERIC THAYER / Reuters

Kun Anthony Weiner jäi toisen kerran kiinni seksiviesteistä, hän piti tiedotustilaisuuden yhdessä vaimonsa kanssa. Siellä Huma Abedin sanoi, että ”vaati paljon työtä ja hitosti terapiaa päästä tilanteeseen, jossa saatoin antaa Anthonylle anteeksi”.

Seksiskandaalien kaari kertoo, että vaikeudet ja työ niiden voittamiseksi, tarvittaessa vaikka terapiassa, kuuluvat nykyaikaiseen parisuhteen tarinaan. Mutta sivusuhteet, virtuaaliset tai todelliset, eivät kuulu. Pettäminen on väärin. Weiner lähetteli vain kuvia, mutta sekin menee rajan yli ja syntyy skandaali.

”Seksiskandaalin kontekstissa normaali harmaiden rajojen maailma hetkeksi muuttuu ehdottoman mustavalkoiseksi”, Anu Koivunen sanoo.

Hän siteeraa amerikkalaista kulttuurintutkijaa Lauren Berlantia, joka kirjoitti vuonna 2008, että seksiskandaaleissa hän on aina pahoillaan seksin puolesta.

”Taas kerran seksi esiintyy julkisuudessa niin kuin se yleensä esiintyy, pahana asiana, jota ihmiset tekevät toisille ihmisille”, Berlant kirjoitti tuolloin.

Lopulta skandaalit kertovat enemmän suhteestamme seksiin kuin skandaalin keskelle joutuneista ihmisistä.

Suomessa Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja, seksuaalietiikan tutkija Tommi Paalanen sanoi viime syksynä HS:ssa, että poliitikon pitäisi saada lähettää seksiviestejä. Paalanen kannatti vapaamielistä seksuaalietiikkaa, mikä tarkoittaa, että ihmisen pitäisi saada toteuttaa seksuaalisuuttaan niin kuin haluaa, kunhan se ei vahingoita muita ihmisiä.

Anthony Weiner ja Bill Clinton eivät tässä onnistuneet. Kummankin vaimot ovat kuvanneet miestensä tekojen aiheuttamia tunteita tavalla, joka kertoo, että heihin on sattunut. Heitä on vahingoitettu.

”Tuntui, etten voi hengittää. Tuntui kuin olisin lentokoneessa hyvin korkealla ja yhtäkkiä kone alkaisi hajota saumoistaan ja minä vain yritin tehdä kaikkeni pitääkseni kiinni henkirievustani. Siltä se tuntui”, Abedin kertoi The New York Timesille vuonna 2013 haastattelussa, jonka pari antoi ennen kuin Weiner yritti paluuta politiikkaan.

Ei ole ihan selvää, puhuiko Abedin vain siitä, miltä tuntui, kun sai tietää puolisonsa lähetelleen seksiviestejä muille naisille, vai myös petosta seuranneesta julkisuudesta. Luultavasti molemmista.

Samassa haastattelussa Abedinilta kysyttiin, auttoiko Hillary Clinton häntä selviämään ”ensimmäisistä, hirveistä päivistä”. Abedin kertoi käyneensä pomonsa kanssa paljon henkilökohtaisia keskusteluja, joista ei halua kertoa muille. Yhden Clintonin ajatuksen hän silti jakoi, koska tämä oli sanonut saman aiemminkin.

”Lopulta jokaisella naisella pitäisi olla taitoa, itseluottamusta ja valinnanvapaus tehdä juuri se päätös, joka hänestä tuntuu oikealta, eikä joutua tuomituksi sen vuoksi.”

Se päätös ei kuulu muille. Ei edes naapureille.