Vaimoni ja minä olemme eri mieltä siitä, miten paljon käsiä pitää pestä. Kiistelemme myös siitä, onko käsienpesuaine aina tarpeellista. Kun puhutaan lapsista, sanotaan, että on hyvä, jos he kohtaavat ”likaa” riittävästi, näin vastustuskyky paranee. Miten on aikuisilla? Ymmärrän, jos töistä kotiin tultaessa kannattaa pestä kädet kunnolla saippualla, samoin ennen ruuanlaittoa. Jos sitten aloitan ruuanlaiton, eikö pakkauksia avatessa voi kädet taas likaantua? Ja taas pitäisi pestä, vai kuinka? Entä kun käyn wc:ssä? Virtsalla käydessäni teen asiani istuen enkä koske kuin wc-istuimen kanteen ja rinkiin sekä huuhtelunuppiin. Riittääkö, että huuhtelen ja hankaan käteni lämpimällä, lähes kuumalla hanavedellä, vai pitääkö aina käyttää saippuaa? Entä ison hädän jälkeen, jos pyyhkiminen on tapahtunut parilla paperitollolla? Voisin vielä saivarrella haarukasta, joka putoaa juuri pestylle lattialle. Pitääkö haarukka pestä?

– Halkeilevat sormenpäät

Tikkaremmin virologi asettuu vaimosi puolelle. Kädet olisi hyvä pestä aina uuteen tilaan, kuten kotiin tai töihin, tullessa. Näin katkaistaan mikrobien leviäminen paikasta toiseen.

Samoin kädet tulisi pestä ennen ruuanlaittoa. Ruokaa laittaessa kädet olisi hyvä pestä aina sen jälkeen, kun on käsitellyt bakteereja mahdollisesti sisältäviä ruoka-aineita, kuten raakaa lihaa, sekä siirtyessä ruokalajista toiseen, esimerkiksi salaatin valmistamisesta jo valmiin pääruuan käsittelyyn. Näin kypsentämättömissä tai pesemättömissä ruoka-aineissa mahdollisesti olevat mikrobit eivät leviä jo tarjoiluvalmiiseen ruokaan.

Kädet tulisi pestä aina wc-käynnin yhteydessä. Silmämääräisesti puhdaskin wc sisältää usein bakteereita.

Myös saippuaa olisi hyvä käyttää, koska se tehostaa mekaanista pesua. Sen avulla selviää vähemmällä hankaamisella. Ja kyllä, asiantuntija pesisi myös lattialle tippuneen haarukan, jos siitä ei ole kohtuuttomasti vaivaa.

Vertasit käsien pesua pikkulapsiin. Olet oikeassa siinä, että liian hygieeninen ja steriili ympäristö heikentää lasten vastustuskykyä. Silti lastenkin olisi hyvä pestä kätensä ennen ruokailua, wc-käyntien yhteydessä ja esimerkiksi tullessaan tarhaan tai tarhasta kotiin.

Torsti ehdottaa sijoittamaan kosteusvoiteen saippuan viereen. Ehkä se auttaisi sormenpäittesi kuivuuteen.

Tv-mainoksessa kerrotaan ilta toisensa jälkeen nettisivuston etsivän hintatietoja 800 000 hotellista. Pikainen päässälasku kertoi tämän tarkoittavan, että maailmassa olisi verkkosivuja ylläpitävä hotelli per vajaat 10 000 ihmistä. En oikein jaksa uskoa, mutta mitähän tikkaremmi tähän sanoo?

– Petri Sakkinen

YK:n matkailujärjestö UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) pitää yllä maailmanlaajuista majoitustilastoa, joka kattaa noin 200 valtiota.

Hotellien lukumäärän tilastoon oli ilmoittanut 173 valtiota, jotka edustavat noin 89:ää prosenttia maailman väestöstä. Näissä maissa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 565 495 hotellia. Hotellihuoneita oli liki 23 miljoonaa ja vuodepaikkoja yli 45 miljoonaa.

Muista majoitusliikkeistä, kuten hostelleista, motelleista, leirintäalueista ja lomakylistä ei ole tilastossa yhtä tarkkaa tietoa, sillä niistä on raportoinut vain 73 maata. Näissä maissa oli keskimäärin 123 muuta majoitusliikettä sataa hotellia kohden. Jos oletamme suhteen olevan saman myös muualla, voisimme arvioida, että maailmassa on siis 1,3 miljoonaa majoitusliikettä.

Toki tästäkin luvusta puuttuvat edelleen Airbnb:n kaltaiset huoneistovuokrapalvelut, joista ei ole olemassa maailmanlaajuisia tilastoja. Airbnb esimerkiksi ilmoittaa, että sen tarjonnassa on 2 miljoonaa kohdetta ympäri maailmaa.

Mutta palataksemme alkuperäiseen kysymykseesi: voimme arvioida, ettei maailmassa ole 800 000:ta hotellia. Jos mukaan lasketaan kaikki majoitusliikkeet, päästään helposti suurempiinkin lukuihin. Verkkosivujen määrää ei tikkaremmi uskalla arvioida.

Vertailun vuoksi: Suomessa oli vuonna 2015 kaikkiaan 1 392 majoitusliikettä eli yksi noin neljäätuhatta henkeä kohden. Hotelleja oli Suomessa 651, eli yksi noin 8 500:aa suomalaista kohden.

Pitkään on mieltä askarruttanut, että räjähtäisikö telamiina karhun tai muun suuren riistaeläimen painosta?

– Leino

Tikkaremmin upseerijäsenen mukaan viritetty telamiina laukeaa , jos sen laukaisukansi murtuu. Tätä varten kanteen täytyy kohdistaa noin 150–300 kilogramman paino.

Karhu voi painaa noin 300 kiloa, hirvi jopa 700. Vaikka suurten eläinten paino on harvoin yhdellä jalalla, ei kuitenkaan ole mahdotonta, että esimerkiksi karhu tai hirvi voisi räjäyttää telamiinan astuessaan sille juuri sopivasti.

Tikkaremmillä ei ole tiedossa, että näin olisi koskaan käynyt Suomessa. Esimerkiksi Sri Lankasta ja Mosambikista on surullisia uutisia panssarimiinojen tappamista elefanteista. Sri Lankassa miinojen on arvioitu tappavan parikymmentä elefanttia vuodessa.

