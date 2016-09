”Joulupukin jalkapallojoukkue” räjäytti somen ja riehaannutti median – sitten alkoi tulla rahaa Kiinasta

Onhan se nyt outoa, että saa puhelinsoiton Kiinasta ja murtaen englantia puhuva tyyppi tarjoaa kuusinumeroista rahasummaa joulupukin tähden.

Varsinkin, kun puhelu liittyy alasarjajalkapalloon ja soittaja on täysin tuntematon kansainvälinen liikemies, jonka yrityksestä ei löydy juuri mitään tietoa internetistä.

”Ensimmäinen ajatus oli, että en usko miehen puheista sanaakaan”, sanoo Juha Eteläinen, rovaniemeläisen FC Santa Clausin silloinen puheenjohtaja.

”Olen kerännyt rahaa jalkapalloseuroille 27 vuotta. Tätä ennen suurin summa, jonka olin onnistunut saamaan, oli viisituhatta euroa, ja sekin oli siskon miehen yritykseltä”, kertoo Tapio Koski, FC Santa Clausin nykyinen puheenjohtaja.

Nyt kiinalainen tarjosi 150 000:ta euroa.

Tämän tarinan voi kertoa monesta eri vinkkelistä. Lähdetään ensin käymään Rovaniemellä.

FC Santa Claus on pieni rovaniemeläisseura, joka putoaa tänä syksynä jalkapallon Kakkosesta eli kolmanneksi korkeimmalta sarjatasolta pykälän alemmaksi. Kausi on ollut huono: urheilutermeillä kertoen joukkue on ottanut reilusti pataan ja rumin numeroin. FC Santa Clausin verkkoon on tehty 77 maalia, Santa Clausin tekemiä maaleja on 22.

Ja pelimatkat, ne ovat pitkiä. Kun vastassa on esimerkiksi Kraft Närpiössä, rovaniemeläisten pitää istua bussissa kahdeksan tuntia ennen kuin pääsee edes alkuverryttelemään.

”Ja sitten tulee käkättimeen. Ei se aina kivaa ole”, sanoo joukkueen 26-vuotias kapteeni Tomi Koski.

Kentällä vastustajat pilkkaavat saatanan tontuiksi.

Ei ehkä kannattaisi. FC Santa Claus on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista jalkapalloseuroista – tai ainakin siitä on kerrottu kansainvälisessä mediassa enemmän kuin mistään muusta seurasta.

Se on juuri tonttujen ansiota.

Joulupukin omasta joukkueesta ovat kertoneet esimerkiksi Brittien yleisradio BBC ja italialainen suuri urheilulehti La Gazzetta Dello Sport. Ja Amerikassa Fox News ja urheilukanava ESPN. ”Brassit ja ranskalaiset ovat käyneet tekemässä dokumentit”, Juha Eteläinen listaa.

Onhan näitä.

Että joulupukilla on oma joukkue! Napapiirillä! Häiritsevätkö porot pelejä vai onko kentällä aidat, toimittajat kysyvät.

Ja aina Eteläinen vastaa. Vastauksista syntyy lehtijuttuja ja tv-pätkiä.

Ne ovat esimerkiksi tällaisia: Kaksi nettireportteria villapaidoissaan saapuu Britanniasta napapiirille hihittäen hulvattomasti. He laskevat lasten turkoosilla pulkalla aurauskinoksesta ja liukastelevat lättäpohjaisilla kesätennareilla Rovaniemen kaamoshämärillä kaduilla. Reportaasissaan he vertaavat FC Santa Clausia Jamaikan kelkkailujoukkueeseen.

Sitten ruutuun tulee Juha Eteläinen, joka lausuu vakavana, että totta kai olemme tosissamme.

Sami Kero / HS

FC Santa Claus ratsastaa suomalaisuudella epäsuomalaiseen tapaan. Seura brändää itseään häpeilemättä.

Se mellastaa tontilla, josta perinteisesti sanotaan, että ei me vain täällä Suomessa oikein osata. Suomalaisen Työn Liitto teki alkuvuodesta selvityksen, jossa 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suomalaiset eivät osaa myydä itseään. Arvostettu ja palkittu markkinoinnin professori Ira Kalb kirjoitti viime vuonna Huffington Postin blogissaan, että Suomi on maailman parhaiten varjeltu salaisuus ja se on Suomen suurin ongelma.

Rovaniemellä tehdään asiat toisin. Ehkä se johtuu siitä, että napapiirillä on ihan omin silmin nähty joulupukin olevan niitä the asioita, joista Suomi maailmalla tunnetaan. Rovaniemeltä löytyy taksia, ravintolaa ja kampaamoa, jotka on nimetty santa-alkuisesti.

Joulupukkitaksissa tuskin on kansainvälistä potentiaalia, mutta jalkapalloseurassa voi hyvinkin olla.

”Idea on niin hyvä, että on oikeastaan outoa, ettei tätä keksitty jo aiemmin”, Juha Eteläinen sanoo. Hän on yksi seuran brändinrakennuksen kantaisistä.

FC Santa Claus ei ole mikään uusi juttu. Seura perustettiin jo 90-luvun alussa, kun paikallisseurat Rovaniemen Reipas ja Rovaniemen Lappi yhdistyivät.

Aluksi se oli aivan tavallinen seura, joka seilasi kakkos- ja kolmosdivisioonien välillä. Rahoituksen runko tuli bingosta, joka pyöri Pienteollisuustalossa Rovaniemen keskustassa. Velkaa kertyi, ja lopulta Ilmarinen haki seuran konkurssiin.

Uusi seura perustettiin vuonna 2012.

Seura oli jo pari vuotta aiemmin alkanut luoda itsestään erikoisuutta: me olemme aidon joulupukin ikioma joukkue. Youtubea varten tehtiin markkinointivideoita, joissa leikitellään Lapin eksotiikkakliseillä. Videolla punalakkiset tontut pelaavat FC Santa Clausin edustusjoukkuetta vastaan tykkylumisten puiden ympäröiminä, taustalla kilkattaa joulumusiikki. Kun tontut tekevät maalin, joulupukkivalmentaja heittää ylävitosen.

Hype alkoi heti.

”Facebook räjähti”, Eteläinen kuvaa videoiden vastaanottoa maailmalla. Puhelin alkoi soida, ja soi yhä. ”BBC soittaa joka joulu.”

Joulupukki on maailmalla iso juttu. Miten se onkin niin, että monen suomalaisen aikuisen mielestä joulupukkihomma on vähän nolo juttu?

”Ei kyllä nolota yhtään”, vastaa FC Santa Clausin kapteeni Tomi Koski. Hän on pelannut Santassa koko uuden seuran ajan ja ollut mukana liki kaikessa. Koomista on ollut, ja absurdiakin, mutta ehdottoman hauskaa.

Niin kuin nyt sen tonttufutisvideon kuvaaminen esimerkiksi. Posket punattiin, leukaan liimattiin naavapartaa, ja päälle puettiin tonttuasut. Maalitolpat kairattiin lammen jäähän. Pakkasta oli 25 astetta ja hankea metri. Sitten ryhdyttiin pelaamaan.

”Tällaista ei varmasti muissa alasarjaseuroissa ole”, Koski sanoo ja nauraa päälle. ”Se on ainutlaatuista, että tällaista saa kokea. Ei sitä jokainen kakkosdivarin jalkapalloilija pääse jenkkien isoihin urheilumedioihin haastateltavaksi.”

Tosiaan. Jos ulkomaisten medioiden haastattelemat suomalaiset jalkapalloilijat laskettaisiin viime vuosilta, toppari Tomi Koski olisi ehkä top 10:ssä.

Aika usein puhutaan kylläkin muusta kuin jalkapallosta: poroista, revontulista ja igluista.

”Ulkomaalaiset toimittajat kysyvät, mikä on kaupungin paras baari, ja sitten he haluavat mennä sinne.”

Koski ei aina jouda yöelämään, sillä jalkapalloilijan pitää hoitaa neljät treenit viikossa ja päivätyö autovuokraamossa. Jalkapallon pelaaminen lähinnä vie rahaa, ei tuo sitä.

Siksi nytkin tehdään haastattelun ohessa yhdet talkoot seuran hyväksi. Rovakadun reunalla seisoo kolme miehenkorkuista kaappipinoa. Eteläisen ja Kosken hommana on kantaa ne ylös viidenteen kerrokseen.

Tunnissa keittiönkaapit on kannettu. Olisi ollut hissikin, mutta rungot eivät mahtuneet.

”Ei hapota! Me ollaan Santassa huippukunnossa!” Koski vitsailee.

Tällaista se on, urheiluseuran arki. Budjetti kerätään kokoon euro eurolta tekemällä talkootöitä ja etsimällä yrityssponsoreita. Rovaniemelläkin on useampi menestyvä urheiluseura, joten pikkukaupungissa jaossa olevalle tukipotille riittää ottajia. Eikä FC Santa Claus ole edes futisseurojen ykkönen, sillä RoPS pelaa Veikkausliigassa.

”Kansainvälinen näkyvyys ei ole tähän asti hyödyttänyt meitä lainkaan. Suomessa ketään ei kiinnosta”, Juha Eteläinen hymähtää.

Onneksi Suomen lisäksi on maailma. Esimerkiksi Peking.

"Joulupukin ikioman joukkueen" päärahoittaja ei usko joulupukkiin - ensimmäinen tapaaminenkin meni täysin pieleen

Suomalainen jalkapallojoukkue FC Santa Claus on herättänyt laajalti kiinnostusta ulkomailla - Kiinassa asti. Kävimme Rovaniemellä katsomassa, mikä joulupukin joukkueessa vetoaa.

”Oo Santa Claus!” innostuu kiinalainen liikemies ja hihittää puhelimeen. Mieshihitys on hyvin kiinalainen tapa, ja nyt se kantautuu linjaa pitkin Pekingistä Helsinkiin.

Gao Feng istuu toimistossaan Kiinan pääkaupungissa. Siellä kello käy jo iltapäivää, kun Suomessa on vasta aamu. Voit kutsua minua nimellä Marc, hän sanoo. Sekin on kiinalainen tapa, että ihminen valitsee itselleen länsimaisen nimen, jotta kommunikointi ulkomaalaisten kanssa on helpompaa.

Miten Gao Feng / Marc Gao liittyy FC Santa Clausiin?

Olennaisesti. Hän on se alun salaperäinen kiinalainen, joka tarjosi rovaniemeläisille rahaa.

Mutta miksi?

Ensimmäinen side Suomeen syntyi jo 1990-luvulla, Marc Gao aloittaa. Hän opiskeli Ranskassa Université de Poitiers -yliopistossa, ja välilaskujen aikana Helsinki-Vantaan lentokenttä kävi tutuksi. Gao ei ikinä poistunut kentältä.

Gao teki maisterintutkintonsa liiketaloudesta ja aloitti työelämän. Innokkaana jalkapallomiehenä hän hankkiutui mukaan urheilubisnekseen. Hän työskenteli Belgiassa Standard de Liegé -seurassa sekä Kiinan jalkapalloliitossa ja oli mukana järjestämässä Pekingin kesäolympialaisia vuonna 2008. ”Jalkapallon tilastointipuolella”, hän kertoo.

Kisojen jälkeen hän toi italialaisia huippujoukkueita pelaamaan Pekingiin. ”Vuonna 2011 vastakkain olivat AC Milan ja Inter Milan”, Gao kertoo puhelimeen.

Linja rätisee, puheesta on hetkittäin vaikea saada selvää. Tarina ottaa kuitenkin lisää kierroksia.

”Pari vuotta sitten ystäväni jakoi somepäivityksen, jossa listattiin maailman kymmenen hauskinta jalkapalloseuran nimeä. Yksi niistä oli FC Santa Claus. Se oli nimistä ainoa, joka jäi pysyvästi mieleeni”, Gao kertoo.

”Joulupukki on hyvä mies, jakaa lahjoja ja onnellisuutta.”

Niinpä seuraavalla kerralla, kun Marc Gaolla oli työmatka Keski-Eurooppaan, hän päätti poiketa pukin pakeilla. Hän lensi Helsinkiin ja tiedusteli, missä voisi tavata pukin.

”Luulin, että pukki on helsinkiläinen, mutta sainkin kuulla, että hän asuu Rovaniemellä.”

Gao lensi Lappiin.

Ja se, mitä sitten tapahtui, saa herra Gaon yhä kiihtymään. Hän saapui ikuisen joulun luo ruskeiden hirsimökkien keskelle. Hän näki Pajakylän nahkaisen kodan ja poronsarvet ja kuuli kilkattavat joululaulut. Mutta itse joulupukki, mies, jota varten hän oli matkustanut 800 kilometriä, oli poissa.

”Hänellä oli lounastauko! En voi käsittää! Olin tullut Kiinasta asti tapaamaan joulupukkia, ja hänellä oli tauko.”

Tällaista ei voisi ikinä tapahtua Kiinassa, Gao sanoo. ”Jos ihmiselle on osoitettu positio, hänen on oltava paikalla. Tai sitten pitäisi olla kaksi pukkia, joista toinen tuuraa toisen tauot. Häivyin koko kylästä.”

Koska Marc Gao nyt kuitenkin oli Rovaniemellä, hän päätti ottaa yhteyttä siihen hassunnimiseen jalkapalloseuraan. Hän löysi FC Santa Clausin netistä ja soitti Juha Eteläiselle.

Neljä kertaa meni vastaajaan ennen kuin tärppäsi.

Rovaniemen keskuskentällä katsomon yläreuna aaltoilee, penkkirivit loistavat sinisinä, vihreinä ja valkeina. Ei ihmetytä, että katsomo palkittiin yleisön suosikkina kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa keväällä.

FC Santa Clausin pelaajat loikoilevat tekonurmella ja kertovat, että huhun mukaan katsomo on suunniteltu niin hyvin, että se näyttää täydeltä silloinkin, kun se on tyhjä.

Treenit ovat juuri alkamassa. Kentällä hölköttelee parikymppisiä Lapin miehiä. Toisin kuin monissa vastustajajoukkueissa, Santassa ei ole yhtään ulkomaalaisvahvistusta.

Kentän laidalla istuessa on vaikea uskoa, että maailman toisella laidalla on joku, joka haistaa tässä bisneksen.

Onhan se uskomatonta, sanoo 22-vuotias maalivahti Harri Nykänen.

”Mutta tähän joulupukkijuttuun liittyy paljon muitakin kummallisia asioita”, hän lisää.

Esimerkiksi se, kun Santa nousi Kakkoseen muutama vuosi takaperin. Joukkueella oli tapana striimata ottelut Youtubeen. Nykänen ei pelannut ratkaisevassa ottelussa ja oli siksi kameran takana. Seurapomo kehotti Nykästä selostamaan pelin.

Miksi ei.

Niinpä Nykänen istui valotolpan nokassa syyskylmässä Oulussa ja jutteli pelin ajan mikrofoniin. Kun Santa sitten teki maalin, joka sinetöi sarjanousun, Nykänen antoi palaa.

Ääni sortuen Nykänen karjui, että Santa nousee Kakkoseeeeeeeen! Santa nousee Kakkoseeeeen!

Selostuspätkästä tuli nettihitti. Joku linkitti sen Twitteriin, ja sitten Suomen suosituimpiin radiojuontajiin kuuluva Jaajo Linnonmaa innostui siitä Radio Suomipopin aamuohjelmassa, ja lopuksi yhdysvaltalainen Fox News teki uutisen suomalaisen selostajan sekoamisesta.

Sittemmin selostaminen on alkanut kiinnostaa Nykästä enemmänkin. Urheilutoimittajakoulu kiinnostaisi. Pari paikallisseuraakin on kysellyt, josko Nykänen kuuluttaisi kotiotteluissa.

”Aikamoista settiä.”

Sami Kero / HS

Viidennellä kerralla Juha Eteläinen vastasi kiinalaisesta numerosta tulevaan puheluun. Hän oli ollut töiden tähden huonosti tavoitettavissa, ja muutenkin seuran pyörittäminen stressasi. Rahaa ja vastuunkantajia ei tahtonut löytyä. Koko edustusjoukkueen kohtalo oli kiikun kaakun.

Marc Gaon puhelu tuntui ihmeeltä.

Itse asiassa niin ihmeeltä, että Eteläinen soitti saman tien Suomen Palloliittoon.

Suomalaisen alasarjajalkapalloilun lähihistoriassa kummittelee useampikin skandaali, jonka juuret kiertyvät Aasiaan. Että tällaistakin nyt tähän, Eteläinen ajatteli ja lähetti sopimusluonnoksen liitolle tiedoksi.

Suomen Palloliiton lakimiehen Petteri Lindblomin mukaan se oli poikkeuksellinen ele FC Santa Clausilta. Suomessa seuroilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tavanomaisista yhteistyökuvioistaan liitolle. Siksi kukaan ei myöskään tiedä varmaksi, minkä verran vastaavia kansainvälisiä sponsorisopimuksia on. Nykyään varmasti enemmän kuin ennen, Lindblom arvioi.

Rovaniemeläiset halusivat pelata varman päälle, joten Suomen Palloliitto tarkisti kiinalaisen taustat. Se on liitolle niin kutsuttua perussettiä. Tarkastuksissa yhteistyötä tehdään poliisin, kansainvälisten tahojen ja Veikkauksen kanssa. Jos isoja kytköksiä esimerkiksi kansainväliseen vedonlyöntiin olisi, niistä saataisiin todennäköisesti viitteitä, Lindblom sanoo.

Palloliitto ei löytänyt mitään huomautettavaa.

FC Santa Claus ja herra Gaon yritys Bewin Sports and Culture allekirjoittivat sopimuksen. Paperissa luki, että joukkue saa 30 000 euroa viitenä vuotena peräkkäin. Se on pikkuseuralle iso raha. Gaosta tuli seuran johtokunnan jäsen.

Jos kyseessä olisi joulusatu, teksti kuuluisi: Ja tapahtui niinä päivinä, että FC Santa Claus sai joululahjan, joka pelasti koko seuran. Pukkina toimi kiinalaisherra Gao, oli joulun aatonaatto.

Sami Kero / HS

Siitä on nyt yhdeksän kuukautta. Marc Gao hytisee Helsingin keskustassa ja sanoo, että huh, talvi taitaa olla tulossa. Hänellä on yllään tummansininen pikkutakki, syyskuun aurinko ei paljon lämmitä.

Herra Gao on juuri saapunut Rovaniemeltä Helsinkiin. Tämä on hänen kymmenes matkansa Suomeen kuluneen vuoden aikana. Tällä kertaa hän jatkaa Helsingistä kaakkoon, kohti Imatraa, Lappeenrantaa ja Savonlinnaa.

Yrityksellä on bisnesvirityksiä silläkin suunnalla. Esimerkiksi jääkiekkoseura SaiPassa on hyvää seurajohtamista. Mänitsment! Sitä oppia voisi viedä Kiinaankin, Gao haaveilee. Ja suunnistus, se kiinnostaa lajina myös, mies sanoo ja piirtää kämmenelleen mielikuvituskompassin.

”Ja Rovaniemelläkin sujuu loistavasti. Ei haittaa yhtään, vaikka joukkue putoaa alemmalle sarjatasolle”, Gao sanoo innoissaan.

Hetkinen. Nyt oikeasti. Pysähdytään tähän. Kerrataan.

On siis kiinalaismies, joka löysi Suomen välilaskulla, äkkäsi napapiirillä toimivan joulupukin jalkapallojoukkueen somesta, päätti ryhtyä sen sponsoriksi, ei välitä sarjatasosta ja haaveilee nyt Saimaan Pallon johtajuusmallin viemisestä Kiinaan?

”Kyllä! Äläkä unohda mainita Lapin yliopistoa”, Gao muistuttaa.

Aivan, yliopisto.

Lapin yliopiston päärakennus on monien muiden yliopistojen päärakennuksiin verrattuna vaatimaton. Se on rakennettu punaisesta ja valkoisesta tiilestä ja näyttää pikemminkin peruskoululta. Ehkä siksi vaikutelma on niin sympaattinen.

Neuvotteluhuoneessa ovat vastassa yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola sekä Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto. Tapaamme heidät, koska herra Gaokin tapasi.

Gao päätti lahjoittaa yliopistolle miljoonan. Tai ylikin. Varsinainen lahjoitus oli 150 000 euroa, minkä päälle tulee matkailuprofessuuri kymmeneksi vuodeksi. Sen arvo on satatuhatta euroa vuodessa.

”Hieno, maanläheinen ihminen”, valtuuston puheenjohtaja Autto kuvaa kiinalaismiestä.

”Kiina on painopisteemme”, rehtori Ylä-Kotola jatkaa.

Lahjoitusta on kuvattu yhdeksi merkittävimmistä kansainvälisistä lahjoituksista, joita suomalaiselle yliopistolle on koskaan tehty. Kaikessa kummallisuudessaan lahjoitus istuu hyvin tähän herra Gaon tarinaan. Kiinalainen tuli Rovaniemelle ja käyttäytyy kuin joulupukki.

Neuvotteluhuoneen nurkassa seisovat rinnakkain miniversiot Kiinan ja Suomen lipuista. Rehtori heijastaa yliopiston Kiina-ulottuvuuden seinälle. Saman setin näki herra Gao.

Viimeisessä ruudussa listataan merkittävimmät kiinalaispoliitikot, jotka ovat viime vuosina käyneet Rovaniemellä tapaamassa pukkia. Listan kärkinimenä on presidentti Xi Jinping. ”Yliopiston ja kaupungin yhteistyö arvovaltaisten vierailujen järjestämisessä varmaankin vakuutti herra Gaon”, rehtori sanoo hymyilee.

Se on totta, Gao vahvistaa myöhemmin Helsingissä. Kiina on keskusjohtoinen. Se näkyy esimerkiksi jalkapallossa, Gao kertoo. Presidentti Xi on urheilumiehiä, ja hänen suosikkilajeihinsa lukeutuu jalkapallo. Se on lisännyt lajin suosiota räjähdysmäisesti.

Yliopiston neuvotteluhuoneessa rehtori ja poliitikko kiittelevät FC Santa Clausin väkeä siitä, että se yhytti Gaon yliopistolaisten pakeille.

”Tämä on koko Rovaniemelle merkittävä asia. Me muodostamme tässä triangelin, jossa yhdessä kulmassa on yliopisto, yhdessä Rovaniemen kaupunki ja kolmantena FC Santa Claus”, Heikki Autto kuvaa juhlavasti.

Suomesta katsottuna on perin erikoista, miten lähes vahingossa Rovaniemelle päätyneen herra Gaon kohdalla yksi asia on johtanut toiseen.

Kiinalaisesta vinkkelistä katsottuna se on vähemmän outoa. Kiinassa ihmisten väliset verkostot eli quanxi ovat bisneksen kannalta elintärkeitä. Se, että tapaat yhden ihmisen, joka esittelee toiselle ja kolmannelle. Tismalleen niin kävi Rovaniemellä.

Kiinan kohdalla mainitaan usein pandadiplomatia. Termillä tarkoitetaan sitä, kun Kiina lahjoittaa harvinaisia jättiläispandoja ulkomaisiin eläintarhoihin edistääkseen ulkopolitiikkaa tai kauppasuhteita.

Rovaniemi yrittää vähän samaa – mutta joulupukilla.

Ja nyt tullaan asian ytimeen: joulupukkidiplomatia ei ehkä sanana ollut herra Gaon tai rovaniemeläisten mielessä, kun he ryhtyivät tekemisiin, mutta siitähän tässä on kyse.

Kuten heti alussa kerrottiin, Marc Gao on bisnesmies. Hän ei tue suomalaista alasarjajoukkuetta jalkapallon tähden vaan siksi, että näkee mahdollisuuden tehdä rahaa. FC Santa Claus on naru, jolla solmitaan kolme tärkeää asiaa.

1) Kiinalaiset rakastavat joulupukkia. Siis todella rakastavat: aikuiset ihmiset jonottavat päästäkseen joulupukin syliin istumaan. 2) Kiinassa eletään nousevan jalkapallobuumin aikaa. 3) Suomessa on paljon osaamista, josta Kiina voi hyötyä.

Gaolle FC Santa Claus on kuriositeetti, josta voi kummuta iso hyvä. Joulupukin oma joukkue herättää kiinnostuksen Suomea kohtaan, sitten Gaon yritys toimii linkkinä maiden välillä. FC Santa Claus on avain, joka aukoo ovia.

Vähän samaan tapaan Gaosta on ollut hyötyä suomalaisille Pekingissä. Hän on konsultoinut esimerkiksi vienninedistämisorganisaatio Finprota.

”Eurooppalaiset epäilevät kiinalaisyrityksiä lähtökohtaisesti huijareiksi. Olen joutunut oikomaan tätä käsitystä koko 15-vuotisen urani ajan”, Gao sanoo.

No, onhan se uteliaisuutta herättävää, että alle pari vuotta pystyssä ollut yritys heittää miljoonan yliopistolle ja yli sata tonnia tuntemattomalle jalkapalloseuralle.

”Kiinan mittakaavassa ne eivät ole suuria summia. Yritykseni on nuori mutta bisnekseni vanha”, Gao kuittaa.

Sekin tuntuu oudolta, ettei yrityksestä tai Gaosta itsestään löydy juuri mitään tietoa Googlesta. Kiinankielinenkin internet kumisee tyhjyyttään.

”Kiinalaiset toimivat netin suhteen eri tavalla kuin suomalaiset. Jos haluan tietää jotakin vaikkapa Suomesta, en mene Googleen vaan kysyn ihmisiltä, joiden sanaan voin luottaa.”

Marc Gao istuu rennosti kahvikupin ääressä ja kertoo avoimesti asioistaan. Hän myöntää auliisti, ettei häntä niinkään hetkauta Harri Nykäsen selostajanura tai FC Santa Clausin sarjataso. ”Silti me voimme hyötyä toisistamme.”

Herra Gaon ja FC Santa Clausin tarina on oppitunti globalisaatiosta. Ja kulttuurien kohtaamisesta ja brändäyksestä. Maailma on nykyään sillä tavalla pieni, että sitä kannattaa hyödyntää.

Sami Kero / HS

Siksi FC Santa Claus valmistautuu pelaamaan näytösottelun joulukuussa Pekingissä. Pelialustana on lumi ja vastassa Kiinan maajoukkuepelureista ja julkkiksista koottu joukkue.

”Suomalaiset pelaavat ehkä tonttulakeissa”, Gao visioi. ”Kiinan joukkueessa pelaavat julkkikset puolestaan kertovat ottelusta sosiaalisessa mediassa.” Bisnekselle muodostuu otollinen pohja.

Ja rovaniemeläiset hyötyvät myös, sanoo Juha Eteläinen.

”Gaolle kyse on matkailutuotteesta, mutta meille FC Santa Clausissa kyse on jalkapallosta.”

FC Santa Claus saa ehkä kannatusjäseniäkin, vähän kuin suurseurat Real Madrid tai Barça.

Se olisi vielä vuosi sitten kuulostanut uskomattomalta, vaikka seuran motto kuuluukin: Don’t stop believing.

Mutta ihmeitä tapahtuu.

Juttua varten on haastateltu myös Veikkauksen liiketoimintapäällikköä Juha-Matti Mäkilää ja Finpron ohjelmajohtajaa Mika Finskaa.