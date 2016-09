Metsähallituksesta potkut saanut pääjohtaja Esa Härmälä avautuu: ”Ministeri Tiilikainen söi sanansa”

Agronomi Esa Härmälä täyttää tänään 62 vuotta. Hän on terve, työhaluinen ja työkykyinen, kokenut mies, jolla on monipuolinen ura takanaan. Valtio maksaa hänelle hyvää palkkaa, mutta työtä valtio ei hänelle enää tarjoa.

Elokuun lopussa Härmälä teki viimeisen työpäivänsä Metsähallituksen pääjohtajana. Hän tarjosi läksiäiskahvit työtovereille pääkonttorissa Tikkurilassa ja vielä konjakit johtoryhmälle.

Kuinka tässä näin kävi?

Tässä haastattelussa Härmälä kertoo versionsa tapahtumaketjusta, joka johti siihen, ettei hän saanut jatkaa pääjohtajana, vaikka olisi halunnut.

Härmälän syrjäyttäminen aiheutti kesäkuussa kohun, kun keskustan eduskuntaryhmä antoi kirjallisen varoituksen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk). Ryhmä olisi halunnut Härmälän jatkavan, mutta ministeri nosti paikalle ehdokkaansa tohtori Pentti Hyttisen Joensuusta.

Härmälän kausi jäi vajaaseen kahteen vuoteen.

”Minä uskoin saavani Metsähallituksen asiat kuntoon, mutta sitä minun ei sallittu tehdä”, Härmälä vastaa kysymykseen, miksi hän syksyllä 2014 pyrki pääjohtajaksi. Hakiessaan Härmälä oli työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö.

Tuolloin nimityksen teki Alexander Stubbin (kok) hallitus maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon (kok) ehdotuksesta. Kokenut Härmälä valittiin siitä huolimatta, että tämä oli tunnettu keskustalainen.

Härmälän aloittaessa marraskuussa 2014 Metsähallituksen asiat olivat sekaisin. Edeltäjä Jyrki Kangas oli eronnut kesken kaiken. Seitsemän vuotta valmisteltu metsähallituslaki oli levällään, ja lopulta Stubbin hallitus joutui sisäisten riitojensa takia lykkäämään uudistuksen huhtikuussa 2015 pidettyjen eduskuntavaalien yli.

Vaalien jälkeen nimitetty pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus kirjoitti ohjelmaansa Metsähallituksesta yhden lauseen: ”Uudistetaan Metsähallituksen lainsäädäntö vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä.”

Lauseen alku tarkoitti Metsähallituksen puukaupan yhtiöittämistä, josta hallitus oli yksimielinen. Myös Härmälä hyväksyi yhtiöittämisen.

Metsähallitus hallinnoi valtion talousmetsiä, joita on noin 3,5 miljoonaa hehtaaria. Talousmetsät tuottavat valtiolle vuosittain yli sata miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Metsähallitus hallinnoi yli 12:ta miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja vesialueita. Valtaosa niistä kuuluu suojeluohjelmien piiriin. Näihin kuuluvat mm. kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet.

Metsähallituksen pääjohtajan työtä valvoo sen oma hallitus. Taustalla vaikuttaa kuitenkin kaksi ministeriötä, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Jo kautensa alussa Härmälä huomasi, että Metsähallituksen organisaatio oli sekava.

Metsähallituksen noin 1 500 työntekijästä noin kolmannes työskenteli luontopalveluissa. Valtaosa heistä oli ympäristöministeriön ohjauksessa. Erätalousväkeä valvoi maa- ja metsätalousministeriö.

”Meillä oli selkeä johtamisongelma. Ympäristöministeriö pyrki ohi Metsähallituksen johdon virastomaiseen ohjaukseen. Hallitus ja pääjohtaja eivät olleet käytännössä isäntiä talossa, ja tilanne oli vuosien aikana johtanut monenlaisiin konflikteihin.”

Härmälä olikin tyytyväinen, että Sipilän hallituksen ohjelmassa vaadittiin ”johtamisjärjestelmän selkeyttämistä”. Siihen oli hyvä mahdollisuus, koska metsähallituslaki aiottiin vihdoin uudistaa.

Kesällä 2015 Metsähallituksen hallitus ja Härmälä tapasivat ministeriöiden virkamiesjohtoa ja kertoivat, mitä pitäisi tehdä.

”Tapaamisissa syntyi yhteisymmärrys, että jatkossa ministeriöiden suoraan ohjaukseen jäisivät vain ne tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa. Näitä ovat esimerkiksi erätarkastajat.”

Palavereissa heitä kutsuttiin ”koppalakeiksi”. Metsähallituksessa koppalakkeja oli noin viisikymmentä eli kymmenesosa luontopalvelun työntekijöistä.

Puhelinkeskustelun perusteella Härmälä jäi käsitykseen, että myös Tiilikainen kannatti uudistusta.

Uutta metsähallituslakia valmisteltiin maatalousministeriössä syksyllä 2015, ja Härmälä jäi toiveikkaana odottamaan lakiesitystä.

”Ministeriöstä tuli luonnos, mutta se ei ollut yhtään sellainen kuin oli ministeriön johdon kanssa ollut puhetta”, Härmälä muistelee.

Härmälä koki, että hänet oli yllätetty. Välistäveto pisti vähän vihaksi.

”Olen hoitanut yhdeksän Kimmo Tiilikaisen edeltäjän kanssa monia vaikeita asioita. Kyllä aikaisemminkin suunnitelmat ovat muuttuneet siitä, mitä on alun perin puhuttu. Mutta aina, joka ikinen kerta, ministeri on ottanut itse yhteyttä ja kertonut, että valitettavasti näin on jouduttu siitä tai tästä syystä tekemään. Nyt näin ei käynyt.”

Esa Härmälä viittaa kauteensa maataloustuottajien etujärjestön MTK:n puheenjohtajana vuosina 1994–2006, jolloin hän neuvotteli ministerien kanssa EU:n maatalouspolitiikasta ja kansallisista tuista.

”Joku oli valmistelun aikana pistänyt ministerin riviin”, Härmälä arvioi.

Joku tarkoittaa tietysti ympäristöministeriötä, joka halusi pitää kiinni reviiristään.

”Lakiluonnoksen pykälät oli kirjoitettu siten, että ympäristöministeriön pelikenttä jäi suureksi. Ministeriöt johtaisivat edelleen kolmasosaa Metsähallituksen työntekijäkunnasta eikä vain koppalakkiporukkaa, kuten oli tarkoitus.”

Tiilikaiselta tuli kuitenkin terveisiä, että lakiluonnosta voidaan vielä eduskunnan käsittelyssä muuttaa, jos hallituspuolueet sitä yksimielisesti haluavat.

Korkea maatalousministeriön virkamies pyysi Härmälältä apua, ja niin valmisteltiin vaihtoehtoinen lakiluonnos, jossa ministeriöiden ohjaukseen olisi jäänyt vain Metsähallituksen ”koppalakkiporukka”, kuten alun perin oli puhuttu.

Härmälän valmistelema esitys sai hyvän vastaanoton, ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta oli valmis hyväksymään muutoksen. Sen takana olivat kaikki hallituspuolueet sekä oppositiosta Rkp ja kristillisdemokraatit, Härmälä kertoo.

”Silloin Tiilikainen puuttui peliin. Minulle kerrotun mukaan hän käyttäytyi täysin vastoin tapojaan: rähjäsi, oli aggressiivinen ja torjui kaikki muutosesitykset. Sama toistui hallituspuolueiden eduskuntaryhmien neuvotteluissa.”

Ministeri sai tahtonsa läpi. Eduskunta hyväksyi keväällä lakiesityksen alkuperäisessä muodossaan. Maa- ja metsätalousvaliokunta suivaantui Tiilikaisen käytöksestä kuitenkin niin paljon, että valiokunta kirjoitti omaan mietintöönsä voimakasta kritiikkiä.

Tässä vaiheessa Härmälän mieleen hiipi epäilys, että jupakasta voisi seurata hänelle ikävyyksiä.

”Kun kuulin, että ministeri oli määrätietoisesti torjunut kaikki muutosesitykset, tajusin, että nyt meikäläinen on juossut tai juoksutettu ansaan.”

Kun uusi metsähallituslaki tuli keväällä voimaan, Metsähallituksen pääjohtajan paikka pantiin uuteen hakuun. Yleisesti arveltiin, että hakukierros olisi vain muodollisuus, koska puolitoista vuotta tehtävää hoitanut Esa Härmälä valittaisiin ilman muuta jatkamaan.

”Vaikka lain säätämisvaiheessa oli ollut erimielisyyksiä, en hetkeäkään harkinnut vetäytymistä. Halusin jatkaa tehtävässä, johon olin juuri päässyt sisälle. En ollut kypsä jäämään eläkkeelle.”

Hakuprosessin aluksi Härmälää tosin kummastutti, sillä johtajaehdokkaita ei komennettu soveltuvuustesteihin. Edellisellä kerralla kärkihakijat oli testattu perusteellisesti. Nyt järjestettiin vain lyhyt rupattelu valintalautakunnan kanssa.

Härmälä oli pitkän uransa aikana ollut monta kertaa ehdolla eri tehtäviin, joten hän rupesi tarkkailemaan, miten päätöksentekijät käyttäytyivät. Pian hän huomasi vaaran merkkejä.

”Alkoi syvä radiohiljaisuus. Aika äkkiä tajusin, että tässä taitaa käydä huonosti. Kokemuksesta tiesin, että nimityksistä alkaa tihkua tietoa etukäteen, jos menee hyvin. Asioista tietävät ihmiset joko vinkkaavat silmää tai ainakin hymyilevät rauhoittavasti. Nyt ei hymyilty tai vinkkailtu.”

Maanantaina 13. kesäkuuta illansuussa Esa Härmälä oli saunomassa MTK:n omistamalla Kettulan maatilalla. Saunakavereina oli toimittajiakin.

Vilvoittelutauolla Härmälä vilkaisi kännykkäänsä.

Kimmo Tiilikainen oli soittanut. Härmälä soitti oitis ministerille.

”Se oli asiallisen viileä keskustelu. Tiilikainen kertoi, että aikoi esittää toista ehdokasta. Hän sanoi vielä, että haluaa aloittaa puhtaalta pöydältä. Minä vastasin siihen, etten kai minä pöytää ole puolessatoista vuodessa ennättänyt sotkea.”

Härmälä kertoi Tiilikaiselle, että Kettulassa oli saunassa toimittajia, ja kysyi, voiko heille kertoa, mitä ministeri oli juuri sanonut. Kun Tiilikainen antoi luvan, Härmälä kiipesi lauteille ja julkisti uutisen. Toimittajat säntäsivät pukuhuoneeseen.

Härmälän syrjäyttäminen aiheutti kovan porun varsinkin keskustan eduskuntaryhmässä. Monet kansanedustajat vaativat ministeriä tilille.

Tiilikainen ei perääntynyt, mutta sovinnon eleenä hän tarjosi Härmälälle Maaseutuviraston johtajan paikkaa. Virasto on ollut pitkään ilman vakituista johtajaa, ja sen toimintaa on arvosteltu jyrkästi.

”Siinä tilanteessa en edes harkinnut suostumista. Se oli nurkkaan ahdistetun ministerin hätäinen tarjous. Jos minut olisi todella haluttu Maaseutuvirastoon panemaan asioita kuntoon, olisi toimittu toisin”, Härmälä arvioi.

Juhannuksen alla Sipilän hallitus nimitti Pentti Hyttisen Metsähallituksen johtoon.

Härmälä kommentoi vain twiitillä: ”Vuonna 1969 liityin kepuun. Kaverit varoittivat että kepu pettää aina - pitäisiköhän alkaa uskoa.”

”Twiitti kuvasi sen hetken tunnelmia. Eikös se ollut aika hauska”, Härmälä naurahtaa kuivasti.

Härmälän jatko olisi käynyt sekä kokoomukselle että perussuomalaisille. Myös Metsähallituksen henkilökuntajärjestöt antoivat hänelle tukensa.

Keskustan eduskuntaryhmä pui nimitystä kiihkeästi monta tuntia ja antoi lopuksi kirjallisen varoituksen ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Osa ryhmästä olisi jopa antanut ministerille potkut.

”Keskustan eduskuntaryhmä otti kyllä rajun kannan. Eivät he minua niin paljon rakasta, että tämä olisi minun takiani annettu. Kannanotossa oli tosiasiassa kysymys metsähallituslaista. Tiilikainen lupasi, että lakiesitystä voidaan eduskunnassa muuttaa, jos hallitusryhmät ovat yksimielisiä. Ne olivat, mutta ministeri söi sanansa. Siitä se reaktio tuli.”

Esa Härmälä on sulatellut potkujaan nyt kolmisen kuukautta.

”Elämäni on hyvässä järjestyksessä. Olen saanut hoitaa hurjan mielenkiintoisia tehtäviä. En voi mistään valittaa, mutta olisin halunnut tehdä töitä vielä muutaman vuoden pitempään.”

Tullessaan pääjohtajaksi Härmälä teki toimitusjohtajasopimuksen, joka takaa toimeentulon. Vuoden päästä hän on 63-vuotias ja voi siirtyä eläkkeelle.

”Olen käytettävissä isänmaallisiin tehtäviin. Olen tältä maalta niin paljon saanut, että mieluusti antaisin takaisin, jos jotain tekemistä löytyy.”

Entä politiikka? Kiinnostaisiko ehdokkuus tulevissa eduskunta- tai eurovaaleissa?

”Politiikka ei tunnu juuri nyt kovin houkuttelevalta uravaihtoehdolta.”