Vaikka ihminen osaisi äidinkieltään kuinka virheettömästi tahansa, hänellä saattaa olla siitä silti virheellisiä uskomuksia. Eräs kiehtovimmista on luulo, että jokin kielen yksittäinen sana tai ilmaus on uudempi ja tuoreempi kuin se todellisuudessa on.

Kielitieteilijä Arnold Zwicky on keksinyt tälle englanninkielisen termin recency illusion, jonka voisi suomentaa ”äskettäisyysharhaksi” tai ”uutuusharhaksi”. Ilmiöön liittyy usein olennaisesti se, että uudeksi uskottua ilmausta väitetään huonoksi ja hylättäväksi: jonkinlaiseksi tungettelevaksi tulokkaaksi, joka syrjäyttää tieltään vanhaa hyvää kieltä.

Suomessa hyvä esimerkki on monien paheksuma rakenne alkaa tekemään. Se on vanhan kirjasuomen mukainen muoto, jolla on vuosisatojen perinteet. Vanhalta ja kunnolliselta kuulostava alkaa tehdä sen sijaan hyväksyttiin yleiskieleen vasta 1800-luvun loppupuolella itämurteista.

Olen myös itse saanut useasti huomata eläneeni uutuusharhassa. Kun esimerkiksi sana vihapuhe yleistyi viitisen vuotta sitten, pidin selvänä, että se oli uusi kankea käännös amerikanenglannin ilmaisusta hate speech. Sitten joku huomautti, että sana esiintyi jo Aleksis Kiven Nummisuutareissa vuonna 1864.

Itseäni on jo pitempään kiinnostanut tyyliin-sana. Juuri tällä viikolla sanan käytöstä haastateltiin Erkki Lyytikäistä (HS Ilta 27.9.), joka on kirjoittanut kirjan Sanotaan tyyliin näin.

Kuten Lyytikäinen toteaa, ennen tyyliin esiintyi adverbiaalilausekkeen lopuksi: Cheek tulee Lahteen suuren maailman tyyliin. Nykyään se sen sijaan pannaan yhä useammin lausekkeen pääsanan eteen: tv-sarjoja tyyliin Simpsonit.

Lyytikäinen arvelee, että jälkimmäinen sanajärjestys on vasta parikymmentä vuotta vanha. Näin ei kuitenkaan ole, vaan se on esiintynyt kielessä jo ainakin viitisenkymmentä vuotta. Tämän osoittavat vanhat kirjat ja lehdet, joita ovat digitoineet niin Kansalliskirjasto kuin Googlekin.

Tekstihaut arkistoihin tuottavat yllättäviä tuloksia. Suomen Kuvalehdessä sanottiin jo vuonna 1970 eräästä elokuvasta, että siinä on ”kaikki sävytettynä tyyliin rakasta-hylkää-ja-unhoita”. Tekniikan Maailma puolestaan kuvaili kaksi vuotta myöhemmin autoa, jossa ”vaihteiston käyttö tapahtuu kojelautaan sijoitetun kahvan avulla tyyliin Renault 4”.

Jopa suomen kielen tutkijoiden omassa Virittäjä-lehdessä kirjoitettiin jo 1985, ettei Jeesuksen kysymystä ”kuka teistä” tarvitsisi uudessa raamatunkäännöksessä ”lieventää tyyliin ’ei kai kukaan teistä’”. Asialla oli nyt jo edesmennyt teologi Heikki Räisänen.

Tämä osoittaa, ettei uutuusharhalta ole turvassa kukaan. Jos jopa Suomen etevimpiin kielentutkijoihin kuuluva Erkki Lyytikäinen lankeaa siihen, kenelläkään ei liene rahkeita pilkata harhaan haksahtamisesta ketään toista.

Ei ole mitään ylärajaa sille, kuinka vanhoja kielenaineksia luullaan virheellisesti uusiksi. Euroopan vanhoissa sivistyskielissä tuoreiksi tulokkaiksi mielletään joskus jopa ilmauksia, joita on käytetty läpi kielen koko historian, aina keskiajalta lähtien.

Jos ulkomaiset esimerkit antavat vihjeitä, nykyisessä 2000-luvun suomen kielessä on vastaavasti ilmaisuja, joita tullaan ehkä uskomaan uusiksi vielä vuonna 3000.