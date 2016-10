Törmään heihin kaikkialla, minne kuljenkin.

Näihin maailmankaikkeuden riesankappaleisiin. Tarkoitan 15–30-vuotiaita joutomiehiä, joilta puuttuu neljä tärkeää T:tä. Heillä ei ole työtä, tyttöystävää, tuohta eikä tulevaisuutta.

Intian muslimienemmistöisessä Kashmirissa kolme heistä istui palestiinalaishuiveissaan kahvilanpöydässä ja odotti ja odotti ja odotti, että Taleban tulisi viimein Kashmiriin.

Serbian Belgradissa he ompelivat hihaansa ortodoksisten uusnatsien kaksipäisen kotkan ja huusivat ohimosuonet pullistuneina, että Haagin sotarikostuomioistuimessa syytettynä olevat sankarit Ratko Mladić ja Radovan Karadžić on vapautettava.

Valko-Venäjän Minskissä näiden nuorten miesten lauma paranteli krapulaansa suolakalalla ja votkalla. Vain koska satuimme olemaan paikalla, he olivat valmiit pieksemään meidät henkihieveriin. Kuultuaan, että olemme Suomesta, he vaativat ensin tietoa, tuleeko Suomesta deathmetal-yhtyeitä.

Hoimme: Children of Bodom! Children of Bodom!

En ole varma, onko se deathmetalia, mutta tiedän, että se pelasti meidät.

Yhdysvaltalaisen PAI-järjestön raportin mukaan vuosina 1970–1999 noin 80 prosenttia maailman aseellisista konflikteista tapahtui valtioissa, joissa on nuorisopullistuma.

Nuorisopullistuma tarkoittaa väestöllistä vinoutumaa, jossa vähintään 60 prosenttia maan väestöstä on alle kolmekymppisiä.

Maailmanhistorian pitkästä linjasta tiedetään, että siitä syntyy ongelmia. Jos yhteiskunnassa on paljon turhautuneita ja epätoivoisia nuoria miehiä, joilla ei ole mitään muuta kuin vapaa-aikaa, he alkavat mellakoida, rötöstellä tai jopa sotia.

Hyvässä lykyssä nuorisopullistumasta selvitään alakulttuurisella sukupolvikapinalla, huonossa tapauksessa ajaudutaan aseelliseen konfliktiin. Nykyajan surullisin kaaos, jossa nuorisopullistuma on osaselittäjänä, on arabikevät. Se jatkuu kuudetta vuotta sotina Syyriassa ja Irakissa ja kaaoksena Libyassa.

Sotien jälkeen 1945–1949 Suomessa syntyi vuosittain yli 100 000 lasta.

Meillä on siis jo kokemusta kotimaisesta nuorisopullistumasta. Sellainen oli viimeksi 1960- ja 70-luvuilla, jolloin näiden suurten ikäluokkien edustajat olivat parikymppisiä.

Kuusikymmenlukulaisten nuorisopullistumasta ei syntynyt kuitenkaan vaarallista konfliktia. He saivat aikaan pääosin väkivallattoman kapinan: kulttuurimurroksen, kansalaisoikeusliikkeen ja seksuaalisen vallankumouksen. Konfliktia rauhoitti se, että länsimaissa elettiin poikkeuksellisen pitkää ja nopeaa talouskasvua.

Nyt on toisin. Elämme hitaan talouskasvun aikakautta, joka jatkunee pitkään. Työpaikat pakenevat, sodat tuovat pakolaisia, elintasoerot kärjistyvät ja kunnat kuihtuvat.

Aikakausi on synnyttänyt yhteiskunnallisia konflikteja, joissa on vain kielteisiä piirteitä. Kaiken järjen mukaan jopa Suomessa olisi ainekset jopa laajoihin levottomuuksiin.

Kerron nyt, miksei niin käy.

Kesäkuussa haastattelin kollegani Laura Halmisen kanssa 30-vuotiasta oululaista Esa Henrik Holappaa. Holappa on kansallissosialistisen Suomen vastarintaliikkeen entinen johtaja.

Holappa oli hylännyt aatteen jo vuonna 2014. Keväällä 2016 hän astui kaapista ja ryhtyi julkisesti natsi-ideologian vastustajaksi.

Hän oli syvästi katumapäällä.

Hän kertoi tuhlanneensa viisitoista vuotta uusfasismille. Tarinat, joita hän kertoi, olivat pääosin tragikoomisia, osin vain traagisia. Hän ei ollut kouluttautunut eikä tehnyt palkkatyötä. Lompakko oli tyhjä. Käteen vuosista oli jäänyt viisi natsitatuointia. Hän mietti kuumeisesti, kuinka rahaton mies pääsee niistä eroon.

”Sitä oli vain niin sekaisin päästään, todellisuuden kuvat menivät sekaisin”, hän kertoi.

Yhteiskunnan vakauden kannalta oleellista on se, että Suomen vastarintaliike on pysynyt alle sadan jäsenen natsiryhmänä. Se potkii ja hakkaa yksilöitä, muttei horjuta yhteiskuntaa.

Se tulee myös jäämään pieneksi.

Holappa pulpahti mieleeni viime viikolla.

Sillä hetkellä en pohtinut Suomen Vastarintaliikkeen tuoreinta väkivaltatapausta, vaan Suomen kestävyysvajetta.

Se on taloustermi, jonka taustalla on kansan ikääntyminen, nuorisopullistuman vastakohta. Kestävyysvaje on sitä, että yhä harvemman palkkatöissä käyvän täytyy elättää yhä useampi sellainen, joka ei käy.

Monen ekonomistin mukaan se ajaa Suomen kansantalouden ahtaalle.

Seuraa pääväitteeni: juuri nyt suomalaisten on syytä olla huojentuneita kestävyysvajeesta ja väestön ikääntymisestä. Uskokaa pois!

Kun osa kansasta innostuu nationalismista ja demokratian vastaisuudesta, nuorisopullistuman puute saattaa olla valttikorttimme. Suomen vastarintaliikkeelle, militanteimmille eläinaktivisteille, itsenäisyyspäivän katukivenheittäjille ja muille puupääporukoille on tarjolla vain pieni reservi potentiaalisia jäseniä.

Sitä paitsi tulevaisuuskin näyttää rauhalliselta, sillä viime vuonna Suomessa syntyi vaivaiset 55 472 lasta. Meillä on käsissämme eräänlainen nuorisolaihistuma.

Kiitos pienet ikäluokat!

Kiitos 1970–2016!