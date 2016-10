Onko koti vain naisten valtakunta? Mies, kerro meille millaista kotonasi on

Miehet, teitä kaivataan. HS julkaisi viime sunnuntaina yhdessä tutkijoiden kanssa suunnitellun kyselyn, jonka avulla pyritään selvittämään, miten kodeissa juuri nyt eletään ja millainen on hyvä koti.

Voit lukea kyselystä ja siitä, mitä kotielämästä nyt tiedetään, lisää tästä jutusta.

Kysely on jo kerännyt ilahduttavan paljon vastauksia. Kiitos siitä kaikille tähän mennessä vastanneille. Vastauksissa on kuitenkin yksi ongelma: vastaajista yli 80 prosenttia on naisia. Tulokset kertovat siis melkein pelkästään siitä, millaista naisilla on kotona ja millaisesta kodista naiset haaveilevat.

Vaikka asunnottomista suurin osa on miehiä, suurimmalla osalla miehistäkin on silti koti. Ja varmasti myös ajatuksia siitä, millaista siellä on ja millaista olisi hyvä olla.

”Nimenomaan miesten kodeista meillä on entuudestaan kaikkein vähiten tietoa”, sosiologi Jenni Berlin Tampereen yliopistosta sanoo.

Berlin toivoo miesten vastauksia muun muassa siksi, että niiden avulla voidaan selvittää, tehdäänkö miesten kodit naisten ehdoilla.

Tähän mennessä vastanneet miehet eivät vahvista stereotypiaa siitä, että koti olisi vain naisten valtakunta. Tulokset eivät ole vielä luotettavia (esimerkiksi mahdollisia tuplavastauksia ei ole poistettu aineistosta), joten älkää pitäkö seuraavia lukuja tieteenä. Mutta vastausten joukossa näyttää juuri nyt olevan 1250 miestä, jotka eivät asu yksin. Heistä 68 prosenttia on samaa mieltä väitteestä, että saavat riittävästi vaikuttaa kodin asioihin. Alle 10 prosentilla ei ole mitään sananvaltaa.

Miten usein yksin asuvat miehet kokkaavat? Juovatko miehet vieraiden kanssa useammin alkoholia kuin naiset? Tuovatko miehet useammin töitä kotiin kuin naiset? Kuinka suuria ovat miesten ihannekodit? Mihin miehet toivovat lisää tilaa? Muun muassa tällaisia asioita saadaan selville, jos myös miehet vastaavat.

Tällainen kyselyaineisto ei tietenkään edusta koko Suomen väestöä. Se on otos HS:n lukijoista. Silti aineisto on tutkijoille hyödyllinen.

”Rajoitteista huolimatta tällaista big data -aineistoa voi käyttää keskeisten mekanismien analysointiin ja yhteyksien hahmottamiseen”, sanoo sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Hänkin on yksi kyselyn laatijoista.

Kyselyssä kysytään myös, mikä on kodissa ihaninta. Monelle tähän mennessä vastanneelle miehelle sitä on sijainti, oma rauha, perhe tai näkymä. Vastaukset avaavat hienolla tavalla miehen ja kodin suhdetta.

”Iso terassi oli suuri osa ostopäätöstä. Valitettavan harvoin sitä vain tulee käytettyä. Mutta kesäiltaisin, kun saunan jälkeen sihauttaa mallasjuoman terassilla ja nauttii ilta-auringosta, tulee ohikiitäväksi hetkeksi onnellinen olo.”

”Etelärinteessä sijaitseva talo, josta aukeaa lukuisten ikkunoiden kautta vaihteleva maisema, järvi, peltoa, metsä ja järvenselän takana kirkko. Kirkko peilautuu järven pinnasta tyynellä säällä ja pimeällä se on valaistu. Jos aurinko paistaa jouluaattona, näemme sen.”

”Joogamatto.”

”Hyvin varusteltu tilava keittiö jossa on mukava kokata ja johon mahtuu tarvittaessa useampikin ihminen laittamaan ruokaa. Astianpesukone tuo erityisesti hyvää mieltä paljon ruuanlaittoa harrastavaan talouteen, näin vuosien käsin tiskauksen jälkeen.”

”Kodissa ihaninta on oma puoliso, rauhalliset ja kiireettömät koti-illat yhdessä sohvalla. Kotona parasta on usein ihan tavallinen arki.”

”Ihanaa kodissa on siisteys ja henkilökohtaiset tavarat - ylipäätään tietty ’omannäköisyys’. Mukava tulla ’pahan maailman’ keskeltä kotiin, jossa kaikki on tuttua, toimivaa, siistiä ja funktionalistista.”

”Koti on se paikka, jossa voi olla ilman housuja ilman, että kukaan tuomitsee.”

Monelle oma tupa tarkoittaa yhä myös omaa lupaa.

”Oma talo, jossa voin tehdä, mitä haluan. On autotalli, jossa voin kunnostaa harrasteautoja, on olohuone, jossa voin kuunnella levykokoelmiani, keittiö, jossa mahtuu kokkaamaan isommallekin kaveriporukalle, oma sauna, josta saa mehevät löylyt ja oma puutarha, jossa voin kuopsuttaa maata ja kasvattaa herkkuja omiin tarpeisiin.”

Ihanaa on myös näiden tarinoiden lukeminen. Kertokaa siis miehet lisää. Kyselyyn pääsette tästä linkistä.