Suomessa ei ole muodikasta kehua ulkoministeri Timo Soinia (ps) tai entistä pääministeriä Alexander Stubbia (kok), mutta nyt kehut ovat paikallaan: on hienoa, että sekä Soini että Stubb hoitavat tahoillaan suhteita EU-eroon valmistautuvaan Britanniaan.

Syyskuussa Stubb teki usean päivän Lontoon-vierailun ja tapasi entisiä ja nykyisiä brittiministereitä. Stubb ei istu enää hallituksessa, mutta kansanedustaja Stubbin kansainväliset suhteet ovat samat kuin ministeri Stubbin. Niiden arvolle ei kannata Suomessa nyrpistellä. On hyvä, että suomalainen poliitikko näkyy ja kuuluu – sekä kuuntelee ja katselee – Whitehallin käytävillä.

Lokakuun alussa oli ulkoministeri Soinin vuoro vierailla Britanniassa. Soini matkasi Birminghamiin, jossa pääministeri Theresa May emännöi konservatiivipuolueen puoluekokousta.

Britanniassa May ja hänen hallituksensa käyttävät erittäin suurta valtaa, sillä saarivaltakunnassa eivät oppositiopuolueet juhli. May hallituksineen on sitoutunut Britannian EU-eroon, ja nyt brexitin taakse on yhdistynyt ennen niin hajanainen konservatiivipuoluekin. Britannian EU-ero on tosiasia, ja siihen pitää herätä Suomessakin. Brittejä ei panna äänestämään uudelleen.

Soinilla oli Birminghamissa 40 minuutin neuvonpito ulkoministeri Boris Johnsonin kanssa, minkä lisäksi hän tapasi muun muassa brexit-ministeri David Davisin.

Perussuomalainen ulkoministeri oli brittikonservatiivikokoukseen tervetullut, sillä puolueet kuuluvat EU-parlamentissa samaan poliittiseen ryhmään eli ECR:ään. Pitää muistaa, että Britannian entinen pääministeri David Cameron irrotti aikoinaan brittikonservatiivit eurooppalaisen keskustaoikeiston kattopuolueesta EPP:stä.

Samalla katkesivat monet luontevat neuvotteluvälit muiden eurooppalaisten keskustaoikeistolaisten puolueiden kanssa. Brittikonservatiivit vetäytyivät syrjään omasta tahdostaan.

Britannian EU-ero tulee vaikuttamaan suoraan myös tavallisten suomalaisten elämään. Britanniaan ei välttämättä pääse opiskelemaan ja töihin yhtä helposti kuin nyt. Ehdot riippuvat Britannian tulevista EU-eroneuvotteluista 27 muun jäsenmaan kanssa.

Britannian etsiessä itseään ja paikkaansa maailmassa on hyvä, että Suomesta löytyy poliitikkoja, joilla on valmius haistella Britannian poliittista ilmaa paikan päällä. Brexit-neuvotteluissa Suomen paikka on luonnollisesti EU:n yhteisessä rintamassa. Omaehtoinen tiedonhankinta ja taustakeskustelut palvelevat kuitenkin Suomen etua. EU-rintamassakin voi olla aktiivinen.

Stubbin ja Soinin vierailut ja mediaesiintymiset muistuttavat puolestaan brittejä siitä, että Suomikin on olemassa.

Soini ja Stubb ovat EU-asioissa toistensa vastakohdat. Soini on pitkän linjan EU-kriitikko ja (omien sanojensa mukaan) reluctant remainer eli vastahakoinen EU-jäsenyyden kannattaja. Stubb puolestaan on (omien sanojensa mukaan) EU-nörtti ja vannoutunut eurooppalainen.

Eroistaan huolimatta juuri Soini ja Stubb tekevät omaehtoista jalkatyötä Britannian-suhteiden vaalimiseksi. Brexitin alla se on entistäkin tärkeämpää, oli sitten muodikasta tai ei.