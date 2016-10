Voiko kuolleet sukulaiset siirrättää jälkikäteen yhteiseen hautaan?

Rakkaat ystävät! Viimeksi käsittelimme ruokajuomia ja ihmettelimme, miksi lehtien ruokajuttujen suosituksissa on niin usein ruokajuomana juuri viini.

Pekka Rintanen kirjoittaa: ”Vastasit, että suosituin ruokajuoma on hanavesi, jota itsekin lounaalla joit. ’Se on erinomaisen laadukasta ja lisäksi aivan ilmaista.’ Ilmeisesti ruokailet aina ravintoloissa, joissa vedestä ei erikseen laskuteta eli se sisältyy aterian hintaan. Kotona syöville vesi ei ole ilmaista. Kerrostaloissa maksetaan hoitovastikkeen yhteydessä vesimaksu. Minun yhtiössäni se on 25 euroa kuukaudessa. Pientaloissa vesiyhtiö laskuttaa kulutuksen mukaan. Jos kolmihenkisen perheen kulutus on 150 kuutiometriä vuodessa, tulee kustannuksiksi Hämeenlinnassa noin 715 euroa vuodessa. Vesijohtovesi on ruokajuomana halpaa, alle sentti ateriaa kohti, mutta ei kuitenkaan aivan ilmaista.”

Samasta huomautti ravintolassa työskentelevä Mikko, joka sanoi, että ilmaista lounasvettä ei käytännössä ole. Hänen edustamassaan työpaikassa sitä kuluu vuodessa ruokajuomiin noin 8 500 litraa, ja ”hinta on ruuan ja palveluiden hinnassa”.

Lena puolestaan kirjoittaa: ”Ihmettelen tätä suomalaista tapaa huomautella toisten ruokailusta. Olen juonut aikuisikäni ja aion juoda edelleen maitoa ruokajuomaksi, vaikka se jonkun mielestä on ’vauvojen ja vasikoiden’ juomaa. En huomauttele ihmisille kahvin juonnista, vaikka pidän todella omituisena, että sitä juodaan täällä Suomessa jopa 10 kuppia työpäivän aikana. Keski-Euroopassa on muuten käynyt matkoilla niin, ettei ravintolasta edes saa vettä. Eräs juoma, joka minulle maistuu kiinalaisissa ravintoloissa, on vihreä tee ruoan kanssa.”

Lapsuusperheeni jäseniä on haudattu aikojen kuluessa eri hautausmaille vuosina 1929–1988. Onko mahdollista siirrättää kaikki vainajat samaan hautaan eli perustaa näin jälkikäteen sukuhauta? Voisiko kunkin vainajan luut tuhkata ja haudata sitten omassa uurnassaan uuteen hautaan? Jos hautojen avaaminen, vainajien tuhkaamiset ja kuljetukset tulisivat kohtuuttoman kalliiksi, olisiko mahdollista perustaa sukuhauta niin, että yhdelle haudalle kiveen tulisivat kaikkien nimet, vaikka vainajat ovatkin haudattuja muualla? Vanhimpien hautojen haudanhoitosopimukset ovat umpeutumassa.

– Toiveessa sukuhauta

Suunnitelma kuulostaa valitettavasti haasteelliselta, niin kaunis kuin ajatus onkin. Lain mukaan hautapaikka on lähtökohtaisesti lopullinen.

”Suomalaiseen hautauskulttuuriin kuuluu, että hauta koetaan vainajan pysyväksi leposijaksi, jonka koskemattomuus pyritään turvaamaan”, sanoo ylitarkastaja Tiia Iivonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto on poikkeuksellinen järjestely, eikä jälkikäteisen sukuhaudan perustaminen ja jo haudattujen vainajien siihen siirtäminen ole mahdollista esimerkiksi kustannusperustein.”

Iivosen mukaan Itä-Suomen aviin (johon hautaustoimen asiat on vuodesta 2010 keskitetty) tulee ruumiin tai tuhkan siirtolupahakemuksia noin kymmenen vuodessa. Noin puolet niistä saa myönteisen päätöksen ja silloinkin ”erityisen painavista syistä”. Tiedusteluja asiasta tulee kyllä viikoittain.

Mitä nuo erityisen painavat syyt sitten ovat? Ivosen mukaan syy liittyy yleensä siihen, että vainajaa ei ole voitu haudata alun perin paikkaan, joka vastaa hänen tai omaisten tahtoa.

Lopulta hakemukset kuitenkin arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Joskus ruumiin tai tuhkan siirtämisen perusteena voi olla yksityisen haudan perustaminen johonkin vainajan kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan.

”Aluehallintovirasto voi myös myöntää rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tai rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa hautausmaa”, Iivonen kertoo.

”Jos taas sukuhaudan haluaa jo olemassa olevalta hautausmaalta, vapaita hautapaikkoja voi tiedustella hautausmaan ylläpitäjältä.”

Kuka valitsee kirjat kirjastoihin?

– Memmu

Laajan ja monipuolisesti sivistyneen lukupiirini jäseniin lukeutuu tietysti kirjastosetä.

Hän sanoi, että valinnan tekevät yhä käytännössä kirjastonhoitajat ja välillä myös -virkailijat, listoilta, jotka heille toimittaa kirjaston hankintaosasto.

Kirjastot hankkivat kirjat niin sanotuilta ”sopimustoimittajilta”, jotka toimivat kokoavana väliportaana kirjaston ja kustantamojen välissä. Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa kokoelma on niin suuri, että liki kaikki kustantamojen ennakkotiedoissa mainitut kotimaiset uutuudet päätyvät hyllyyn jonnekin.

Välillä myös asiakkaat pääsevät valitsemaan: viimeksi syyskuussa helsinkiläiset saivat äänestää, mitä nuotteja Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmaan otetaan, ja pari vuotta sitten lukijoiden valintojen perusteella tilattiin kirjaston kokoelmaan peräti 600 englanninkielistä kirjaa.