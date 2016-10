Taiteilijan ei enää tarvitse romahtaa – sen todistavat Cheek ja Bruce

Millainen on terve taiteilija? Eikö taiteilija ole aina vähän hullu? Ennen ajateltiin, että rocktähdille kuuluu sekoilu. Vanhastaan on tiedetty, että moni taiteilija on viettänyt aikaa mielisairaalassa.

Mika Waltari oli toistuvasti Lapinlahden mielisairaalassa ja Aleksis Kivikin. Virginia Woolf teki itsemurhan, samoin Sylvia Plath ja Vincent van Gogh. Entä jos heidän ongelmansa olisikin saatu hoidettua? Rocktähdistä moni kuoli 27-vuotiaana: Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse.

Pitääkö sen aina mennä niin? Ei todellakaan.

Maailma muuttuu ja taiteilijat sen mukana. Mielikuva oikeasta taiteilijastakin muuttuu. Tänä syksynä on julkaistu kaksi elämäkertaa, jotka todistavat sen.

Rockin legendaarinen supertähti Bruce Springsteen kertoo kirjassaan, että hän kärsii vakavasta masennuksesta, joka on välillä saanut hänet harkitsemaan itsemurhaa. Sairaus vaatii jatkuvaa lääkehoitoa.

Suomen menestynein artisti Cheek eli Jare Tiihonen kertoo, että hänellä on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Se on tuottanut välillä niin kovia tuskia, että hän on vain maannut sikiöasennossa lattialla ja kärsinyt. Hänen sairautensa vaatii jatkuvaa lääkitystä.

Kumpikin tähti siis hoitaa itseään ja jatkaa menestyksekästä uraansa.

Se on vallankumouksellinen tieto. Ja kannustava. Ollakseen taiteilija ei tarvitse romahtaa.