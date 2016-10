Lilliputtivaltio Marshallinsaaret haastoi oikeuteen ydinasevaltiot – ja hävisi ensimmäisen erän

Marshallinsaaret on minivaltio kaukana kaikesta, aivan keskellä Tyyntä valtamerta. Asukkaita sen 29 atollilla on karvan verran vähemmän kuin Kotkassa, jossa on 54 000 asukasta.

Mitä pienuudesta ja syrjäisyydestä, totesi Marshallinsaaret ja nosti huhtikuussa 2014 kanteen YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) yhdeksää valtiota vastaan: Kiinaa, Britanniaa, Ranskaa, Intiaa, Pakistania, Israelia, Pohjois-Koreaa, Venäjää ja Yhdysvaltoja.

Haasteen mukaan nämä valtiot eivät ole tehneet tarpeeksi ydinasevarustelun estämiseksi. Haastetuista valtioista varmuudella ydinaseita on kahdeksalla. Pohjois-Korean ydinaseen kehittyneisyys on sumun peitossa.

Toisin sanoen: 53 000 ihmistä haastoi oikeuteen noin 3 500 000 000 ihmistä. Se on 66 000 haastettua per marshallinsaarelainen. Suomalainen kiittää elettä kaikkien pienten ja heikkojen kansojen puolesta.

Marshallinsaarelaisilla on sitä paitsi kelpo syy kiukkuun. Yhdysvallat teki siellä vuosina 1946–1958 yhteensä 67 ydinkoetta – ja atollit ovat olleet vuosikymmeniä enemmän tai vähemmän saastuneita. Saarelaiset kyllä tietävät, mistä puhuvat.

Lopulta ICJ otti käsiteltäväkseen kolme Marshallinsaarten kanteista, sillä vain Intia, Pakistan ja Britannia olivat tuossa vaiheessa sitoutuneet tuomioistuimen päätöksiin. Loput ydinasevallat luikahtivat kuin koira veräjästä.

Ensimmäinen päätös tuli tällä viikolla. Se koski kannetta Intiaa vastaan. Intia vastasi, ettei ICJ:llä ole tuomiovaltaa asiassa, ja oikeus päätyi samaan. On odotettavissa, että sama päätös tulee myös muiden kanteiden suhteen, mutta väliäkö hällä.

Ei kai kukaan muuta odottanutkaan.

Oleellista on ele. Atollilaisten ele.