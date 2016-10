Laman lapsi Aura Salla nousi EU:n ytimeen – nyt hän haluaa Suomen Natoon ja EU:sta liittovaltion

Se oli koululaiselle puhutteleva hetki. Kuusimäen ala-asteen opettaja Maija-Liisa Pesonen kertoi, että pyyhekumit ja reissuvihot pitää leikata puoliksi, koska Suomessa on lama ja säästää pitää.

Lama näyttäytyi 1990-luvun alussa koululaiselle myös kotona Sammonlahden Metsämäenkadulla, viitisen kilometriä Lappeenrannan keskustasta. Yhtenä päivänä Pekka -isä sanoi, että hän ei mene vähään aikaan töihin. Hän oli perinyt isältään Heikiltä rakennusliikkeen, ja nyt se oli mennyt konkurssiin.

”Mie olen laman lapsi. Olen kuusivuotiaasta ymmärtänyt, mitkä ovat ne yhteiskunnan rajallisuudet”, Aura Salla sanoo.

Salla, 32, muistelee Lappeenrannan-aikojaan Kitty O’Shea’s -pubin terassilla Brysselissä. Pöydästä näkee hänen työpaikalleen Berlaymontiin, Euroopan komission päärakennukseen. Salla on ollut parin vuoden ajan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kabinetin jäsen. Hän on se vaalea nainen, joka on saattanut vilahtaa taustalla, kun Kataista on haastateltu iltauutisissa.

Lokakuun alussa Salla muutti Berlaymontin 12. kerrokseen, jossa toimii monelle tuiki tuntematon keskus nimeltä European Policy Strategy Center. Se on komission luxemburgilaista puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria palveleva ajatushautomo.

Salla on keskuksen viestintätiimistä vastaava erityisneuvonantaja: hän piirtää ja propagoi Euroopalle uutta tulevaisuutta. Työhön hänet kutsui Junckerin kabinettipomo, pirullisen kovana vallankäyttäjänä tunnettu saksalainen Martin Selmayr.

Miten Kuusimäen ala-asteen entinen oppilas on päässyt tällaiselle näköalapaikalle?

Lappeenrannan-aikaisten koulukavereidensa mukaan Salla menee lähes neuroottisella tarmolla kohti päämääriään.

Jos yliopistoon ei pääse ensi yrittämällä, yritetään taas. Jos ei ole rahaa, mennään Mäkkäriin töihin. Jos pelataan pesistä, edetään siinä ykkössarjaan asti.

Rippikoululeirillä Sallan piti päästä joka aamu lenkille, koska rutiineista ei lipsuta. Entinen koulukaveri luonnehtii häntä ”henkiseksi tyttöpartiolaiseksi, järjestelmälliseksi ja aikaansaavaksi”.

Salla vahvistaa, että juokseminen on hänelle ”elämäntapa, ihan niin kuin EU”. Joka viikko on juostava 60–70 kilometriä. ”Juoksen aamulla seitsemän ja kahdeksan välillä. 50 minuutissa mie sen kympin huitaisen.”

Salla puhuu enimmäkseen yleiskielistä suomea, mutta etenkin ”mie” puskee kotipuolen puheenparresta. Hän kertoo olevansa hyvin ylpeä karjalaisuudestaan.

Sallan juoksu kohti EU-vallan linnakkeita sai alkunsa lapsuudenkodissa, kahden maailmankuvan risteyksessä. Isä opetti arvostamaan yritteliäisyyttä, Raija -äidiltä tulivat kirjat ja usko sivistykseen.

Pari viikkoa sen jälkeen, kun rakennusliike oli mennyt konkurssiin, Pekka Salla perusti insinööritoimiston. ”Ei jäänyt siihen makaamaan”, Salla kertoo ylpeänä. Siinä on hänen mielestään tukiaisista riippuvaisilla maanviljelijöillä miettimistä. Salla sanoo, että EU:n maataloustuet pitäisi lakkauttaa, eihän yrittäjienkään palkkaa makseta verorahoista.

Sallan äiti on aikuiskasvattaja, joka opiskeli Tampereen yliopistossa 1970-luvulla ja teki työuransa Vapaan sivistystoiminnan liitossa. Tietäähän sen, mitä maailmankuvaa Tampereella silloin ammennettiin. 15-vuotiaana Aura Salla löysi kädestään Karl Marxin Pääoman ykkösosan. Sen teksti räjäytti tajunnan ja sai Sallan pohtimaan, millainen yhteiskunnan tulisi olla. Ja kaivamaan netistä jokaisen suomalaispuolueen puolueohjelman.

”Uskon, että yhteiskunnan on tarjottava ihmisille koulutus, terveydenhuolto ja turvallisuus. Mutta yksilöllä on oltava enemmän valinnanvapautta.”

Salla ei kallistunut vasemmalle, vaan oikealle. Kokoomuksen korostama yksilönvapaus sekä arvo- ja talousliberalismi vetosivat. ”Kun liityin 15-vuotiaana kokoomukseen, äiti sanoi, että tämä tulee aina olemaan ryppy rakkaudessamme. Hän on kuitenkin paras ystäväni. On hyvä, että on erilaisia arvoja perheessä.”

Teini-iässä Salla valittiin koulustaan Lappeenrannan nuorisovaltuustoon. Se avasi ovet teknisen lautakunnan kokouksiin, tosin ilman äänestysoikeutta. Siellä päätettiin eteläkarjalaisten ihmisten oikeista asioista. Moni koulukaveri otti nuorisovaltuuston vähän kuin vitsinä, mutta Salla oli tosissaan.

Samaa sanoo lukiokaveri Tuomas Telkkä: ”Jotkut olivat siellä vain hengaamassa. Ja sitten oltiin Aura ja minä, jotka olimme aktiivisesti mukana. Me nähtiin siinä heti se poliittinen puoli.” Telkkä on pyrkinyt pari kertaa eduskuntaan kokoomuksen listoilta.

Ajatus politiikasta ja EU-hommista kyti jo nuoren Sallan takaraivossa. 12-vuotiaana hän nimesi tiibetinterrierinsä Ecuksi Euroopan yhteisvaluutan euron aiemman nimen mukaan.

Lukion jälkeen Salla hakeutui asepalvelukseen Ilmavoimiin. Hän piti tärkeänä osallistua maanpuolustukseen, koska itäraja on niin lähellä. Silmälasiensa vuoksi hän ei kuitenkaan voinut pyrkiä unelmatyöhönsä, Hornet-lentäjäksi. ”En ole feministi, mutta on tärkeää, että naiset ja miehet tekevät samoja asioita.”

Maanpuolustuksen ja isänmaan lisäksi Salla uskoo jääkiekkoon. Rynnäkkökiväärinsä hän nimesi Saku Koivuksi. ”Sain nukkua vuoden Saku Koivun kanssa. Pienet ovat ilot inttiaikoina”, hän sanoo nauraen.

Palveluksensa jälkeen reservin kessu teki töitä, opintoja ja juoksulenkkejä. Aina vain töitä, opintoja, juoksulenkkejä. Hän työskenteli Elinkeinoelämän valtuuskunnassa, Petteri Orpon eduskunta-avustajana, Euroopan parlamentin tiedotuksessa, viestintätoimistossa sekä Stockan kenkäosastolla – ja opiskeli Turun, Helsingin ja Leipzigin yliopistoissa.

Gradussaan Byrokratian ja demokratian suhteen muutos Suomessa Salla tarkasteli, kenellä on Suomessa valta: poliitikolla vai virkamiehellä. No kenellä?

”Virkamiehellä”, Salla sanoo. ”Mutta jos on hyvä poliitikko, joka pystyy parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään virkamiehen asiantuntemusta ja ohjaamaan valtaa oikeaan suuntaan, niin sehän on kaikkein vaikutusvaltaisin ihminen.”

On siis luonnollista, että Salla on pyrkinyt myös politiikkaan. Vuoden 2014 eurovaalien alla Sallalla ei ollut rahaa, mutta hänellä oli visio. Jonkun täytyi hänestä pyrkiä EU-parlamenttiin avoimesti liittovaltiota ajavana ehdokkaana. Salla oli päätellyt, että potentiaalisesti 23 prosenttia Suomen kansasta olisi hänen kannallaan.

Sallan ajatukset ovat nyt yhtä ajankohtaisia ja vähintäänkin yhtä kiisteltyjä kuin keväällä 2014. EU natisee liitoksissaan, Britannia tekee lähtöä, ja joidenkin, kuten Sallan, mielestä vastaus umpikujaan on lisää integraatiota, enemmän Eurooppaa ja tiiviimpi unioni.

Siksi Salla varmaankin kutsuttiin Junckerin hommiin. Juncker on vakaumuksellinen integraatiomies, Sallan mukaan harvoja maanosan poliitikkoja, jotka uskaltavat puolustaa yhteistä Eurooppaa.

Strategiakeskus on eräänlainen start up -yritys Junckerin kabinetin kyljessä. Sen asiantuntijat laativat vaihtoehtoisia, poliittisempia ja strategisempia ”varjopapereita”, joiden pitäisi nousta komission arkipuuhien yläpuolelle. ”Siitä pitäisi viestiä enemmän ulospäin eikä ainoastaan Brysselin kuplassa. Pitää antaa tietoa siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia tällä unionilla on.”

Salla haluaa viedä unionia liittovaltion suuntaan puolustus-, ulko- ja talouspolitiikassa. Samanaikaisesti moni vaikuttaja, kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, vetää vastakkaiseen suuntaan: valtaa on palautettava jäsenmaille.

”Liittovaltio on suurin luuranko kaapissani, ja suurimmat salaisuudet pitää marssittaa eturiviin”, Salla sanoo.

Mutta ei mikä tahansa liittovaltio. Pitää määritellä, mitä federalismilla tarkoitetaan. Salla esimerkiksi haluaisi, että euroryhmän maiden puheenjohtajan tehtävä olisi pysyvä. Mutta hän ei ole varma, pitäisikö euroalueella olla yhteinen valtiovarainministeriö.

Salla haluaisi, että EU:n ulkopolitiikka on yhteisen vahvan ulkoministerin käsissä. Hän kannattaa tiiviimpää puolustusyhteistyötä mutta ei varsinaista EU-armeijaa. Suomen on hänestä ehdottomasti säilytettävä varusmiesarmeijansa.

Entä sotilasliitto Nato, kyllä vai ei?

”Totta kai Natoon. Suomella ei ole nyt turvaa hädän hetkellä.”

Sallan mielestä Suomen asema Naton rauhankumppanuusmaana muistuttaa erehdyttävästi EU:sta irtoavaa Britanniaa. Ollaan tavallaan mukana mutta ilman vaikutusvaltaa.

Brysseliläisestä vinkkelistä Sallan federalismi osoittautuu aika maltilliseksi keskitien ajatteluksi. Joissakin mietteissään Salla kuulostaa kovasti pomoltaan. ”Juncker sanoo, että ei ole järkevää säädellä suihkumyssyjä Euroopan tasolla.”

Ilman suuria ponnisteluja Salla tuo mieleen toisen kokoomuspoliitikon, Alexander Stubbin. Sen, joka juoksee, joka menee neuroottisella tarmolla kohti päämääriään, joka uskoo Natoon ja Eurooppaan ja joka pääsi nuorena EU-komission puheenjohtajan – tuolloin Romano Prodin – strategiatiimiin.

Salla sai sadat vapaaehtoiset mukaan vaalikampanjaansa, ja lahjoittajat tukivat häntä 70 000 eurolla. Vaalit menivät hyvin, mutta eivät aivan maaliin asti. Salla oli eniten ääniä saaneiden listalla sijalla 33. Federalistin visioon uskoi 14 035 suomalaista.

Vieläkö tekisi mieli testata kansansuosiota seuraavissa eurovaaleissa?

Eteläkarjalainen ei kiertele. ”Jos kokoomus ottaa listoille.”

Elokuussa Salla maksoi pankille kevään 2014 vaalilainansa – 25 000 euroa – viimeisen erän. Syyskuussa hän perusti uuden vaalitilin. ”En halua olla vain neljän seinän sisällä kirjoittamassa asioista. Haluan kysyä ihmisiltä suoraan turuilla ja toreilla, mitä he haluavat EU:n heille tekevän.”

Asenteesta parlamenttiin pääsy ei ainakaan jää kiinni. Siitä todistaa opettaja Maija-Liisa Pesonen.

”Aura oli tomera ja aikaansaava tyttö jo ihan pienenä”, eläkkeellä oleva Pesonen sanoo puhelimessa Lappeenrannasta.

Pesonen oli kerran joutunut kesken oppitunnin rientämään puhelimeen toiselle puolelle koulurakennusta. Kun hän palasi luokkaan, Salla istui opettajan pöydän takana.

”Aura oli laittanut toiset töihin. Hän sanoi, että ’aha, sinä palasit’, ja meni paikalleen istumaan.”