Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski esitti viime viikolla A-studion keskustelussa työvoimapoliittisen vision. Hän patisteli nuoria työttömiä metsänhoitotöihin.

”Riittää, kun istuu autoon tai junaan ja katselee metsään, niin siellä on aika paljon tekemätöntä työtä”, hän sanoi.

”Ai risusavotta?” keskustelukumppani Lauri Ihalainen (sd) huokaisi.

Some kuumeni heti: Haluaako Koski työttömät pakkotöihin? Miksi se nöyryyttää nuoria? Mitä se nuori työtön siellä metsässä tekisi? Sehän vaan satuttaa itsensä vesurilla.

Susanna Kosken haukkujaisille syntyi oma hashtag: #risusavotta. Mikä se risusavotta oikein on, joku kysyi.

Hashtag on lyhytviestipalvelu Twitterissä käytettävä merkki, jonka avulla käyttäjä löytää itseään kiinnostavat keskustelut viestivirrasta. #-merkkiä kutsutaan myös risuaidaksi.

Risusavotta puolestaan tarkoittaa metsänpohjan siivoamista oksia karsimalla ja pikkupuita kaatamalla. Tarkistin asian Wikipediasta.

Risuaita-risusavotta yhdistää some-Suomen ja agraari-Suomen. Risusavotasta tulee mieleen 1950-luvun Suomi, jolloin työttömät pakotettiin hätäapu- ja työllisyystöihin metsää raivaamaan tai teitä rakentamaan. # eli risuaita puolestaan kuvaa osaamiseen ja koulutukseen panostavaa nykyaikaa.

Susanna Kosken tokaisu tekemättömästä työstä on väsynyt fraasi. Metsässä toki on paljon tekemistä, voi poimia vaikka marjoja. Mutta ei sieltä löydy palkkatöitä tuhansille nuorille, joilla ei ole koulutusta metsänhoidosta.

Minäkin sorruin riekkumaan Koskelle internetissä. Totesin Uutisraportti-podcastissa, netin puheohjelmassa, että Kosken ajatuksista tulee mieleen Kari Hotakaisen Bronks-kirja.

Hotakainen piirtää dystopian, kauhukuvan tulevaisuuden yhteiskunnasta. Se on jakautunut kahteen osaan: Keskustaan ja Joutomaahan.

Keskustassa asuvat ”mielensivelijät”. He ovat siistiä sisätyötä tekeviä konsultteja, jotka luovat raportteja, naputtelevat tietokonetta ja pyörittelevät papereita.

Kahdeksan kilometrin päässä Keskustasta sijaitsee Joutomaa, jossa ihmiset tekevät kovaa ruumiillista työtä, siirtävät maata paikasta toiseen. Selvitäkseen tästä ihmiset ovat vahvistaneet ruumiitaan rautaosilla.

Mielensivelijät päättävät, että Joutomaa on liian täynnä. Moni Joutomaan asukas on heidän mielestään muuttunut ”toistaitoiseksi”. Työkyky on mennyt, koska raskas aherrus on kuluttavaa. Niinpä työttömät päätetään pakkosiirtää metsään.

”Tuntuu kurjalta siirtää ihmisiä”, siirroista vastaava projektipäällikkö Jani Lagerfeldt miettii kirjassa. Silti se on hänen mukaansa välttämätöntä. Kaikkia ihmisiä ei vain ole mahdollista pitää mukana. Parempina aikoina toistaitoisia voitiin katsoa läpi sormien, ”nyt samat ihmiset menevät nauloina läpi kämmenen”.

Toistaitoiset eivät suostu vapaaehtoisesti lähtemään. Niinpä heitä viedään metsään maansiirtokoneella.

Kari Hotakaisen Bronks ilmestyi vuonna 1993 keskellä lamaa. Samoihin aikoihin Suomen työvoimapolitiikan suunta muuttui. Työ ei ollut enää oikeus vaan yhä enemmän velvollisuus.

Ryhdyttiin puhumaan kannustinloukuista. Siitä, että työn pitää olla aina kannattavaa. Työttömyysturvan sanottiin laiskistavan ihmistä. Niinpä etuuksia leikattiin ja tukien tarveharkintaa lisättiin. Myös työttömän velvollisuudet kasvoivat.

Suomeenkin levisi oppi ”aktiivisesta työvoimapolitiikasta”. Ryhdyttiin puhumaan osallistavasta tai vastikkeellisesta sosiaaliturvasta.

Askeleet ovat olleet aika pieniä. Nykyisen hallituksen aikana tahti on kuitenkin kiihtynyt. Ansiosidonnainen työttömyysturva lyhenee pian sadalla päivällä. Nyt väännetään työttömien omavastuupäivien lisäämisestä.

Työttömyys on suomalaisen yhteiskunnan suuri ongelma. Se on kämmenen läpi isketty naula.

Aktiivisessa työvoimapolitiikassa on toki paljon hyvää. Tukityöllistämisellä ja koulutuksella saadaan ihmisiä töihin ja pystytään myös estämään syrjäytymistä. Ainakin jossain määrin.

Käytännössä aktivointi tarkoittaa sitä, että työttömälle luodaan taloudellisia kannustimia työntekoon. Helpoiten tämä onnistuu leikkaamalla työttömyyspäivärahoja.

Ongelma on, että jossain vaiheessa leikkaamisessa tulee raja vastaan. Ihmisten ei voi antaa kuolla nälkään. Siksi on puhuttu yhä enemmän pakkoaktivoinnista. Jos työtön ei mene töihin, hän menettää tukensa.

Yksi pakkoaktivoinnin apostoli on kokoomuksen Juhana Vartiainen. Hän siteeraa mielellään Århusin yliopiston professoria Torben Andersenia, jonka mukaan ketään ei voi työntää vähimmäistulorajan alle – ”mutta hänen vapaa-aikansa voi anastaa”.

”Juuri tämä vapaa-ajan menettämisen uhka saa ekonometrisen tutkimuksen valossa osan työttömistä hakemaan hanakammin töitä”, Vartiainen kirjoitti vuonna 2014.

Ekonometrinen tutkimus! Se tavallaan selittääkin Susanna Kosken puheet. Tuskin kukaan kokoomuslainen oikeasti haluaa työttömiä risusavottaan töihin. Ei varsinkaan kunnan palkkalistoille. Eivätkä heitä sinne yrityksetkään palkkaa.

Risusavotta onkin siis pelote. Toivotaan, että pakkotyön uhka saisi työttömän ottamaan vastaan minkä tahansa muun työn. Millä tahansa palkalla.

#Risusavotta on fiktiota kuten Kari Hotakaisen Joutomaa. Silti risusavotta saattaa vielä joskus olla totta. Ilman sitä edessä olevaa risuaitaa.