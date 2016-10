Republikaanien hajaannus mahdollisti Trumpin esiinmarssin – lue kokonainen luku Saarikoskien tuoreesta Trump-kirjasta

Donald Trumpin menestystä on mahdotonta ymmärtää, ellei tunne republikaanisen puolueen lähihistoriaa. Siksi täytyy palata ajassa taaksepäin ja katsoa, miksi toinen Yhdysvaltain suurista puolueista oli niin altis Trumpin kaltaisen julkkisliikemiehen populistiselle sanomalle.

Republikaanipuolue perustettiin vuonna 1854, kun pohjoisvaltioiden orjuuden vastustajat kyllästyivät demokraattien hitaaseen etenemiseen asiassa. Vuonna 1860 republikaanien ehdokas Abraham Lincoln valittiin presidentiksi. Lincoln voitti sisällissodan, pelasti maan yhtenäisyyden ja lakkautti orjuuden – saavutuksia, jotka ovat tehneet Lincolnista lukuisien kyselyjen mukaan maan historian arvostetuimman presidentin. Kutsumanimensä GOP eli Grand Old Party (Suuri Vanha Puolue) republikaanipuolue sai sisällissodan jälkeen, kun republikaanit hallitsivat Yhdysvaltain politiikkaa ylivoimaisella tavalla etelän tappion jälkeen.

Sisällissodan jälkeen etelävaltioiden katkerat valkoiset vihasivat vuosikymmeniä republikaaneja. He muodostivat demokraattisen puolueen konservatiivisen siiven, joita kutsuttiin sinisiksi koiriksi. Etelä alkoi avautua republikaaneille vasta 1950-luvulta lähtien, kun kansalaisoikeusliike vahvistui demokraattipuolueessa ja arvokonservatismi republikaaneissa. Siitä alkoi amerikkalaisen politiikan suuri muutos, johon myös Trumpin menestys liittyy.

Yhdysvaltain pääpuolueita kutsutaan usein suuriksi teltoiksi, joiden sisään mahtuu monenlaista viheltäjää. Republikaanipuolueen teltta oli vielä 1970-luvulla niin suuri, että sinne olisivat helposti mahtuneet kaikki ei-sosialistiset suomalaispuolueet. Puolueessa oli niin edistyksellisiä liberaaleja, maltillisia teknokraatteja kuin arvokonservatiivejakin.

Konservatismilla tarkoitetaan perinteisesti ajatussuuntaa, jossa yhteiskunnalliseen kehitykseen suhtaudutaan epäilevästi ja varovasti. Se on korostanut maltillisuutta ja sovinnollisuutta ja kaihtanut radikalismia sekä suuria utopioita. Republikaanipuolueen konservatismi kääntyi kuitenkin radikaaliin suuntaan 1960-luvun alussa, jolloin äärikonservatiivi Barry Goldwater voitti liberaalin Nelson Rockefellerin kilpailussa republikaanipuolueen presidenttiehdokkuudesta. Varsinaisen presidentinvaalin Goldwater hävisi murskaavasti demokraattien Lyndon B. Johnsonille, mutta puolueessa jäivät elämään hänen ajatuksensa, joita Robert Horwitz kutsui nimellä ”establismentin vastainen konservatismi” teoksessaan Anti-establishment Conservatism from Goldwater to the Tea Party.

Tähän ajatussuuntaan kuului epäluulo valtiota kohtaan, usko rajoittamattomaan markkinatalouteen sekä militaristinen antikommunismi. Erityisesti puhe Valinnan aika, jonka Ronald Reagan piti puoluekokouksessa Goldwaterin puolesta, on jäänyt Yhdysvaltain historiaan uuden konservatiivisuuden sotahuutona. ”Vaalin tärkein kysymys on tämä: uskommeko kykyymme hallita itse itseämme vai hylkäämmekö Amerikan vallankumouksen ja tunnustamme, että pieni älymystöeliitti kaukaisessa pääkaupungissa voi suunnitella elämämme paremmin kuin me itse.”

Reaganista tuli esikuva ja sankari nuorille, jotka löysivät yksilönvapaudesta ja antikommunismista samanlaista innoitusta kuin demokraatit tasa-arvosta ja vapaamielisyydestä. Valtion vastaiset konservatiiviset ajatukset alkoivat saada vastakaikua laajemmissa piireissä 1960–70-luvuilla, kun demokraatit onnistuivat ajamaan läpi monia vapaamielisiä uudistuksia. Tärkeimpänä niistä pidetään korkeimman oikeuden vuonna 1973 tekemää niin sanottua Roe vastaan Wade -päätöstä, joka laillisti abortin koko maassa. Aikaisemmin kristillisesti ajattelevat konservatiivit olivat pitäneet itseään maan selkärankana ja hallitsevana luokkana, mutta nyt he katsoivat menettäneensä asemansa ajatussuunnalle, jota he nimittivät ”maallistuneeksi humanismiksi”. Kyselyissä yhä useammat konservatiivit alkoivat sanoa kokevansa itsensä vieraiksi omassa maassaan.

Kun valta siirtyi oikeistolta vasemmistolle, utopioihin uskominen siirtyi vasemmistolta oikeistolle. Vielä 1960-luvulla vasemmistolaiset olivat laulaneet radikaalista muutoksesta, mutta 1970-luvulla he alkoivat toteuttaa unelmaansa uudistus kerrallaan. Samaan aikaan oikeistolaisissa alkoi vahvistua haave suuresta käänteestä. ”Kristillisen oikeiston utopismi liittyy anti-moderniin pyrkimykseen purkaa yhteiskunnan sektoroituminen, poistaa yksityisen ja julkisen ero ja – sosiologi Max Weberin termein – palauttaa maailma jollain tavalla pyhyyden katon alle”, Horwitz kirjoittaa historiikissaan.

Poliittisesti maltillinen eliitti piti republikaanipuolueessa valtaa 1970-luvulle asti, mutta se oli lopulta voimaton konservatiivisen tulvan edessä. Reagan valittiin presidentiksi vuonna 1980. Heti presidenttikautensa avauspuheessa Reagan osoitti aikojen muuttuneen. ”Valtio ei ole vastaus ongelmiimme, valtio on ongelma”, Reagan julisti. Poliitikkona Reagan ei ollut kuitenkaan kiihkoilija vaan pragmaatikko. ”Yritin selittää radikaaleille konservatiiveille, että jos saa 75 tai 80 prosenttia siitä, mitä haluaa, se kannattaa ottaa, ja tapella lopusta myöhemmin, mutta he eivät koskaan tottuneet ajatukseen”, Reagan valitti.

Reaganin kaudella armeijaa vahvistettiin ja talouskasvua vauhditettiin veronalennuksilla. Se merkitsi sitä, että valtionvelka loikkasi 997 miljardista liki kolmeen biljoonaan (eli kolmeentuhanteen miljardiin dollariin). Reaganin kaudella maailman pankkiirista tuli maailman kerjäläinen. Siitä ei kuitenkaan välitetty, kun velkaraha oli potkaissut talouden kasvuun. Kasvun hyödyistä valtaosa meni rikkaille, mutta tarjontataloudeksi nimetyn opin kannattajat vakuuttivat, että ne valuvat lopulta kaikille. Reaganin kahdeksan vuoden valtakausi huipentui Neuvostoliiton vapautumiseen ja lopulta sosialismin kaatumiseen. Reagan oli luvannut tehdä Yhdysvalloista loistavan kaupungin vuorella, ja hän tuntui pitäneen sanansa.

Reaganin ajasta tuli konservatiiveille kultakausi, johon on sen jälkeen verrattu kaikkea. Verojen alentamisesta ja vahvasta armeijasta muodostui uskonkappaleita, joilla poliitikkojen puhdasoppisuutta mitattiin. Samalla evankelikaalisten uskonnollisten vaikutusvalta puolueessa kasvoi, mikä perustui liikkeen tiukkaan järjestäytymiseen. ”Evankelikaaliset panivat olkihattuisen miehen seisomaan keskelle käytävää. Kun miehellä oli hattu päässä, kaikki äänestivät kyllä, ja kun mies riisui hattunsa, kaikki äänestivät ei”, kristittyjen toimintatapoja kuvattiin Geoffrey Kabaservicen kirjoittamassa republikaanisen puolueen historiassa Rule and Ruin.

Reaganin jälkeen republikaanit ajautuivat kierteeseen, joka on vienyt puoluetta kauemmas ja kauemmas oikealle. Kierre on seurannut samoja lakeja, jotka ovat tuttuja niin uskonlahkoista kuin poliittisista ääriliikkeistäkin. Vaalien alla konservatiiviehdokkaat ovat luvanneet äänestäjilleen suuria muutoksia, joiden läpivienti on todellisessa maailmassa kuitenkin osoittautunut mahdottomaksi. Seuraavissa vaaleissa astetta kiihkeämmät ehdokkaat ovat syyttäneet edellistä sukupolvea petturuudesta ja vannoneet olevansa puhdasoppisempia ja tinkimättömämpiä. Ja niin edespäin.

Tämä on johtanut siihen politiikkaan, jota Kabaservice kutsuu ”hallitsemiseksi ja tuhoamiseksi”. Koska äärioikeisto ei ole kyennyt toteuttamaan poliittisia muutoksiaan, se on keskittynyt poliittiseen sabotaasiin. Kolme kertaa (1995, 1996 ja 2013) republikaanit ovat katkaisseet liittovaltion rahoituksen yrittäessään kiristää demokraattipresidenttiä. Julkisuudessa republikaaneja syytettiin terroristeiksi, jotka ottivat Amerikan panttivangikseen. 1990-luvun lopussa republikaanit panivat presidentti Bill Clintonin syytteeseen tämän harrastettua seksiä Valkoisen talon harjoittelijan kanssa. Aikaisemmin puolueiden johtavat poliitikot olivat yleensä tulleet hyvin toimeen keskenään, mutta nyt puolueiden väliin tuli aitoa vihaa.

Ronald Reaganin kaudella valtaan päässyt uusliberalistinen talousoppi ei koskaan täyttänyt lupauksiaan. Rikkaita suosivat veronalennukset rikastuttivat rikkaita, mutta niiden hyödyt eivät koskaan valuneet köyhimmille, kuten oli vakuutettu. Keskiluokan reaalitulot eivät ole nousseet kymmeniin vuosiin. Samaan aikaan rikkain yksi prosentti (tai pikemminkin superrikkaiden 0,01 prosenttia) on karannut omille teilleen. Republikaanien kannattajista kaikki eivät ole rikkaita, eivätkä rikkaiden äänet olisi ikinä riittäneet puolueelle vaalivoittoon. Siksi puolueen vaalistrategit ovat jo pitkään pyrkineet ohjaamaan äänestäjien huomion puolueen rikkaita suosivasta talouspolitiikasta erilaisiin mieltä kuohuttaviin moraalikysymyksiin, kuten abortteihin, aseenkanto-oikeuteen, homoliittoihin tai uusimpana teemana transsukupuolisten vessoihin.

Republikaanisen puolueen entinen aktiivi Mike Lofgren on yksi puolueen nykylinjaan tuskastuneista. Vuonna 2012 hän julkaisi kirjan The Party is Over, jossa hän tiivisti republikaanien silmänkääntötempun: ”Tietäen, että loppujen 99 prosentin olisi vaikea innostua puolueen ohjelmasta, joka on peittelemättä julistautunut rikkaiden etujen edistämiseen, republikaanipuolue on turvautunut häikäilemättömään markkinointikampanjaan: kulttuurisotia lietsomalla ja kansallisesta turvallisuudesta puhumalla harhautetaan äänestäjät puolueen todellisista tavoitteista.”

Lofgrenin mukaan ovelin temppu on republikaanien ”antielitismi”: ”Republikaanipuolueen tapana on puhua halveksivasti niin sanotuista eliiteistä (joilla se tarkoittaa koulutettuja kriittisiä ajattelijoita) peittääkseen sen, että se on alistunut täysin Amerikan todelliselle eliitille: rahavallalle, joka johtaa maata.”

Jos Ronald Reagan oli ollut konservatiivien toivo, George W. Bush edusti samaa evankelikaalisille kristityille. Vuoden 2000 kiistellyn presidentinvaalit voittaneessa Bushissa yhdistyivät molemmat Reaganin uskonkappaleet eli uusliberaali talouspolitiikka ja uuskonservatiivinen turvallisuuspolitiikka – ja päälle saatiin vielä annos uudestisyntyneen uskonvarmuutta.

Robert Horwitzin mukaan uskonnollinen utopismi saapui George W. Bushin myötä Valkoiseen taloon. Se näkyi hänen mukaansa erityisesti terrorismin vastaisessa sodassa, johon Bushin uskonnollisella maailmankuvalla oli suuri vaikutus. Horwitz lainaa journalisti Kurt Eichenwaldin raporttia Bushin ja Ranskan presidentin Jacques Chiracin puhelinkeskustelusta, jossa Bush sanoi, että Lähi-idässä oli käynnistynyt ”Gogin ja Magogin taistelu”, jossa ”Raamatun ennustukset toteutuvat” ja pohja ”uudelle maailmanajalle luodaan”.

George W. Bushin presidenttikaudesta tuli fiasko. Hän yritti vastata al-Qaidan nousuun sotilasvoimalla, mutta Irakin sodasta kehkeytyi kallis kaaos. Presidenttikauden katastrofin täydensi finanssikriisi, jonka ei olisi silloisen talousviisauden mukaan pitänyt olla edes mahdollinen. Kahdeksassa vuodessa W. oli onnistunut romuttamaan sekä uusliberalismin että uuskonservatiivisuuden eli tuhlaamaan Ronald Reaganin ja oman isänsä George Bush vanhemman perinnön. ”Bushin vuodet todistivat jälleen, että konservatiivit olivat hyviä tekemään politiikkaa mutta kehnoja hallitsijoita ja että republikaaninen puolue ilman maltillisia oli kuin muskelimies ilman aivoja”, Kabaservice tiivisti.

Kenellekään tuli tuskin yllätyksenä, kun republikaanipuolueen konservatiivit ilmoittivat Bushin epäonnistumisen johtuneen siitä, että tämä oli ollut aivan liian maltillinen. He vaativat entistä äärimmäisempää konservatiivisuutta. Vastoinkäymisten kasautuessa rivikannattajien raivo alkoi suuntautua yhä enemmän puolueen johtoon, josta oli nyt tullut osa vihattua eliittiä. Moni pitkäaikainen republikaanipoliitikko on viime vuosina saanut otsaansa pelottavan leiman

”RINO” eli republican in name only. Näitä Rino-sarvikuonoja on metsästetty ilman armoa.

Puolueen kenttäväki on kehittänyt monia tapoja valvoa Washingtoniin lähettämiään poliitikkoja. Ensin republikaaniehdokkaita vaadittiin sitoutumaan kirjallisesti olemaan korottamatta veroja. Myöhemmin kuristusotetta on kiristetty. Lukuisat konservatiiviset painostusjärjestöt pitävät kirjaa äänestyksistä ja antavat ehdokkaille arvosanan heidän konservatiivisuudestaan. Arvosteltavia asioita ovat esimerkiksi suhtautuminen aseisiin, aborttiin, uskontoon tai ylipäänsä mihin tahansa, mitä demokraatit esittävät.

Yksi arvosanojen jakajista on verkkosivusto Conservative Review, jonka mukaan Yhdysvaltain konservatiivisin kongressimies on tällä hetkellä utahilainen senaattori Mike Lee, jonka ”vapausarvosana” on täydet sata prosenttia. Muut mitalisijat menivät kahdelle näiden vaalien presidenttiehdokkaalle, Ted Cruzille ja Rand Paulille.

Takavuosina maassa oli monia seutuja, joissa menestyäkseen poliitikon oli vältettävä äärimmäisiä kantoja, mutta sen jälkeen kun demokraatit menettivät etelän republikaaneille, maa on jakautunut yhä tiukemmin rannikoiden demokraattisiin ja sisämaan republikaanisiin osavaltioihin. Jakautumista vahvisti republikaanien vuoden 2010 vaalien salainen operaatio.

Puoluejohdossa oli huomattu, että piirtämällä vaalipiirit sopivalla tavalla republikaanit saattoivat hankkia itselleen merkittävän etulyöntiaseman kongressin edustajainhuoneen vaaleissa. Vaalipiirit piirretään osavaltiotasolla, joten ensin puolue sijoitti rahaa voittaakseen mahdollisimman monta tiukkaa osavaltiovaalia. Sen jälkeen puolueen asiantuntijat piirsivät kongressiedustajien vaalipiirit uusiksi republikaanien kannalta mahdollisimman edullisella tavalla. Tämä operaatio varmisti republikaaneille lähes varman valta-aseman edustajainhuoneessa vuoteen 2020 asti, jolloin vaalipiirit piirretään seuraavan kerran uusiksi.

Maan poliittisen ilmapiirin kannalta äänestyspiirien piirtäminen poliittisin perustein on turmiollista, sillä republikaaniäänestäjät jäävät yleensä yhden ja demokraatit toisen alueen sisään, joten molempien puolueiden ehdokkaat voivat keskittyä todistelemaan omaa puhdasoppisuuttaan tarvitsematta ajatella asioita eri tavalla ajattelevien näkökulmasta.

Kaiken huipuksi republikaanit ovat yrittäneet viime vuosina vahvistaa asemaansa vielä henkilökorttimääräyksillä, joiden näennäinen tarkoitus on estää vaalivilppiä, mutta todellinen päämäärä hankaloittaa demokraatteja suosivien vähemmistöjen äänestämistä.

Republikaanien häikäilemätön vaalitaktikointi kertoo kasvavasta epätoivosta, sillä puolue on menettämässä otteensa äänestäjäkunnasta. Vielä 1980-luvulla republikaaneilla oli maassa ideologinen yliote ja runsaasti nuoria innostuneita kannattajia. Se on kuitenkin hukannut molemmat siirryttyään yhä kauemmas oikealle. Vuoden 1988 jälkeen republikaanit eivät ole saaneet enemmistöä presidentinvaalien äänistä kuin yksissä ainoissa vaaleissa, vuonna 2004.

Demokraattien kannattajiksi ilmoittautuvia on nykyään noin viisi prosenttia enemmän kuin republikaanien kannattajiksi ilmoittautuvia, ja ero on erityisen suuri nuorten ja vähemmistöjen keskuudessa. Vaalitilanteessa eroa tosin tasoittaa se, että nuoret ja vähemmistöihin kuuluvat äänestävät laiskemmin kuin republikaanien vanhemmat kannattajat. Siksi äänestysprosentti on vaalituloksen kannalta hyvin ratkaiseva: mitä useammat äänestävät, sitä paremmin demokraatit menestyvät.

Kongressin äänestyskarttojen perusteella nykyinen kongressi on kautta aikojen ensimmäinen, jossa kaikkein konservatiivisin demokraatti on liberaalimpi kuin kaikkein liberaalein konservatiivi. Kahden puolueen välissä ei siis ole pienintäkään yhteistä maaperää. Yhdysvaltoja on perinteisesti hallittu poliittisesta keskustasta, mutta molempien puolueiden siirryttyä kohti omia laitojaan keskusta on kadonnut ja maan hallitseminen on käynyt hyvin vaikeaksi.

Nykyään puolueiden erot ovat niin suuria, että monet päättävät jo asuinpaikastaankin sen perusteella, että saavat pysyä samoin ajattelevien seurassa. Se tietysti vahvistaa entisestään maan jakautumista, joka on alkanut vaikuttaa jopa perheenmuodostukseen. Kun amerikkalaisilta vanhemmilta kysytään lastensa avioitumisesta, he ovat paljon valmiimpia ottamaan perheeseensä eri rotuisen ihmisen kuin eri tavalla äänestävän.

Politiikan polarisaatio ei tietenkään johdu pelkästään republikaaneista. Myös demokraatit ovat siirtyneet kohti omaa laitaansa eli vasemmalle. Mutta kaikkien kyselyjen mukaan demokraattien kannattajat ovat paljon valmiimpia kompromisseihin kuin republikaanit, joista enemmistö pitää periaatteissa pysymistä tärkeämpänä kuin tulosten saavuttamista.

Republikaaniset alueet merkitään vaalikartoissa punaisella ja demokraattiset alueet sinisellä värillä. Puolueiden värikoodit ovat nykyään niin vakiintuneita, että on vaikea muistaa, että ne syntyivät vasta vuoden 2000 dramaattisen presidentinvaalin yhteydessä. Eurooppalaisiin puolueväreihin tottuneen on vaikea ymmärtää, miksi oikeistopuoluetta merkitään punaisella ja vasemmistolaisempaa puoluetta sinisellä, mutta Yhdysvaltain nykyiseen poliittiseen ilmapiiriin se sopii hyvin. Punainen on intohimon ja vallankumouksen väri, kun taas sininen edustaa rauhallisuutta ja järkeä.

Poltetun maan politiikka on käynyt kalliiksi republikaanipuolueelle, mutta se on hyödyttänyt kaikkein tiukimpia oikeistolaisia. Se on nimittäin tehnyt kaikenlaiset kompromissit ja maan kannalta välttämättömistäkin asioista sopimisen lähes mahdottomiksi, mikä sopii hyvin kiihkokonservatiivien tavoitteisiin.

Konservatiivien politiikka lähtee nimittäin siitä, että he syyttävät liittovaltiota kaikesta mahdollisesta, joten he laskevat vain hyötyvänsä, kun liittovaltio toimii niin huonosti, että ihmiset kääntyvät sitä vastaan – ja se onkin onnistunut. Vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä kongressiin suhtautui myönteisesti ainoastaan yhdeksän prosenttia vastaajista eli kaksi prosenttia vähemmän kuin kannatti ajatusta Yhdysvaltain siirtymisestä kommunismiin.

Mike Lofgrenin mukaan sabotaasi on republikaaneille rationaalinen valinta, koska puolueella ei enää ole sellaista politiikkaa, jota se voisi oikeasti toteuttaa. ”Puolue toteuttaa Leninin periaatetta: mitä huonompaa, sitä parempi.” Sabotaasipolitiikka on myös vahvistanut kiihkokonservatiivien valtaa republikaanipuolueen sisällä, sillä moni maltillisen linjan edustaja on luopunut politiikasta huomattuaan puolueen nykylinjan mahdottomuuden.

”Republikaaninen puolue on muuttunut kumoukselliseksi häiriköksi – aatteellisesti äärimmäiseksi, perinteistä sosiaalista ja taloudellista ajattelua halveksivaksi, kompromisseja kaihtavaksi, perinteisistä tosiasioista, todisteista ja tieteestä piittaamattomaksi sekä poliittisten vastustajien toiminnan oikeutuksen kieltäväksi”, arvioivat politiikan tutkijat Thomas Mann ja Norman Ornstein kirjassaan It’s Even Worse than It Looks.

Vuoden 2008 vaaleissa republikaanit ylittivät taas yhden rajan, kun aiemmin vakavamielisenä pidetty senaattori John McCain valitsi varapresidenttiehdokkaakseen Alaskan kuvernöörin Sarah Palinin. Palin oli noussut kenttäväen suosioon räväköillä puheillaan, mutta herättänyt hämmennystä jokseenkin täydellisellä tietämättömyydellään politiikan asiakysymyksistä. Kun Palinilta kysyttiin, mistä hän hankkii tietonsa ajankohtaisista asioista, hän kertoi lukevansa sanomalehtiä, muttei pystynyt kysyttäessä nimeämään yhtä ainoaa.

Palinin menestys todisti, että merkittävä osa äänestäjiä suhtautui politiikkaan niin torjuvasti, että oli valmis kannattamaan perinteisessä mielessä kyvytöntäkin ehdokasta, kunhan tämä jakoi heidän antielitistisen politiikkavihansa. Vuoden 2012 vaaleissa Palinin perintöä edusti pitsakeisari Herman Cain, joka hänkin nousi hetkeksi republikaaniaktiivien suosioon.

Vaalikampanjan aikana republikaanipuolueen oma kannatustutkija Ed Rogers tiivisti republikaanien kenttäväen tunnot: ”Vaikkei Cainista tule ehdokastamme, hänen suosionsa kertoo paljon republikaaniaktivistien psykologiasta: meidän porukkamme haluaa jonkun, joka on aito, omaperäinen, tuore, suorapuheinen ja pidettävä. Eikä meillä ole suurta sietokykyä liian monille tosiasioille eikä liialle informaatiolle.”

Barack Obaman vuoden 2008 vaalivoiton jälkeen vihaiset konservatiivit järjestäytyivät teekutsuliikkeeksi, joka alkoi tukea omia ehdokkaitaan republikaanipuolueen sisällä. Vaikka liike ei ole vetänyt puoleensa kuin noin kolmanneksen puolueväestä, tehokas organisoituminen, sosiaalisen median taitava hyödyntäminen ja häikäilemätön junttaus ovat taanneet sille kokoaan suuremman vallan.

Konservatiivien johtohahmoksi on ainakin omasta mielestään noussut texasilaissenaattori Ted Cruz, joka hankki vuonna 2013 mainetta omiensa parissa ja vihamiehiä muualla pitämällä senaatissa 21 tuntia kestäneen puheen Obaman terveydenhoitouudistusta vastaan. Cruz suhtautuu omaan republikaanipuolueeseensa niin torjuvasti, ettei mielellään edes mainitse sen nimeä vaan puhuu mieluummin ”konservatiivisesta liikkeestä”.

Varsinkin kokeneemmat republikaanipoliitikot ovat olleet puolueensa tilanteesta turhautuneita ja raivoissaan. He ovat kutsuneet puolueen kiihkokonservatiiveja ”hulluiksi”. Veteraanit ovat kuitenkin olleet voimattomia, sillä moni konservatiivien tielle asettunut on joutunut kärsimään. Viimeksi kiihkokonservatiivit syrjäyttivät edustajainhuoneen puhemiehen John Boehnerin, joka oli itse tullut Washingtoniin Newt Gingrichin johtamassa 1990-luvun alun oikeistoaallossa.

Republikaanipuolue on liikkunut jo niin kauas kansakunnan valtavirrasta, että sen kokouksissa liikuskelee paljon ihmisiä, joita elähdyttävät ajatukset esimerkiksi valkoisen rodun ylivallasta, liittovaltion tuhoamisesta tai uskonnollisesta messianismista. Jos puolue jatkaa liukumistaan oikealle, seuraava aalto saattaa heittää tätä väkeä kongressiinkin. Jo nyt tämän joukon vaikutus näkyy monen vaikutusvaltaisenkin republikaanipoliitikon puheissa.

Kesällä 2015 Yhdysvaltain armeija järjesti Texasissa normaalit sotaharjoitukset. Äärioikeistolainen radioesiintyjä Alex Jones heitti ilmoille epäilyn, että kyseessä oli liittovaltion suunnitelma takavarikoida texasilaisten aseet ja alistaa osavaltio sotilaskomentoon. Sen sijaan että olisi nauranut tällaisille salaliittopuheille, republikaanikuvernööri Greg Abbott määräsi Texasin kansalliskaartin tarkkailemaan sotaharjoituksia. ”Harjoitusten aikana on tärkeää, että texasilaiset tietävät, ettei heidän turvallisuuttaan, perustuslaillisia oikeuksiaan, omaisuuttaan eikä kansalaisoikeuksiaan loukata”, Abbott julisti.

Nykyisessä republikaanipuolueessa lasketaan olevan viisi enemmän tai vähemmän keskenään tappelevaa joukkiota: uskonnolliset konservatiivit, isänmaalliset konservatiivit, uuskonservatiivit, libertaristit ja markkinaliberaalit.

Ne kaikki ovat kuitenkin kaikki sen verran oikealla, että uransa loppupuolella jopa konservatiivisen liikkeen alkuvuosien sankaria Barry Goldwateria ehdittiin syyttää salaliberaaliksi mukakonservatiiviksi. Ronald Reagan potkittaisiin republikaanien nykyisestä teltasta varmasti ulos vasemmistolaisena häirikkönä.

Mike Lofgrenin diagnoosi on ankara: ”Republikaaninen puolue ei ole enää historiallisessa mielessä laajapohjainen konservatiivinen puolue. Se on harvainvalta, jolla on hyvin kehittynyt julkisuusstrategia, jonka tarkoituksena on rauhoitella ja unettaa tukijat vetoamalla perinteisiin, turvallisuuteen ja perheeseen samalla, kun puolue ajaa radikaalia ohjelmaansa, joka muuttaisi maan dickensiläiseksi korporaatiovallaksi omassa maassa ja uhoavaksi sotilasimperiumiksi muualla maailmassa.”

Jos republikaanisen puolueen tilanne on näin huono, onko Donald Trump puolueelle parantavaa lääkettä vai myrkkyä, joka tekee lopun puolueen kärsimyksistä? Se on tuhannen taalan kysymys.

Trump on kampanjassaan paljastanut republikaanipuolueen vuosia jatkuneen vaalibluffin niin tehokkaasti, ettei samaan olisi kyennyt taitavinkaan demokraatti. Hän on kääntänyt kylmästi selkänsä Ronald Reaganin aikana alkaneelle uusliberaalille talouspolitiikalle ja tunnustanut keskiluokan juuttuneen paikoilleen ja työläisten aseman romahtaneen samaan aikaan, kun pankit ja suuryritykset ovat rikastuneet, usein veronmaksajien kustannuksella. Trumpin sanoma on saavuttanut vastakaikua varsinkin sisämaan entisillä teollisuusalueilla, josta teollisuuden työpaikat ovat siirtyneet ulkomaille.

Samalla tavalla Trump on paljastanut republikaanien toisenkin huijauksen: puolue on pelannut maahanmuutossa kaksilla korteilla. Republikaanit ovat pitkään käyttäneet äänestäjien ennakkoluuloja ääntenkalastukseen arvostelemalla demokraattipuolueen vähemmistöjä tukevaa linjaa.

Samalla puolueen talouseliitti on pitänyt huolen siitä, että puolue on käytännössä tukenut vapaakauppaa ja melko vapaata maahanmuuttoa, mikä on tarjonnut työnantajille edullista työvoimaa. Trump on lopettanut tämän kaksinaismoraalin ja lähtenyt avoimesti maahanmuuttovastaiselle linjalle.

Myös turvallisuuspolitiikassa Trump on rikkonut republikaanien tärkeimmät tabut syyttäessään republikaanipresidentti George W. Bushia Irakin sodasta, valehtelusta ja kaupan päälliseksi vielä 9/11:stä. Trump on väittänyt vastustaneensa hyökkäystä Irakiin, vaikka hän tosiasiassa tuki sitä, kunnes kääntyi kriittiseksi vuosi sodan alkamisen jälkeen.

Kampanjassaan Trump on kyseenalaistanut uuskonservatiivien ajatuksen demokratian levittämisestä maailmaan ja sanonut, että arabidiktaattorien syrjäyttäminen on ainoastaan pahentanut Lähi-idän kaaosta. Kaiken huipuksi Trump on ylistänyt lämpimästi Venäjän johtajaa Vladimir Putinia. Tämä alleviivaa sitä, kuinka kauas puolue on tullut presidentti Ronald Reaganista, jolle Neuvostoliitto oli ”pahan valtakunta”.

Mahdollisimman kaukana republikaanipuolueen viime vuosien linjasta Trump on myös suhteessaan politiikan teon tapoihin. Republikaanit ovat korostaneet konservatiivista puhdasoppisuuttaan niin lujasti, että ovat mieluummin kaatuneet miekkaansa kuin antaneet milliäkään periksi. Sen sijaan Trumpilla ei tunnu olevan mitään vahvoja periaatteita, vaan hän on ilmoittanut olevansa joustava diilintekijä, joka haluaa saada asioita aikaiseksi.

Trumpin kampanja on todistanut, etteivät republikaanien kannattajat olleetkaan sellaisia kuin oli kuviteltu. Suuri osa puolueen tukijoista on vähemmän uskonnollisia, mutta vielä paljon vihaisempia kuin oli uskottu.

He inhoavat demokraatteja mutta eivät kannata republikaanien suurituloisia suosivaa talouspolitiikkaa. He vastustavat maahanmuuttoa ja vähemmistöjen kasvanutta vaikutusvaltaa. He ovat kyllästyneitä lähettämään poikiaan kuolemaan paikoissa, joiden nimeä he eivät osaa lausua.

Tarkkavainuisena markkinointimiehenä Trump löysi unohdetun kansan, josta kumpikaan puolue ei ollut välittänyt. Hänen diagnoosinsa amerikkalaisesta politiikasta ja varsinkin republikaanisen puolueen tilasta on ollut monella tavalla oikeaan osunut. Kysymys on siitä, onko Trump pelkkä paiseen puhkaisija vai onko hänellä myös lääkkeitä sairauden parantamiseen.

Trumpin vyörytyksen edessä republikaanit ovat miettineet, onko Trump vallannut heidän puolueensa vai ottanut sen ainoastaan lainaksi omaa julkisuuskampanjaansa varten.

Tätä pohti myös The Wall Street Journalin kolumnisti Gerald F. Seib heinäkuussa 2016. Jos Trump häviää vaalit ja katoaa näyttämöltä, republikaanien eliitti voi saada puolueensa takaisin, mutta Seib uskoo, että kysymys voi olla suuremmasta muutoksesta: ”Toisella mahdollisella selityksellä on syvällisemmät seuraukset. Sen mukaan Trump saapui näyttämölle, kun republikaanisen puolueen koko luonne oli muuttumassa, ja hän on toimija, joka kristallisoi tämän muutoksen.”

Trumpin myötä republikaanipuolue on kääntänyt selkänsä monille vanhoille uskonkappaleilleen, kuten vapaakaupalle, maahanmuutolle, aktiiviselle turvallisuuspolitiikalle, valtion roolin supistamiselle ja tulonsiirtojen leikkaamiselle. Puolueen kannattajien ydinjoukko ovat nyt heikosti koulutetut valkoiset, joista monet asuvat maaseudulla. ”Ympäri maata republikaanit ovat nykyään enemmän populistinen kuin perinteinen konservatiivinen puolue”, Seib kirjoittaa.

Uutistoimisto Bloombergin haastattelussa Trump pohdiskeli sitä, millainen uusi trumpilainen republikaanipuolue voisi olla: ”Viiden, kymmenen vuoden kuluttua se tulee olemaan työväenpuolue. Niiden ihmisten puolue, joiden reaalipalkat eivät ole nousseet 18 vuoteen ja jotka ovat vihaisia.”

New York Timesin haastattelussa heinäkuussa 2016 Trumpin pitkäaikainen avustaja Roger Stone muistutti, että jokainen menestynyt republikaanipresidentti Abraham Lincolnista Ronald Reaganiin on luonut puolueen uudestaan omaksi kuvakseen – ja juuri niin aikoo myös Trump tehdä. ”Meistä tulee taas keskiluokkainen työväenpuolue. Me jätämme taaksemme Bushien herrakerhopuolueen.”

Taloushistorioisija Michael Lindin mukaan todistamme nyt suurta järistystä, jossa republikaaneista on tulossa kansallinen työväenpuolue. Verkkolehti Politicossa toukokuussa kirjoittaneen Lindin mukaan konservatiivisesti ajattelevat valkoiset – monet heistä pienituloisia –ovat viime vuosina siirtyneet republikaanipuolueeseen. Puolueen poliittisen linjan vaihtuminen on Lindin mukaan väistämätöntä, vaikka Trump ei vaaleja voittaisikaan.

Lindin mukaan muutos tapahtuu juuri nyt, koska vuosikymmeniä kestänyt kulttuurisota (kiistely aborteista, homoliitoista ja muista arvokysymyksistä) on hiipumassa ja tekemässä tilaa uudelle yhteenotolle: oikeistolaisten nationalistien ja vasemmistolaisten internationalistien taistelulle, jota Lind nimittää ”rajasodaksi”.

Uudessa tilanteessa demokraatit on Lindin mukaan yhä selvemmin koulutettujen valkoisten ja etnisten vähemmistöjen sateenkaaripuolue, joka on vahvimmillaan suurissa kaupungeissa. Demokraatit eivät usko kansallisajatteluun, jota he pitävät rasismin ja fasismin yhtenä muotona, vaan toisaalta vähemmistöidentiteetteihin, toisaalta maailmankansalaisuuden ajatukseen. Uudet demokraatit ovat selvästi meritokraattinen puolue, joka kannattaa yrittämistä, markkinataloutta ja matalia veroja, mutta on myös valmis auttamaan tarvitsevia kansalaispalkan tapaisilla uudistuksilla.

”Kulttuurisota on ohi, ja puolueiden kannattajien uudelleen asettautuminen on nyt tapahtunut; puolueiden politiikan uusi suuntautuminen ja ”rajasota” – taistelu enimmäkseen oikeistolaisten nationalistien ja enimmäkseen vasemmistolaisten globalistien välillä – on juuri alkanut”, Lind kirjoitti kumealla tyylillä kuin Britannian pääministeri Winston Churchill aikanaan.

Trumpilaisten toiveet toteutuvat varmimmin, jos heidän ehdokkaansa voittaa marraskuun presidentinvaalit. Jos Trump häviää, puolueen konservatiivisiipi leimaa trumpilaisuuden tilapäiseksi mielenhäiriöksi ja vaatii paluuta perusarvoihin. Ensimmäisen taistelukutsun ehti jo esittää esivaalissa kakkoseksi jäänyt Ted Cruz, joka ei Clevelandin puoluekokouspuheessaan asettunut Trumpin tueksi vaan kehotti kannattajiaan äänestämään ”omantuntonsa mukaan”.

Vuoden 2020 vaaleihin tähyilee myös Ohion kuvernööri John Kasich, joka ei suostunut astumaan jalallaan puoluekokoukseen, vaikka se pidettiin hänen kotiosavaltiossaan. Hyvin esivaaleissa esiintynyt Kasich toivoo nousevansa puolueen maltillisen linjan johtohahmoksi. Republikaaneilla voi siis olla vielä edessään trumpilaisten ja muun puolueväen katkera sisällissota.

The Economist -lehti uskoo, että kävi vaaleissa miten tahansa, trumpilaisuus on tullut jäädäkseen. Heinäkuussa 2016 lehti vertasi analyysissään Trumpia vuoden 1964 presidentivaalien republikaaniehdokkaaseen Barry Goldwateriin ja vuoden 1972 demokraattiehdokkaaseen George McGoverniin. Molemmat olivat lehden mukaan edellä aikaansa ja hävisivät siksi presidentinvaalit murskanumeroin.

Heidän ajatusmaailmastaan – Goldwaterin konservatiivisuudesta ja McGovernin liberaalisuudesta – tui kuitenkin myöhemmin puolueiden valtavirtaa. Niin Economist ennustaa käyvän trumpilaisuudellekin. ”Herra Trumpin kruunajaiset Clevelandissa ovat hautajaiset vanhalle dynastialle. Ne voivat myös olla perusta uudelle.”