Ahtisaari ärsyyntyi, Granit suunnitteli mökkiremonttia – näin nobelistit puhuivat palkinnon jälkeen

Nobelin kultamitalin saajalta pitää aina kysyä: Miltä nyt tuntuu?

Taloustieteilijä Bengt Holmström maisteli ajatusta tällä viikolla.

”Enhän minä ole tässä mitenkään muuttunut, olen vuosikausia näitä asioita miettinyt ja tutkinut. Yhtäkkiä olen sitten vain maailman silmissä muuttunut”, tuore nobelisti puntaroi.

Nobel on kenties maailman arvostetuin tunnustus. Sen saajalta odotetaan painavia puheenvuoroja.

Professori Artturi I. Virtanen päätti heti palkinnon saatuaan haukkua tieteen rahoituksen. Kemian nobelisti oli marraskuussa 1945 Helsingin Sanomien haastattelussa äreänä:

”Jollei tutkimustyötä ryhdytä valtiovallan taholta aivan toisessa määrin tukemaan – – jäämme auttamattomasti yhä enemmän jälkeen kehittyneemmistä maista. Vain tieteellinen tutkimustyö voi antaa taloudellemme ja kansamme hyvinvoinnille luotettavat edellytykset.”

Virtanen oli suorasuinen tutkija, joka taisi saada Nobelista aimo annoksen lisäpuhtia. Hänestä tuli tuli Suomen Akatemian ensimmäinen johtaja. Hän myös hankki raskaan sarjan vihamiehiä. 1950- ja 1960-luvulla Virtanen arvosteli ulkopolitiikkaa ja joutui kahnauksiin Urho Kekkosen ja J. K. Paasikiven kanssa. Paasikivi purki kiukkua päiväkirjoissaan. Kekkonen lakkautti koko silloisen Akatemian.

Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008 saanut presidentti Martti Ahtisaari on arvostetuimpia suomalaisia. Hän on puhunut palkinnon jälkeen muun muassa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Mutta vastavalitulla nobelistilla oli takanaan vaikea presidenttikausi ja kitkainen suhde toimittajiin sekä politiikkaan. Jokin vanha skisma ehkä nousi Ahtisaaren mieleen, kun hän ärsyyntyi kysyttäessä, mihin aikoi käyttää palkinnoksi saamansa miljoona euroa.

”Mä en tiedä, onko teillä tapana kysyä niiltä ihmisiltä, jotka saa kolmannentoista kuukauden – toivottavasti teillä annetaan toimituksissa kolmannentoista kuukauden palkka – kysyttekö aina ihmisiltä, mihin se raha käytetään? Mä uskon, että tuo rahasumma ei ole niin valtavan suuri, että kyllä mä sille reikiä löydän.”

Läksytys oli turhaa, sillä samaa on kysytty ennenkin. Vuoden 1967 lääketieteen nobelisti Ragnar Granit suhtautui rahaan leppoisasti.

”Se [320 000 silloista Ruotsin kruunua] on nykyaikana melko pieni summa. Vaimoni arveli, että Korppoon kesämökille sillä kenties hankitaan lämminvesijohto”, Granit vitsaili ja lisäsi, että vaimo voi maksaa sen omistaan.

Ehkä Granit oli rennompi, koska oli ennättänyt hankkia Ruotsin kansalaisuuden.

Se voi myös olla syy siihen, että Granit on suomalaisille paljon tuntemattomampi kuin muut nobelistimme. Hän teki tutkimuksensa Suomessa ja Ruotsissa ja arvioi palkinnon kuuluvan ”fifty–fifty” molemmille maille.

Kirjailija Frans Emil Sillanpää sai Nobelin syksyllä 1939, mutta se hukkui talvisodan piinaavaan uhkaan. Helsingin Sanomien Nobel-uutisessa Sillanpää ei itse sanonut mitään.

Ja kun pommituksista ahdistunut kirjailija joulukuussa matkasi Tukholmaan Nobel-juhlallisuuksiin, nekin olivat tavallista koruttomammat ja yleisöltä suljetut.

Sillanpää jäi Ruotsiin keräämään varoja sotaa käyvälle Suomelle. Nobel-mitalinsa hän antoi kultakeräykseen. Sodan jälkeen Sillanpää kärsi mielenterveys- ja alkoholiongelmista. Sitten hänestä tuli radiossa hurmannut satusetä, Taata.

Sillanpäätä on pidetty tuntemattomana nobelistina. Mutta ainakin vielä Sillanpään marssilaulu (1939) on tunnetumpi hitti kuin Holmströmin Moral Hazard and Observability (1979).