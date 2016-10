Suomalaisnainen opettaa Hollywood-tähtiä itkemään – katso, miten itku onnistuu

Harva suomalainen on uinut näyttelijä Jennifer Garnerin uima-altaassa, ollut Oscar-juhlien jatkoilla James Cameronin bileissä tai keskustellut näyttelijä Susan Sarandonin kanssa tasa-arvosta. Lappeenrannasta kotoisin oleva 45-vuotias Marjo-Riikka Mäkelä on.

Mäkelä on Los Angelesissa asuva näyttelijäntyön valmentaja. Hänen asiakkaansa ovat Hollywoodin kuuluisuuksia, mutta keitä, sitä ei tässä jutussa paljasteta. ”Minulla on vaitiolovelvollisuus”, Mäkelä sanoo pahoitellen.

Sen voi kuitenkin kertoa, että hänen valmentamiaan näyttelijöitä voi bongata esimerkiksi Spike Jonzen, Darren Aronofskyn, Clint Eastwoodin ja David Fincherin ohjaamista elokuvista. Tai sellaisista tv-sarjoista kuin True Blood, Konttori, Silicon Valley, CSI, Californication, Mentalist, Entourage, How I Met Your Mother, Bones, Numb3rs, Deadwood, Vampyyripäiväkirjat ja Terapiassa.

Jo läpi lyöneiden näyttelijöiden lisäksi Mäkelä valmentaa lupaavia tulokkaita, jotka vasta aloittelevat uraansa.

”Valmennan myös ilmaiseksi muutamia näyttelijöitä, joilla ei ole varaa tunteihin.”

Suomessa Mäkelää ei juurikaan tunneta näyttelijäpiirien ulkopuolella. Niinpä hän saa syödä kahvilassa pullansa rauhassa, kun hän on syksyisessä Helsingissä vetämässä Teatterikorkeakoulun näyttelijä-, ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijoille perusseminaaria ja pitämässä Näyttelijäliiton kursseja.

Suomessa näyttelijöiden valmentaminen on lapsenkengissä, mutta Los Angelesissa se on miljoonabisnes. Elokuva-alan mekassa nimittäin riittää näyttelijän ammatista unelmoivia ihmisiä.

Toisaalta valmennuksen suosio johtuu siitä, että Amerikassa ei ole valtion tukemia teattereita ja vuosien näyttelijäkiinnityksiä. Näyttelijöillä on töiden välillä pitkiäkin taukoja, ja ammattitaitoa pidetään yllä valmentajan tunneilla.

Mäkelällä on Los Angelesissa Chekhov Studio International -yritys, jossa hän opettaa venäläisen näyttelijän ja teatteripedagogin Mihail Tšehovin kehittämää tekniikkaa.

Tšehov oli tunnetun ohjaajan ja teoreetikon Konstantin Stanislavskin tähtioppilas, josta tuli maailmankuulu Amerikassa. Tšehov sai Oscar-ehdokkuuden roolistaan Hitchcockin elokuvassa Noiduttu vuonna 1951, ja hänen tunneillaan kävivät niin Marilyn Monroe kuin Gary Cooperkin.

”Tšehov oli mestari luomaan erilaisia roolihahmoja, ja hänet muistetaan juuri muuntautumiskyvystään.”

Tšehov-tekniikka on saanut vaikutteita joogasta ja meditoinnista, ja siinä pyritään emotionaaliseen läsnäoloon ja näyttelijän inspiroituneeseen mielentilaan. Erilaisia mielikuvia käytetään paljon.

”Koutsasin juuri näyttelijää, joka on paljon HBO:n sarjoissa. Hänellä oli koe-esiintyminen huumekartellin julmaksi johtajaksi, ja siihen piti saada vaaran tuntua. Kehittelimme hänelle hammassäryn ja kuvittelimme, että hän on vetänyt itseltään hampaan pois ilman puudutusta ja nyt se vuotaa. Sen avulla kiltti näyttelijä pystyi muuntumaan paholaiseksi hetkessä.”

Tekniikka on päinvastainen kuin Hollywoodin suosituimpiin tekniikoihin kuuluva metodinäytteleminen, jossa houkutellaan esiin näyttelijän omia kokemuksia ja muistoja.

”Metodinäyttelemisen suosio on hiipumassa Hollywoodissa, sillä väärin tehtynä se pakottaa näyttelijän rypemään omissa traumoissaan ja voi olla hyvin satuttavaa”, Mäkelä sanoo.

Aikakauslehti The Atlantic uutisoikin elokuussa Hollywoodin pilanneen metodinäyttelemisen. Lehden mukaan Jared Leton rooli Suicide Squadissa oli malliesimerkki siitä, että tekniikka on omittu lähinnä näyttelijöiden egon pönkitykseen ja markkinointiin. Leto oli kehuskellut haastatteluissa päässeensä kieroutuneen henkilöhahmonsa Jokerin nahkoihin muun muassa katsomalla netistä brutaaleja väkivaltavideoita ja käyttäytymällä huonosti. Hän vei kuvausryhmälle käytettyjä kondomeja ja kuolleen sian.

”Tšehov-tekniikassa tehdään selvä ero roolin ja itsen välille. Se suojelee psyykettä ja on yksi syy siihen, miksi minulla on Hollywoodissa töitä.”

Suojautuminen on tarpeen varsinkin emotionaalisesti raskaissa rooleissa, kuten silloin, kun Mäkelän valmennettavan piti näytellä perheensä raiskaaminen.

Henkinen tasapaino on arvokasta valuuttaa alalla, joka ruokkii epävarmuutta. Tv-sarjojen pilotointikaudella näyttelijät käyvät sadoissakin koekuvauksissa, mutta saavat rooleista vain muutaman tai jäävät kokonaan ilman.

”Koekuvaukset ovat itkemistä ja nauramista sormien napsautuksesta. Erilaisiin tunnetiloihin ja roolihahmojen ytimeen pitää päästä nopeasti, eikä kukaan pidä kädestä kiinni. Koe-esiintymisiä voi olla monta päivässä, joten näyttelijä joutuu vaihtamaan tyylilajia lennosta.”

Valmentajan apu on tarpeen silloinkin, kun rooli on jo plakkarissa. Esimerkiksi monissa tv-sarjoissa aikaa kohtausten harjoittelemiseen ei ole ja ohjaajat vaihtuvat jaksosta toiseen. Mäkelä auttaakin asiakkaita rakentamaan roolihahmoja ja tulee tarvittaessa myös kuvauksiin.

”Näyttelijä on koneistossa pieni nappula, jonka pitää sujahtaa paikalleen. Jos hänet on palkattu itkemään eikä itkua synny, sana kulkee kyllä.”

Epävarmuutta lisää se, että näyttelijä ei tiedä, jatkuuko vaikkapa tv-sarja seuraavalle kaudelle. Lupaavastikin alkanut miljoonatuotanto ajetaan alas, jos katsojaluvut jäävät tavoitteesta.

Tässä myllytyksessä näyttelijöiden pitää pysyä ilmaisuvoimaisina taiteilijoina. Selviytyäkseen he ostavat ammatillista ohjausta, ja se tarkoittaa Mäkelälle töitä. Rikastunut hän ei kuitenkaan ole. ”Jos olisin, pitäisin yhden vapaapäivän viikossa”, hän sanoo ja naurahtaa.

Mäkelä asuu pienessä itse omistamassaan omakotitalossa Valley Villagessa Pohjois-Hollywoodissa. ”Rannalta olisi saanut samalla rahalla komeron, mutta halusin tarpeeksi työtilaa ja ison pihan. Stressaaminen on mukavampaa palmun alla.”

Stressiä Amerikassa piisaa, sillä mainittavaa julkista terveydenhuoltoa ei ole ja yleensä työpaikka maksaa sairausvakuutuksen. Mäkelä on useimpien näyttelijöiden tavoin itsensä työllistäjä. Hänellä ei ole varaa pulittaa tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia dollareita maksavaa yksityistä sairausvakuutusta omasta pussistaan, joten hän on ObamaCaren varassa. Se korvaa ainoastaan kiireellisimmän ensiavun, ja siltikin perässä voi tulla jättimäiset laskut.

”Käytännössä minulla ei ole varaa sairastaa. Minut on jo kerran käännytetty verta vuotavana sairaalasta, kun vakuutus ei korvannut hoitoa enkä halunnut ottaa 10 000 dollarin laskua.”

Turvaverkkojen puute näkyy ammuskeluina ja kaduilla nukkuvina kodittomina. Mäkelänkin autotallissa asuu väliaikaisesti pienen budjetin elokuvissa esiintyvä näyttelijä, jolla ei ole varaa kunnolliseen asuntoon. ”Toinen vaihtoehto hänelle oli asua autossa.”

Glamour onkin enkelten kaupungissa harvojen etuoikeus. ”Los Angelesissa asuu kyllä paljon äveriäitä ja kuuluisia ihmisiä, mutta viiden vuoden kuluttua hekin saattavat asua kadulla. Itse Hollywood on hirveän rumaa ja likaista aluetta, jonne pannaan silloin tällöin punainen matto.”

Toki Hollywoodissa luksustakin löytyy. Jennifer Garnerin uima-altaan ph-arvo esimerkiksi oli niin optimaalinen, ettei se kuivattanut ihoa lainkaan. ”Kuin olisi kellunut linnunmaidossa.”

Iso haaste Hollywoodissa on näyttelijän työhön liittyvä julkisuus. Elokuvateollisuus on valtava bisnes, jonka tuotteita myydään tähtikulttia ylläpitämällä – ja tähtiä raatelemalla. Kaikki eivät kestä paparazzeja ja lehtien palstoilla riepottelua.

”Tiedän monta näyttelijää, jotka ovat alkaneet hoitaa itseään huumeilla.”

Mäkelän mukaan Hollywoodissa auttaa pärjäämään, jos hankkii hyvän agentin, pr-henkilön ja lakimiehen. Varsinkin agentti on tärkeä, sillä hän neuvottelee näyttelijän sopimukset ja avaa suhteillaan ovet koe-esiintymisiin. Sitten pitäisi olla vielä malttia säästää ja ymmärrystä sijoittaa ansaitsemansa rahat, Mäkelä luettelee.

Ulkonäöllä ja sen huoltamisellakin on väliä. ”Eräs agentti sanoi minulle aikoinaan, että jos haluan uran näyttelijänä tässä kaupungissa, tissit ja nenä pitää leikkauttaa. No, en leikkauttanut. Mutta minulla on 30-vuotiaita näyttelijätuttuja, jotka käyttävät botoxia säännöllisesti. Ja miehet ottavat sitä ihan yhtä paljon kuin naisetkin. Kaikki ovat Losissa vähintään kymmenen vuotta itseään nuoremman näköisiä.”

Tosiaan, Mäkelä muutti alun perin Amerikkaan näyttelemään. Ura alkoi Suomessa: hän näytteli Lapin ylioppilasteatterissa ja Kemin kaupunginteatterissa. Sitten, kun Mäkelä oli 27-vuotias, hänen paras ystävänsä teki itsemurhan. Pari viikkoa sen jälkeen mies, jonka Mäkelä oli jättänyt lyhyen suhteen jälkeen, tunkeutui hänen kotiinsa ja pahoinpiteli hänet.

Mäkelän oli päästävä pois, ja hän muutti Tanskan Århusiin. Suomessa Teatterikorkeakoulun ovet eivät olleet auenneet, mutta Århusissa hän pääsi opiskelemaan Venäjän teatteriakatemian paikalliseen toimipisteeseen. Siellä hän tutustui Tšehov-tekniikkaan.

Vuonna 2003 Mäkelä muutti Washingtoniin, jossa sijaitsevaan amerikkalais-venäläiseen teatteriseurueeseen hänet oli kutsuttu. Parin vuoden kuluttua hän pääsi teatterikouluun Los Angelesissa ja liittyi Oscar-palkitun näyttelijän Tim Robbinsin kuuluisaan teatteriseurueeseen Actors’ Gangiin.

Joka sunnuntai oli Robbinsin vetämät treenit, joissa näyttelijöiden piti rakentaa erilaisia roolihahmoja. ”Lavalle sai mennä vain täydessä tunnetilassa. Muut näyttelijät kyselivät, että mitä sä teet, kun pyörit tuolla nurkassa 30 sekuntia ja tulet lavalle itkien niin, että räkä ja kyyneleet lentävät.”

Pian he soittivat hänelle, kun he olivat menossa tärkeisiin koe-esiintymisiin. Vuonna 2009 Mäkelä perusti oman yrityksen.

Mikä Mäkelän salaisuus sitten on? Miten hän onnistuu itkemään 30 sekunnissa?

Mäkelä naurahtaa. Hänen mukaansa itkeminen on sivutuote siitä, että voimakas tunnetila ottaa vallan kehossa. Se onnistuu psykofyysisten harjoitteiden avulla, jotka avaavat psykologisia suojamekanismeja ja sosiaalisia maskeja, joita ihmisille syntyy aikuiseksi kasvaessa.

”Kysymys on kyynisyyden ja sisäisen kriitikon poistamisesta. Uskalluksesta koskettua maailmasta, ihmisistä, eläimistä, luonnosta.”

Käytännössä itku onnistuu kuvittelemalla jotain koskettavaa, vaikkapa avuttomia kissanpentuja.

Valmentamistyönsä lisäksi Mäkelä on ohjannut ja näytellyt Amerikassa eri teattereissa ja käynyt vuosittain muutamassa koekuvauksessa. Vain muutamassa, sillä suurimpaan osaan elokuvista tai tv-sarjoista päästäkseen pitäisi osata täydellinen amerikan aksentti. Englannintunneilla käyminen kuitenkin jäi, kun valmentaminen löi leiville.

Kielimuurista huolimatta Mäkelä soisi näkevänsä yhä useampia kotimaisia kollegoitaan Hollywoodissa. ”Suomalaisten ei tarvitse lainkaan hävetä, päinvastoin. Joku Q-teatteri tekee paljon hienompia juttuja kuin Tim Robbins.”

Entäs ne Cameronin Oscar-jatkot viinitilalla? Siellä varmasti kaikki oli komeampaa kuin Suomessa?

Mäkelä naurahtaa. ”Kun juhlat loppuivat, isoimmat starat vietiin kukkulalta alas limusiineilla, mutta me kuolevaiset jonotimme autokyytiä kolme tuntia. Tuuli niin penteleesti, ja vieressäni naiset pikkumekoissaan itkivät kylmästä.”