Rakkaat ystävät! Viimeksi oli puhetta sukuhaudan siirtämisestä tai oikeammin vainajien yhdistämisestä samaan hautaan. Pari lukijaa palasi kysymykseen siltä osin, voiko hautakiveen kaivertaa muualle haudatun sukulaisen nimen, vaikka vainajaa ja hautaa ei varsinaisesti siirrettäisi. Kyllä voi. Tällöin nimen alle voi kirjoittaa selvennykseksi vaikkapa: ”Haudattu Turkuun”.

Entinen hautaustoimen päällikkö kirjoittaa: ”Eräs keino on käytettävissä omaisilla, jotka haluavat vähentää sukuhautoja: muiston siirto. Viranhaltijan luvalla olen antanut luvan laittaa vainajan nimen toisella paikkakunnalla sijaitsevaan sukuhautaan ja poistanut muistomerkin hautapaikalta.”

Helsingin kaupungin viranomaisten toimesta sijoitettiin kaupungin metsiin noin vuoden 1950 tienoilla puisia tauluja, joissa oli luonnonsuojeluun viittaavia runoja. Runot oli laatinut runoilija, jonka nimeä en enää muista. Runojen teksteissä oli kauniilla ja mieleenpainuvalla tavalla kuvattu, miten metsissä kulkevien pitää käyttäytyä. Valitettavasti mieleeni on jäänyt vain kaksi runoa, mutta niitä taisi olla noin parikymmentä yhteensä. ”Älä tainta sä taita, älä oksia murra, ettei metsiemme tarvis ilkityötäsi surra.” ”Ei metsässä muita peikkoja lie, kun ne jotka puista oksia vie.”

– Teuvo Ruohonen

Olin liikuttua kyyneliin siitä innosta, jolla Helsingin kaupungin rakennusviraston ja ympäristökeskuksen virkamiehet – tai ”virastojen runopiiri”, kuten he itsensä nimesivät – alkoivat asiaa selvittää.

Kävi ilmi, että nuo alkuperäiset taulut teki kaupunginmetsänhoitaja E. E. Erkkilä 1950-luvun alussa. Asia selviää Leevi Lehdon teoksesta Elämää helsinkiläismetsissä.

”Samalla kun metsänvartijoitten joukkoa lisäämällä koetetaan opettaa yleisöä olemaan raiskaamatta metsiä koetetaan aforismin luontoisien iskulauseiden avulla saada jokainen helsinkiläinen omalta osaltaan auttamaan kaupungin metsien uudistusalojen kuntoon saattamisessa”, Erkkilä selosti kiinteistölautakunnalle huhtikuussa 1948.

Ruotsinkielisten taulujen värssyistä puolestaan vastasi metsänhoitaja Gert Blåfield.

Sittemmin näitä tauluja on uusittu, ja niitä löytyy paikoin yhä. Eräs runopiiriläinen muisti vielä muutaman värssyn:

”Kukat maljassa hetken kukoistaa, mutta luonnossa kauas aikain taa.”

”Jos paha on mielessä käydessä täällä, voi tavata vartijan pahalla päällä.”

”Päin mäntyä käy sen ihmisen tie ken roskat ja jätteet metsään vie.”

”Tästä aukeaa metsän ovi, moottorit ei tänne sovi.”

”Minns du om att katten som jamar på dagen, den jagar på natten.”

Istuin illalla metrossa ja yritin palautua pitkän seistyn työpäivän rasituksista, mutta sen sijaan sainkin vain jysärin johtuen vaunussa kanssani olleesta pikkulapsesta. Hän huusi täyttä kurkkua kaksikymmentä minuuttia. Onko olemassa mitään rajaa siihen, kuinka paljon pienet lapset saavat häiritä kulkuvälineissä? Voiko lapsen saattajaa mitenkään pyytää vaikuttamaan lapsen äänenkäyttöön tai jopa poistumaan niin, että pyyntö olisi sosiaalisesti hyväksytty? Pääkaupunkiseudulla kuitenkin liikennöi monia liikennevälineitä tihein vuorovälein, joten lapsen rauhoittaminen esimerkiksi metrolaiturilla voisi joskus olla parempi ratkaisu kaikkien kannalta. Kai nyt tähän on olemassa jokin desibeliraja, vaikka aiheuttajana onkin lapsi.

– Konsertti korvakäytävässä

Vastaus on yksiselitteinen: desibelirajaa ei ole.

Pienen lapsen itkuun voi vaikuttaa vain rajallisesti. Lukupiirini isyyslomalainen totesi keksivänsä vain harvoja tilanteita, joissa pysäkillä seisoskelu voisi auttaa. Yleensä huutajalla on hätänä väsymys, nälkä, täysi vaippa tai sairaus – kaikki ongelmia, joiden kohdatessa järkevintä on yrittää päästä mahdollisimman pian määränpäähän, esimerkiksi kotiin. (Lisäksi kaupunkitilassa on niin paljon ihmisiä, että pysäkille jääminen vain siirtäisi tilanteen jonkun muun todistettavaksi.)

Yksikään vanhempi ei huvin vuoksi huudata lastaan liikennevälineessä.

Siksi kehotan ennemminkin empatiaan: tuossa tukalassa tilanteessa olevaa aikuista voi lämmittää kanssamatkustajan ymmärtävä katse, tilanteen mukaan jopa huumori.

Näen, että kysymys on myös laajempi ja periaatteellisempi. Millainen olisi yhteiskunta, joka rajoittaisi kaikkein heikoimpien jäsentensä liikkumista julkisessa tilassa esimerkiksi siksi, että he kirkuvat ääneen, kun eivät muuta osaa?

Lapsen oikeus itkeä metrossa liittyy myös vanhempien liikkumisvapauteen. Metrorauhan vaade on sukua näkemyksille, että imetystä pitäisi välttää julkisessa tilassa. Käytännössä nämä toiveet toteutuessaan johtaisivat siihen, että varsinkin naisten ei auttaisi kuin pysyä kotona. Sitähän emme tasa-arvon mallimaassamme toivo.