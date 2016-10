Elämme outoja aikoja. Lapset juoksevat puistoissa näkymättömien hirviöiden perässä. Politiikassa tapahtuu ällistyttäviä asioita. Britannia päätti erota EU:sta, ja Yhdysvaltain presidenttiehdokkaaksi nousi miljardöörimoukka Donald Trump.

Kummallista ei ollut äänestysten lopputulos vaan se, miten siihen päädyttiin. Äänestäjät eivät välittäneet Trumpin ja brexit-kampanjan ilmiselvistä valheista. Päinvastoin: mitä härskimpi vale, sitä suuremmaksi nousi kannatus.

On tulkittu, että tosiasiat hävisivät, koska politiikkaa on alettu tehdä yhä enemmän tunteilla. Ilmiötä on nimitetty totuudenjälkeiseksi ajaksi.

Ilmiö ei ole uusi.

Taikamuureilla ja puhtaalla satuilulla menestyi politiikassa esimerkiksi 1400-luvulla. Tiedettä ei ollut keksitty, oli vain tunne.

”Kun maailma oli vielä puolta vuosituhatta nuorempi kuin nyt – – surun ja ilon, onnettomuuden ja onnen välimatka näytti suuremmalta kuin meistä; kaikessa oli vielä sitä korkea-asteista välittömyyttä ja ehdottomuutta, joka ilolla ja surulla yhä edelleen on lapsen mielessä”, aloittaa hollantilainen historioitsija Johan Huizinga klassikkoteoksensa Keskiajan syksy (1919).

Keskiajan syksy kertoo elämästä Ranskassa ja Hollannissa myöhäiskeskiajalla, 1300- ja 1400-luvuilla.

Ihmiset eivät tuolloin tietenkään tienneet elävänsä myöhäiskeskiaikaa. Kukaan ei puhaltanut pilliin keskiajan lopettamisen merkiksi.

Myöhemmin on tulkittu, että keskiaika oli nimenomaan järkeä edeltävää aikaa. Se päättyi suunnilleen 1500-luvulla, kun lähdettiin löytöretkille, uskonnon valta mureni ja tieteen valta kasvoi. Ihmiskunta siirtyi järjen aikaan – lopullisesti, kuten kuviteltiin.

Huizinga kertoo elävästi, kuinka sadunomaisessa maailmassa keskiajan ihminen eli.

Koko elämä oli roihuavien tunteiden täyttämää. Siis aivan toisenlaista kuin viileällä ja tukahdutetulla 1910-luvulla, jolloin Huizinga teoksensa kirjoitti.

”Kurjuutta ja puutetta lievennettiin vähemmän kuin nykyisin. Ne saatiin kokea painavampina ja tuskallisina”, Huizinga kirjoittaa.

”Sairaus erosi selvemmin terveydestä. Talven pureva pakkanen ja peloittava pimeys olivat olennaisempia vaivoja. Kunniaa ja rikkautta nautittiin hartaammin ja ahnaammin, sillä ne erosivat vielä syvemmin kuin nyt surkeasta köyhyydestä.”

Elämän iskuja ei pehmentänyt mikään. Kun sattui, sattui lujaa. Kyynelet virtasivat jokina, ja itkemiseen oli paljon aihetta.

Jos nykyistä öyhötyspolitiikan voittokulkua ei ajattele niinkään tiedon tappiona kuin tunteen voittona, Trumpin nousu ei enää tunnu yhtä yllättävältä.

Aivan kuten 1400-luvun Ranskassa, tunteet liekehtivät nyt kaikkialla niin kuin maailma olisi loppumassa.

Televisiota on vaikea avata näkemättä itkeviä viihdetähtiä. Vallitsee suuri yhteisymmärrys siitä, että tunteet pitää näyttää eikä niitä saa tukahduttaa.

Nykyisestä tosiasioiden vastaisesta ilmapiiristä on syytetty sosiaalista mediaa. Mutta ehkä tunnemöyhötys sittenkin alkoi nostaa päätään jo tosi-tv:n myötä.

Tosi-tv:n kruununjalokivi on Big Brother, jossa kilvoittelijat teljetään kolmeksi kuukaudeksi kameroiden armoille. Suurimman osan aikaa ohjelmassa ei tapahdu yhtään mitään, mutta kisailijat analysoivat jatkuvasti, miltä milloinkin tuntuu.

Samaan ajatukseen perustuu käytännössä kaikki tosi-tv. Tapahtumat saattavat olla käsikirjoitettuja, mutta ainakin tunteet ovat totta.

Juuri tähän oivallukseen nykypopulismi on tarttunut. Ajat ovat epävarmat eikä asiantuntijoita jaksa kuunnella, mutta ainakaan kukaan ei voi väittää vastaan minun tunteeni kanssa.

Äänestäjä ei kaipaa laskutoimitusta siitä, että tosiasiassa hänen asiansa ovat aivan hyvin. Äänestäjä kaipaa päänsilitystä ja kuiskausta, että sinustakin huolehditaan, vaikka tosiasiassa ei huolehdita.

En tiedä, onko tunteiden heiluri vielä lähelläkään lakipistettään, mutta aika korkealla heilurin punnus nyt heiluu. Vaikkapa 1990-luvulla olisi ollut vaikea kuvitella ohjelmakonsepti, jossa iskelmätähdet esittävät toistensa lauluja ja itkevät kuin keskiaikaiset munkit.

Vielä vähemmän sellaista oli Huizingan 1910-luvulla. Ihmisten piti esiintyä pidättyvästi, vaikka maailmansota riehui.

Tosin ei keskiaikakaan ollut kaikkialla sama. Huizingan kuvaamat vollottavat länsieurooppalaiset olivat vain yksi esimerkki keskiajan ihmisestä. Pohjoisessa tunteita pidettiin epäilyttävinä jo satoja vuosia sitten.

Keskiajan tutkija Kirsi Kanerva tutki väitöskirjassaan tunteita keskiajan Islannissa.

1200–1300-luvun saagarunoista Kanerva päätteli, että Islannissa arvostettiin niukkaa tunneilmaisua.

”Ajateltiin, että tunteet vaikuttavat ihmisen ruumiiseen suoraan”, Kanerva sanoo. ”Viha tai kateus saattoi näkyä esimerkiksi sairautena.”

Jos tunteensa näytti liian suoraan, altisti itsensä vaaralle.

Samaan tapaan tunteista ajateltiin muuallakin pohjoisessa, myös Suomessa, Kanerva sanoo. Joidenkin tutkijoiden mukaan Suomen jäyhä tunneilmaisu on tuontitavaraa muualta, kenties germaanikansoilta tai muilta suomensukuisilta.

Jotain myönteistä tässäkin. Ehkä vuosisatojen jurottaminen on tarjonnut suojaa hurjimmalta tunnepopulismilta.

Joten tervetuloa pohjoiseen. Täällä maata johtaa Juha Sipilä.