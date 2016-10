Isoisä pakoilee julkisuutta, mutta pojanpoika Levi Dylania näkee sitäkin enemmän

Yhdysvaltalaisessa Dylanin perheessä on yhtä aikaa käynnissä sekä pako julkisuudesta että pyrkimys yhä suurempiin kuviin.

Nobelin kirjallisuuspalkinnon saanut isoisä Bob pysyy vaiti ja piileskelee, mutta pojanpoika Levi on nouseva muoti-ikoni ja seurapiirien ”it-kid” eli se kuuma tyyppi, jota kaikki kohta seuraavat.

New York Magazinessa 22-vuotias Levi Dylan kertoo, että soittamalla on ”liian vaikea hankkia elantoa”, joten hän on suuntautunut mallin töihin ja toivoo etenevänsä näyttelijänä.

”Se oli aikuinen päätös”, Dylan kommentoi lehdelle.

Wonderland-lehdessä Levi Dylan paljastaa lähes kaiken. Hän esittelee Marc Jacobsin, Donna Karanin ja Alexander Wangin vaatteita, ja yhdessä kuvassa alastoman kehon suojana on vain kädessä roikkuva pyyhe.

Sosiaalisen median perusteella näyttäisi, että Nobelia ei juhlittu perhepiirissä. Isoisän palkintopäivän tienoilla Levi poseerasi New Yorkin Boxing Clubilla tyhjässä arkussa ja kirjoitti postaukseen: ”Ei kuollut vaan kylmissään.”

Muissa Instagram-kuvissa hän suutelee tyttöystäväänsä, veneilee jätkäporukassa ja käyttää päihteitä. On joulu-, bailu- ja matkakuvia ja isänpäivän kunniaksi lapsuudenkuva yhdessä isän, muusikko Jakob Dylanin kanssa.

On myös kuva kaukosäätimestä, jonka Levi Dylan kertoo korjanneensa isoäidilleen.

Isoisää ei näy.